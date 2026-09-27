4 doramas de romance no escritório que entregam química e muitas reviravoltas
O escritório pode ser um ótimo cenário para a história de amor: estes doramas misturam relações profissionais, conflitos e tensão entre protagonistas.
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Nem todo romance começa com um encontro perfeito. Em alguns doramas, a aproximação acontece justamente quando os protagonistas precisam dividir o mesmo escritório, enfrentar conflitos profissionais ou lidar com uma situação que nenhum dos dois planejava.
É aí que a convivência começa a mudar a relação — e, muitas vezes, aquilo que parecia apenas implicância ganha outro significado.
Para quem gosta de romances no ambiente de trabalho, há opções que vão do casamento de mentira à rivalidade entre colegas, passando por relações entre chefe e funcionário.
Entre comédia romântica, conflitos corporativos e problemas pessoais, estas quatro produções apostam em diferentes formas de construir a química entre o casal.
Quais doramas de romance no trabalho valem a pena assistir?
1. No Gain No Love — Amazon Prime Video
Lançado em 2024, No Gain No Love acompanha Son Hae-young, uma funcionária que decide entrar em um casamento falso para não perder uma promoção.
O plano ganha uma nova camada quando o homem escolhido para a farsa aparece como um novo contratado da empresa. A partir daí, manter o segredo enquanto os dois convivem profissionalmente se torna cada vez mais complicado.
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A produção mistura romance e comédia com os conflitos gerados pela situação pouco convencional. A série tem 12 episódios e está disponível no Amazon Prime Video em regiões selecionadas.
2. Filing for Love — Viki
Em Filing for Love, de 2026, Noh Ki-jun vê a carreira mudar de rumo depois de ser rebaixado e passar a trabalhar sob o comando de Joo In-ah, uma executiva conhecida por ser difícil de decifrar.
Quando ele recebe informações sobre um possível romance no ambiente de trabalho, uma auditoria passa a envolver também os segredos da própria chefe.
A trama combina romance, comédia e investigação corporativa, colocando os protagonistas em lados profissionais que entram constantemente em conflito. A produção tem 12 episódios e está disponível no Viki.
3. Love Scout — Viki
Em Love Scout, uma CEO extremamente dedicada ao trabalho precisa lidar com uma dinâmica diferente ao contratar um secretário altamente competente.
Yoo Eun-ho também é pai solo e acaba ajudando a chefe a organizar não apenas suas tarefas profissionais, mas aspectos da rotina pessoal.
A convivência faz com que a relação entre os dois ultrapasse aos poucos os limites profissionais. A série tem 12 episódios e foi lançada em 2025.
4. Amor e Batatas — Netflix
Quem prefere um romance com uma dose maior de implicância pode apostar em Amor e Batatas (The Potato Lab).
A história se passa em um centro de pesquisa dedicado às batatas, onde a pesquisadora Kim Mi-gyeong entra em conflito com So Baek-ho, o novo diretor do local.
A chegada dele traz mudanças para o laboratório e coloca os dois em lados opostos. Com o tempo, porém, a rivalidade profissional começa a dar espaço para sentimentos diferentes. A Netflix classifica a produção como romance e destaca a dinâmica de enemies to lovers.