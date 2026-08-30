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Doramas | Notícia

4 doramas de fantasia para quem ama histórias de amor com magia

Nem todo conto de fadas precisa de um príncipe e uma princesa. Nestes 4 doramas, o romance encontra demônios, sereias e até um hotel para espíritos.

Por Myllena Wu Publicado em 30/08/2026 às 11:39
Imagem do dorama "Alquimia das Almas"
Imagem do dorama "Alquimia das Almas" - Divulgação/Netflix

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Quem gosta de histórias de amor com um toque de fantasia sabe que alguns doramas sul-coreanos parecem ter saído diretamente das páginas de um conto de fadas.

Só que, em vez de castelos e príncipes, entram em cena demônios, sereias, espíritos, magia e personagens presos a destinos que atravessam gerações.

Essa combinação costuma funcionar justamente porque o romance não aparece sozinho. Os protagonistas precisam enfrentar segredos, maldições, vidas passadas ou mundos completamente diferentes antes de descobrir o que sentem um pelo outro.

O resultado são histórias visualmente encantadoras, mas também cheias de aventura, humor e drama.

Para quem está procurando uma nova série para maratonar, quatro doramas disponíveis em plataformas de streaming seguem essa receita com estilos bem diferentes.

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4 doramas de fantasia que parecem um conto de fadas romântico

1. Alquimia das Almas — Netflix

Magia, guerreiros, troca de almas e um romance construído em meio a grandes segredos formam o universo de Alquimia das Almas.

A trama acompanha personagens envolvidos em acontecimentos sobrenaturais enquanto tentam lidar com identidades, poderes e sentimentos que se tornam cada vez mais difíceis de esconder.

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A ambientação fantástica dá à produção aquele clima de aventura épica, enquanto a relação entre os protagonistas acrescenta o lado romântico típico de uma boa fábula.

2. Meu Demônio Favorito — Netflix

E se um contrato com um demônio fosse o começo de uma história de amor? É justamente essa a premissa de Meu Demônio Favorito.

A produção acompanha uma herdeira rica que acaba envolvida com uma criatura sobrenatural e, a partir desse encontro inesperado, os dois começam a se aproximar.

Com destino, poderes sobrenaturais e bastante química entre o casal, o dorama funciona como uma espécie de conto de fadas moderno — só que com um demônio no lugar do príncipe encantado.

3. Hotel Del Luna — Viki e Netflix

Em Hotel Del Luna, o cenário já parece pertencer a outro mundo. O hotel é administrado por uma mulher que está ligada aos espíritos que passam pelo local. A situação muda quando um homem vivo começa a trabalhar ao lado dela.

A história combina romance, fantasia e vidas passadas em uma atmosfera melancólica e visualmente marcante. Por trás dos encontros sobrenaturais, a produção também constrói uma relação cercada por segredos e sentimentos que resistem ao tempo.

4. A Lenda do Mar Azul — Viki

Uma sereia deixa o mar e chega ao mundo dos humanos, onde acaba se envolvendo justamente com um golpista. A premissa de A Lenda do Mar Azul já entrega a mistura improvável que torna o dorama tão divertido.

A trama combina romance, humor, reencarnação e destino, acompanhando uma história de amor que ultrapassa diferentes vidas.

É uma opção para quem prefere uma fantasia mais leve, mas ainda quer aquela sensação de que os protagonistas estavam destinados a se encontrar.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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