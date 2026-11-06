5 doramas da Netflix com CEOs frios e milionários que se apaixonam perdidamente
Eles têm dinheiro, poder e fama de difíceis, mas acabam envolvidos com mulheres que mudam completamente seus planos. Veja quais séries assistir.
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Homens ricos, acostumados a dar ordens e manter distância dos próprios sentimentos, são figuras recorrentes nos romances coreanos.
Mas basta aparecer uma mulher que não se intimida com o dinheiro ou a posição social deles para que certezas comecem a desmoronar.
Entre encontros inesperados, disputas profissionais e relacionamentos por contrato, alguns doramas exploram justamente essa transformação:
O executivo aparentemente inalcançável que descobre um lado mais vulnerável quando se apaixona. A seguir, veja cinco produções para quem gosta dessa dinâmica romântica.
Quais doramas têm homens ricos e frios que se apaixonam?
1. My Royal Nemesis (2026) — Netflix
Em My Royal Nemesis, Cha Se-gye é um herdeiro de conglomerado conhecido pelo comportamento calculista e pela postura implacável.
Sua rotina vira de cabeça para baixo quando Shin Seo-ri, uma mulher ligada à era Joseon que desperta no mundo moderno, cruza seu caminho.
Os dois entram em conflito desde o primeiro encontro, mas a relação ganha novos contornos à medida que precisam lidar um com o outro.
A comédia romântica mistura viagem no tempo, disputas e a dinâmica de inimigos que podem se tornar amantes.
2. Gostinho de Amor (Tastefully Yours, 2025) — Netflix
Han Beom-woo é herdeiro de um poderoso grupo do setor alimentício e está determinado a conquistar reconhecimento no mundo da gastronomia.
O problema é que ele encontra Mo Yeon-joo, uma chef independente que não se curva às suas exigências. A convivência dos dois acontece em meio a conflitos profissionais e diferenças de personalidade.
Entre a cozinha e as provocações, o executivo precisa rever suas prioridades — e descobre que nem tudo pode ser resolvido com dinheiro ou ambição.
3. Sorriso Real (King the Land, 2023) — Netflix
Goo Won é herdeiro de um grupo hoteleiro e não suporta sorrisos que considera falsos. Cheon Sa-rang, funcionária do hotel, é justamente o oposto: simpática, dedicada e acostumada a lidar com hóspedes exigentes.
O choque entre os dois rende discussões e situações divertidas. Com o tempo, porém, a convivência muda a maneira como Won enxerga a funcionária — e o próprio amor.
É uma opção para quem gosta de romances que começam com implicância e evoluem para uma relação mais próxima.
4. Pretendente Surpresa (Business Proposal, 2022)
Kang Tae-mu é um CEO perfeccionista que conhece Shin Ha-ri durante um encontro às cegas organizado para afastar possíveis pretendentes inconvenientes.
O que ele não sabe inicialmente é que ela está substituindo uma amiga e trabalha na empresa comandada por ele. A confusão dá início a um relacionamento cheio de situações inesperadas, atração e segredos.
A comédia romântica aposta no contraste entre a postura controladora do executivo e a espontaneidade de Ha-ri, que desafia a rotina cuidadosamente planejada por ele.
5. A Mulher da Mala (The Trunk, 2024) — Netflix
Han Jeong-won é um produtor musical rico e emocionalmente fechado, marcado pelo fim do relacionamento anterior.
Sua vida muda quando ele entra em um casamento por contrato com Noh In-ji, funcionária de uma empresa especializada em matrimônios temporários.
A relação começa cercada de regras e distanciamento, mas a convivência faz os dois desenvolverem uma conexão mais complexa. Com mistérios e conflitos pessoais, a série apresenta um romance mais sombrio e dramático do que as comédias românticas da lista.