4 doramas de fantasia para quem ama histórias de amor com magia
Nem todo conto de fadas precisa de um príncipe e uma princesa. Nestes 4 doramas, o romance encontra demônios, sereias e até um hotel para espíritos.
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Quem gosta de histórias de amor com um toque de fantasia sabe que alguns doramas sul-coreanos parecem ter saído diretamente das páginas de um conto de fadas.
Só que, em vez de castelos e príncipes, entram em cena demônios, sereias, espíritos, magia e personagens presos a destinos que atravessam gerações.
Essa combinação costuma funcionar justamente porque o romance não aparece sozinho. Os protagonistas precisam enfrentar segredos, maldições, vidas passadas ou mundos completamente diferentes antes de descobrir o que sentem um pelo outro.
O resultado são histórias visualmente encantadoras, mas também cheias de aventura, humor e drama.
Para quem está procurando uma nova série para maratonar, quatro doramas disponíveis em plataformas de streaming seguem essa receita com estilos bem diferentes.
4 doramas de fantasia que parecem um conto de fadas romântico
1. Alquimia das Almas — Netflix
Magia, guerreiros, troca de almas e um romance construído em meio a grandes segredos formam o universo de Alquimia das Almas.
A trama acompanha personagens envolvidos em acontecimentos sobrenaturais enquanto tentam lidar com identidades, poderes e sentimentos que se tornam cada vez mais difíceis de esconder.
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A ambientação fantástica dá à produção aquele clima de aventura épica, enquanto a relação entre os protagonistas acrescenta o lado romântico típico de uma boa fábula.
2. Meu Demônio Favorito — Netflix
E se um contrato com um demônio fosse o começo de uma história de amor? É justamente essa a premissa de Meu Demônio Favorito.
A produção acompanha uma herdeira rica que acaba envolvida com uma criatura sobrenatural e, a partir desse encontro inesperado, os dois começam a se aproximar.
Com destino, poderes sobrenaturais e bastante química entre o casal, o dorama funciona como uma espécie de conto de fadas moderno — só que com um demônio no lugar do príncipe encantado.
3. Hotel Del Luna — Viki e Netflix
Em Hotel Del Luna, o cenário já parece pertencer a outro mundo. O hotel é administrado por uma mulher que está ligada aos espíritos que passam pelo local. A situação muda quando um homem vivo começa a trabalhar ao lado dela.
A história combina romance, fantasia e vidas passadas em uma atmosfera melancólica e visualmente marcante. Por trás dos encontros sobrenaturais, a produção também constrói uma relação cercada por segredos e sentimentos que resistem ao tempo.
4. A Lenda do Mar Azul — Viki
Uma sereia deixa o mar e chega ao mundo dos humanos, onde acaba se envolvendo justamente com um golpista. A premissa de A Lenda do Mar Azul já entrega a mistura improvável que torna o dorama tão divertido.
A trama combina romance, humor, reencarnação e destino, acompanhando uma história de amor que ultrapassa diferentes vidas.
É uma opção para quem prefere uma fantasia mais leve, mas ainda quer aquela sensação de que os protagonistas estavam destinados a se encontrar.