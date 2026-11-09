5 doramas de romance que marcaram uma geração de dorameiros

Algumas histórias continuam vivas mesmo depois do último episódio. Relembre produções que marcaram época e conquistaram diferentes gerações de fãs.

por Myllena Wu
5 doramas de romance que marcaram uma geração de dorameiros
Imagem do dorama Descendentes do Sol - Reprodução/KBS2

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Quem acompanha doramas sabe que algumas histórias continuam rendendo conversas mesmo anos depois do último episódio.

Casais que enfrentam obstáculos, protagonistas de mundos diferentes e amores que parecem impossíveis ajudaram a transformar os romances coreanos em produções queridas por públicos de diferentes países.

Entre os títulos que atravessaram gerações estão dramas escolares com herdeiros milionários, histórias sobrenaturais e relacionamentos que desafiam fronteiras.

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Cada um conquistou espaço à sua maneira e ajudou a construir o repertório afetivo de muitos dorameiros. Relembre cinco produções que deixaram sua marca no gênero.

Quais doramas românticos marcaram época?

1. Meninos Antes de Flores (2009)

Poucas histórias representam tão bem o romance entre uma garota comum e um herdeiro milionário quanto Meninos Antes de Flores (Boys Over Flowers).

A trama acompanha Geum Jan-di, jovem de origem humilde que passa a estudar em uma escola frequentada pela elite e cruza o caminho do grupo F4, formado por rapazes ricos e populares.

O relacionamento turbulento com Gu Jun-pyo, líder do grupo, mistura diferenças sociais, conflitos e descobertas amorosas. A produção sul-coreana adaptou o mangá japonês Hana Yori Dango e se tornou uma referência para fãs de romances adolescentes.

2. Herdeiros (2013)

Dinheiro, rivalidade e sentimentos mal resolvidos movimentam Herdeiros (The Heirs). Kim Tan, interpretado por Lee Min-ho, é um jovem herdeiro que se apaixona por Cha Eun-sang, uma garota de origem humilde.

O romance ganha obstáculos quando os dois precisam lidar com as diferenças sociais e as expectativas das famílias.

A situação fica ainda mais complicada com a presença de Choi Young-do, antigo amigo de Tan que também desenvolve sentimentos por Eun-sang.

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Com triângulo amoroso, disputas e personagens privilegiados tentando encontrar o próprio caminho, o dorama virou um dos títulos lembrados pelos fãs da década de 2010.

3. Goblin (2016)

Em Goblin: O Solitário e Grande Deus, o romance ganha contornos sobrenaturais. Kim Shin é um ser imortal que precisa encontrar sua noiva destinada para se libertar de uma maldição. Sua vida muda quando conhece Ji Eun-tak, uma jovem que afirma ser justamente essa pessoa.

A série combina fantasia, destino, humor e momentos dramáticos, enquanto desenvolve também a relação entre o protagonista e o Ceifador, personagem que passa a dividir a casa com ele.

A mistura de romance e mitologia ajudou a consolidar Goblin como um dos dramas coreanos mais reconhecidos de 2016.

4. Descendentes do Sol (2016)

Em Descendentes do Sol, o encontro entre uma médica e um militar coloca o amor em meio a situações de risco.

Yoo Si-jin é um capitão do Exército, enquanto Kang Mo-yeon é uma médica que precisa conciliar suas convicções profissionais com os desafios de um ambiente marcado por conflitos e emergências.

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A diferença entre as profissões dos protagonistas alimenta parte dos dilemas da história: enquanto ele está habituado a missões militares, ela busca salvar vidas por meio da medicina.

A trama mistura romance, ação e escolhas difíceis, ampliando o cenário tradicional das comédias românticas. KBS World

5. Pousando no Amor (2019)

Um acidente de parapente leva Yoon Se-ri, uma empresária sul-coreana, ao território da Coreia do Norte, onde ela conhece Ri Jeong-hyeok, um oficial do Exército que decide ajudá-la a se esconder.

O encontro improvável dá início a um romance atravessado por diferenças políticas, distância e riscos. Com Son Ye-jin e Hyun Bin nos papéis principais, Pousando no Amor combina comédia, drama e romance proibido.

A história conquistou público internacional e se tornou um dos títulos mais conhecidos da expansão global dos k-dramas, com uma trama que vai além do casal central para explorar também os vínculos criados ao longo do caminho.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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