5 doramas com mulheres fortes que enfrentam tudo para fazer justiça

De planos de vingança a investigações perigosas, estas produções coreanas mostram personagens que não desistem diante das injustiças.

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Nem toda protagonista precisa esperar por um herói para mudar o rumo da própria história. Nos doramas, personagens femininas têm ocupado o centro de tramas marcadas por investigações, vinganças, disputas de poder e conflitos que colocam sua coragem à prova.

Em algumas produções, a luta começa depois de uma violência que ficou sem resposta. Em outras, a personagem precisa enfrentar pessoas influentes, descobrir a verdade sobre um crime ou reconstruir a própria vida depois de uma traição.

Apesar das diferenças, essas histórias têm algo em comum: mulheres que deixam de aceitar o papel de vítimas e passam a agir.

Para quem gosta de suspense, drama e personagens determinadas, selecionamos cinco doramas com protagonistas que enfrentam situações extremas em busca de justiça, reparação ou liberdade. As produções estão disponíveis na Netflix e no Prime Video.

Quais doramas têm mulheres fortes que lutam por justiça?

1. A Lição (The Glory) — Netflix

16 episódios | Suspense, drama e vingança | 2022

Em A Lição, Moon Dong-eun teve a adolescência marcada por episódios brutais de violência praticados por colegas de escola.

Sem encontrar proteção, ela cresce carregando as consequências do trauma e passa anos elaborando um plano para responsabilizar os envolvidos.

Já adulta, aproxima-se dos antigos agressores e começa a colocar sua estratégia em prática. Inteligente e calculista, Dong-eun conduz uma trama que questiona a impunidade e mostra os efeitos duradouros do bullying.

2. My Name — Netflix

8 episódios | Ação, crime e suspense | 2021

Após o assassinato do pai, Yoon Ji-woo decide descobrir quem está por trás do crime. Para chegar à verdade, ela se aproxima de uma organização criminosa e passa a atuar infiltrada na polícia, seguindo as orientações do chefe do grupo.

A personagem enfrenta um ambiente violento e precisa lidar com perigos constantes enquanto investiga o passado.

Com cenas de ação e uma protagonista disposta a arriscar a própria vida, My Name é uma opção para quem gosta de histórias de investigação e vingança.

3. A Esposa do Meu Marido (Marry My Husband) — Prime Video

16 episódios | Romance, drama e vingança | 2024

Kang Ji-won descobre que o marido mantém um relacionamento com sua melhor amiga. Depois de ser assassinada pelos dois, ela acorda dez anos antes, com a oportunidade de mudar o próprio destino.

Dessa vez, decide não repetir as escolhas do passado e passa a agir para que os responsáveis enfrentem as consequências de suas atitudes.

A trama mistura romance, reviravoltas e revanche, acompanhando a transformação de uma mulher que retoma o controle da própria vida.

4. Justiça Juvenil (Juvenile Justice) — Netflix

10 episódios | Drama jurídico e investigação | 2022

A juíza Sim Eun-seok assume um tribunal especializado em casos envolvendo adolescentes. Conhecida pela postura rígida, ela precisa lidar com processos que envolvem violência, abuso, negligência e desigualdade social.

Ao longo dos episódios, a personagem enfrenta situações delicadas e questiona os limites entre punição, responsabilidade e proteção de menores.

É uma produção que vai além dos mistérios de cada caso e provoca reflexões sobre o funcionamento da Justiça.

5. As Três Irmãs (Little Women) — Netflix

12 episódios | Drama e suspense | 2022

Criadas em meio à pobreza, três irmãs acabam envolvidas em uma conspiração que conecta pessoas influentes e uma família extremamente rica.

Ao descobrirem segredos perigosos, precisam unir forças para enfrentar uma estrutura de poder que parece estar acima da lei.

Cada uma reage de maneira diferente aos acontecimentos, mas a coragem de investigar e desafiar os poderosos aproxima as protagonistas.

Entre elas está Oh In-kyung, a irmã jornalista, que não abandona a busca pela verdade mesmo diante de ameaças e pressões.