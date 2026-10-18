4 doramas assustadores de terror e suspense para assistir de luz acesa

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Para quem gosta, aplicativos amaldiçoados, criaturas sombrias e mistérios macabros marcam estes 4 doramas de terror para entrar no clima de Halloween.

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Outubro é uma boa desculpa para procurar histórias capazes de provocar aquele arrepio — seja com acontecimentos sobrenaturais, criaturas assustadoras ou mistérios que parecem não ter explicação.

Para quem gosta de produções sul-coreanas, os doramas também exploram o terror em diferentes formatos, do horror adolescente ao suspense psicológico.

A seleção reúne quatro séries para quem quer começar a maratona de Halloween com histórias sombrias e personagens diante de situações extremas.

As produções estão disponíveis na Netflix e no Disney+, com propostas que vão de uma maldição digital a uma loja que conecta diferentes mundos.

Quais doramas de terror assistir no Halloween?

1. Se Desejos Matassem… (2026) — Netflix

Imagem do dorama Se Desejos Matassem… - Divulgação/Netflix

E se um aplicativo pudesse realizar seus desejos, mas cobrasse um preço mortal? Em Se Desejos Matassem…, um grupo de estudantes descobre o Girigo, uma plataforma que promete atender aos pedidos de quem publica vídeos.

O problema é que cada desejo realizado dá início a uma contagem regressiva para a morte do usuário. Com isso, a jovem Se-ah e seus amigos precisam descobrir a origem do aplicativo e encontrar uma maneira de interromper a sequência de fatalidades.

Com maldições, mistério e ameaças dentro do ambiente escolar, a minissérie é uma opção para quem gosta de terror adolescente.

2. Light Shop: Entre a Vida e a Morte (2024) — Disney+

Imagem do dorama Light Shop: Entre a Vida e a Morte - Divulgação/DIsney+

Em um beco escuro, uma loja de iluminação recebe visitantes que parecem carregar histórias inexplicáveis. Administrado por um lojista enigmático, o estabelecimento funciona como uma ligação entre o mundo dos vivos e o dos mortos.

Seis estranhos, sem entender completamente como chegaram ali, tentam desvendar os próprios passados enquanto segredos vêm à tona.

Adaptada do webtoon de Kang Full, a série combina suspense sobrenatural e drama, com temas como perda, arrependimento e redenção.

3. Parasyte: The Grey (2024) — Netflix

Imagem do dorama Parasyte: The Grey - Divulgação/Netflix

Nesta produção, formas de vida parasitárias invadem corpos humanos e passam a representar uma ameaça à sociedade.

A situação de Su-in, uma mulher que acaba coexistindo com uma dessas criaturas, é diferente: o parasita não consegue assumir totalmente o controle de seu cérebro.

Enquanto tenta compreender essa condição, ela cruza o caminho de pessoas que combatem a ameaça e, inspirada no mangá Parasyte, de Hitoshi Iwaaki, a série mistura ficção científica, horror corporal e ação, com cenas de transformação e confrontos violentos.

4. A Herdeira (2024) — Netflix

Imagem do dorama A Herdeira - Divulgação/Netflix

A morte de um tio que mal conhecia muda a vida de Yoon Seo-ha, que descobre ser a herdeira de um cemitério.

Durante o funeral, ela conhece um meio-irmão que também reivindica a herança, e, em seguida, assassinatos e acontecimentos inquietantes começam a cercar a propriedade.

Paralelamente, o investigador Choi Sung-jun tenta esclarecer os crimes e percebe que há segredos envolvendo os moradores da região.

Com uma atmosfera sombria, conflitos familiares e uma investigação criminal, A Herdeira é indicada para quem prefere o suspense macabro ao terror centrado em monstros.



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