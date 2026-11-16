5 doramas curtos para maratonar em um fim de semana na Netflix

Tem romance, vingança e até um jogo psicológico na seleção de produções coreanas para quem quer começar e terminar uma história em poucos dias.

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Nem sempre é preciso começar uma série com dezenas de episódios para encontrar uma boa história. Os doramas curtos são uma alternativa para quem gosta de produções sul-coreanas, mas prefere acompanhar tramas com começo, meio e fim em menos tempo.

Com temporadas enxutas, eles permitem conhecer personagens, acompanhar reviravoltas e chegar ao desfecho sem precisar reservar várias semanas para a maratona.

Na Netflix, há opções de diferentes estilos: comédias românticas, histórias de vingança, suspense psicológico e dramas inspirados em acontecimentos reais.

A quantidade de capítulos ajuda na escolha, mas também vale observar o gênero e a duração de cada episódio. Confira cinco produções para colocar na lista do próximo fim de semana.

Quais doramas curtos assistir em um fim de semana?

1. Love to Hate You — 10 episódios

Para quem gosta de comédia romântica, Love to Hate You acompanha Yeo Mi-ran, uma advogada independente que não gosta de perder para os homens, e Nam Kang-ho, um ator famoso que desconfia das mulheres.

Com visões bastante diferentes sobre relacionamentos, os dois acabam envolvidos em uma convivência marcada por provocações e situações inesperadas.

A aproximação rende conflitos, química e romance, em uma trama que brinca com as diferenças entre os protagonistas. A série está disponível na Netflix e tem 10 episódios.

2. My Name — 8 episódios

Quem prefere ação e suspense pode apostar em My Name. Depois do assassinato do pai, Yoon Ji-woo decide descobrir quem está por trás do crime e se aproxima de uma organização criminosa.

Sob as ordens do líder do grupo, ela entra para a polícia com uma identidade falsa, enquanto tenta avançar em sua investigação.

A produção acompanha uma jornada de vingança com confrontos, segredos e reviravoltas. Com oito episódios, é uma opção para quem procura uma história intensa e direta.

3. Sr. Plâncton — 10 episódios

Em Mr. Plankton, Hae Jo recebe uma notícia devastadora sobre sua saúde e decide partir em uma viagem que pode ser a última. No caminho, ele reencontra Jae-mi, sua ex-namorada, que acaba acompanhando a jornada.

Entre momentos de humor, conflitos e situações emocionantes, o dorama aborda temas como amor, família, escolhas e a vontade de encontrar um sentido para a própria história. São 10 episódios disponíveis na Netflix.

4. The 8 Show — 8 episódios

Para quem gosta de suspense psicológico, The 8 Show apresenta uma competição nada convencional. Oito desconhecidos são convidados a participar de um programa em um prédio de oito andares, no qual o tempo de permanência se transforma em dinheiro.

O que começa como uma oportunidade de ganhar uma quantia tentadora passa a revelar regras perturbadoras e relações de poder entre os participantes. Com oito episódios, a série explora desigualdade, ambição e os limites do comportamento humano.

5. Louvor à morte — 3 episódios

Inspirado em acontecimentos reais, Louvor à Morte acompanha o romance entre Yun Sim-deok, uma das primeiras sopranos profissionais da Coreia, e Kim U-jin, um dramaturgo casado.

A história se passa durante o período de ocupação japonesa e apresenta um relacionamento atravessado por conflitos pessoais e pelo contexto histórico da época.

Com apenas três partes na versão lançada pela Netflix, a minissérie aposta em uma narrativa romântica e trágica. É uma escolha para quem procura uma história curta, sensível e com um desfecho marcante.