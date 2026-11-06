5 doramas da Netflix com CEOs frios e milionários que se apaixonam perdidamente

Eles têm dinheiro, poder e fama de difíceis, mas acabam envolvidos com mulheres que mudam completamente seus planos. Veja quais séries assistir.

por Myllena Wu
5 doramas da Netflix com CEOs frios e milionários que se apaixonam perdidamente
Dorama 'Gostinho de Amor' - Divulgação/Netflix

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Homens ricos, acostumados a dar ordens e manter distância dos próprios sentimentos, são figuras recorrentes nos romances coreanos.

Mas basta aparecer uma mulher que não se intimida com o dinheiro ou a posição social deles para que certezas comecem a desmoronar.

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Entre encontros inesperados, disputas profissionais e relacionamentos por contrato, alguns doramas exploram justamente essa transformação:

O executivo aparentemente inalcançável que descobre um lado mais vulnerável quando se apaixona. A seguir, veja cinco produções para quem gosta dessa dinâmica romântica.

Quais doramas têm homens ricos e frios que se apaixonam?

1. My Royal Nemesis (2026) — Netflix

Em My Royal Nemesis, Cha Se-gye é um herdeiro de conglomerado conhecido pelo comportamento calculista e pela postura implacável.

Sua rotina vira de cabeça para baixo quando Shin Seo-ri, uma mulher ligada à era Joseon que desperta no mundo moderno, cruza seu caminho.

Os dois entram em conflito desde o primeiro encontro, mas a relação ganha novos contornos à medida que precisam lidar um com o outro.

A comédia romântica mistura viagem no tempo, disputas e a dinâmica de inimigos que podem se tornar amantes.

2. Gostinho de Amor (Tastefully Yours, 2025) — Netflix

Han Beom-woo é herdeiro de um poderoso grupo do setor alimentício e está determinado a conquistar reconhecimento no mundo da gastronomia.

O problema é que ele encontra Mo Yeon-joo, uma chef independente que não se curva às suas exigências. A convivência dos dois acontece em meio a conflitos profissionais e diferenças de personalidade.

Entre a cozinha e as provocações, o executivo precisa rever suas prioridades — e descobre que nem tudo pode ser resolvido com dinheiro ou ambição.

3. Sorriso Real (King the Land, 2023) — Netflix

Goo Won é herdeiro de um grupo hoteleiro e não suporta sorrisos que considera falsos. Cheon Sa-rang, funcionária do hotel, é justamente o oposto: simpática, dedicada e acostumada a lidar com hóspedes exigentes.

O choque entre os dois rende discussões e situações divertidas. Com o tempo, porém, a convivência muda a maneira como Won enxerga a funcionária — e o próprio amor.

É uma opção para quem gosta de romances que começam com implicância e evoluem para uma relação mais próxima.

4. Pretendente Surpresa (Business Proposal, 2022)

Kang Tae-mu é um CEO perfeccionista que conhece Shin Ha-ri durante um encontro às cegas organizado para afastar possíveis pretendentes inconvenientes.

O que ele não sabe inicialmente é que ela está substituindo uma amiga e trabalha na empresa comandada por ele. A confusão dá início a um relacionamento cheio de situações inesperadas, atração e segredos.

A comédia romântica aposta no contraste entre a postura controladora do executivo e a espontaneidade de Ha-ri, que desafia a rotina cuidadosamente planejada por ele.

5. A Mulher da Mala (The Trunk, 2024) — Netflix

Han Jeong-won é um produtor musical rico e emocionalmente fechado, marcado pelo fim do relacionamento anterior.

Sua vida muda quando ele entra em um casamento por contrato com Noh In-ji, funcionária de uma empresa especializada em matrimônios temporários.

A relação começa cercada de regras e distanciamento, mas a convivência faz os dois desenvolverem uma conexão mais complexa. Com mistérios e conflitos pessoais, a série apresenta um romance mais sombrio e dramático do que as comédias românticas da lista.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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