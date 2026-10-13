4 doramas para chorar, sorrir e se apaixonar ao mesmo tempo
Gosta de séries que misturam romance, humor e emoção? Conheça quatro doramas da Netflix para rir, chorar e se apaixonar de verdade!
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Poucas histórias conseguem despertar tantas emoções em uma só maratona quanto os doramas românticos.
Entre encontros inesperados, conflitos familiares, segredos e sentimentos difíceis de confessar, as produções sul-coreanas conquistaram espaço entre quem procura personagens cativantes e histórias capazes de deixar saudade mesmo depois do último episódio.
Na Netflix, há opções para diferentes gostos: desde romances divertidos, com situações improváveis, até tramas que misturam suspense e relações complicadas.
Para quem quer alternar boas risadas com momentos emocionantes e aquela vontade de torcer pelo casal principal, quatro títulos merecem entrar na lista.
Quais doramas assistir para rir, chorar e se apaixonar?
1. Namorado por Assinatura (2026)
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A rotina exaustiva de uma produtora de webtoons faz Seo Mi-rae buscar uma experiência diferente: um serviço de namoro virtual. O que começa como uma forma de escapar do estresse acaba despertando sentimentos que pareciam adormecidos.
A produção combina fantasia romântica e comédia para explorar as expectativas sobre o amor e a diferença entre as relações idealizadas e os vínculos construídos na vida real.
É uma opção para quem gosta de romances leves, situações divertidas e protagonistas que precisam reaprender a se abrir emocionalmente.
2. Quando o Telefone Toca (2024)
Um casamento arranjado e marcado pelo distanciamento muda de rumo após uma ligação ameaçadora.
A partir desse acontecimento, o relacionamento de um político em ascensão e sua esposa passa a ser atravessado por segredos, tensão e sentimentos que até então permaneciam escondidos.
Diferentemente das comédias românticas tradicionais, o dorama aposta no suspense para conduzir a história. A combinação de mistério, conflitos conjugais e aproximação emocional pode agradar a quem prefere romances intensos, com reviravoltas e momentos de angústia.
3. O Amor Mora ao Lado (2024)
Bae Seok-ryu retorna à Coreia do Sul tentando reorganizar a própria vida e reencontra Choi Seung-hyo, amigo de infância com quem compartilha uma história cheia de provocações e lembranças.
A convivência faz a relação ganhar novos contornos, enquanto os dois enfrentam questões pessoais e familiares.
O charme da produção está na intimidade entre os protagonistas, que conhecem os defeitos um do outro e não economizam nas implicâncias.
Entre humor, nostalgia e descobertas, a trama acompanha a transformação de uma relação antiga em algo que pode ir além da amizade.
4. O Amor Pode Ser Traduzido? (2026)
Um intérprete profissional começa a trabalhar com uma atriz que se tornou uma celebridade internacional.
Durante a convivência e as viagens para gravar um programa, os dois se aproximam, mas percebem que compreender palavras nem sempre significa entender o que o outro sente.
A série combina comédia romântica, diferenças culturais e desencontros emocionais. A dificuldade de expressar sentimentos dá espaço tanto para situações engraçadas quanto para momentos delicados, especialmente quando os protagonistas precisam reconhecer aquilo que não conseguem dizer em voz alta.