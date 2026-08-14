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Doramas | Notícia

7 doramas da Netflix estrelados por idols de K-pop que você não sabia

Romance, histórias de época e comédias: idols também se aventuram em diferentes gêneros. Relembre 7 séries da Netflix estreladas por nomes do K-pop.

Por Myllena Wu Publicado em 14/08/2026 às 13:21
Imagem do dorama 'Sorriso Real', protagonizado pelos idols de K-Pop Lee Jun-ho (2PM) e Yoon-a (Girls Generation)
Imagem do dorama 'Sorriso Real', protagonizado pelos idols de K-Pop Lee Jun-ho (2PM) e Yoon-a (Girls Generation) - Divulgação

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Quem acompanha o K-pop provavelmente já reconhece nomes como IU, V, Jisoo e D.O. pelos trabalhos na música.

Mas os palcos não são os únicos lugares onde essas estrelas sul-coreanas aparecem. Ao longo dos anos, diversos idols também construíram carreiras na atuação e passaram a integrar elencos de doramas de grande repercussão.

A combinação entre música e dramaturgia é comum na indústria do entretenimento da Coreia do Sul. Alguns artistas começaram a atuar ainda durante a trajetória com seus grupos, enquanto outros expandiram a carreira para a televisão e o streaming.

Na Netflix, há produções de diferentes gêneros que contam com esses artistas no elenco. De romances contemporâneos a tramas ambientadas em períodos históricos, confira sete doramas para assistir e descobrir o lado ator dos seus idols favoritos.

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7 doramas da Netflix com estrelas do K-pop no elenco

1. Sorriso Real — Lee Jun-ho e Yoon-a

Em Sorriso Real, Lee Jun-ho, do 2PM, interpreta Goo Won, herdeiro de um grupo de hotéis de luxo. Sua rotina muda quando conhece Cheon Sa-rang, vivida por Yoon-a, do Girls' Generation, funcionária do hotel que se destaca pelo sorriso constante.

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A relação entre os dois começa com bastante antipatia, mas a convivência transforma a dinâmica e coloca o romance no centro da trama.

2. Namorado por Assinatura — Jisoo

Integrante do BLACKPINK, Jisoo interpreta Seo Mi-rae, uma escritora de webtoons que enfrenta uma fase de esgotamento profissional. Em busca de uma experiência amorosa diferente, ela experimenta um serviço que oferece encontros personalizados.

O que começa como uma experiência planejada acaba levando a protagonista para uma relação muito mais complexa e próxima da vida real.

3. Apostando Alto — Suzy

Ex-integrante do Miss A, Suzy protagoniza Apostando Alto como Seo Dal-mi, uma jovem que sonha em se tornar uma grande empreendedora. A história acompanha sua jornada no Sandbox, um ambiente inspirado no Vale do Silício e voltado para startups.

Enquanto tenta construir uma carreira, Dal-mi também precisa lidar com relações pessoais e amorosas.

4. Hwarang — V

V, do BTS, interpreta Han Sung em Hwarang, produção ambientada no reino de Silla. A trama acompanha um grupo de jovens guerreiros formado para ocupar um papel importante na sociedade e envolve disputas políticas, amizades e romances.

O personagem de V é o integrante mais jovem do grupo e ajuda a trazer leveza para uma história marcada por conflitos de poder.

5. O Rei de Porcelana — Rowoon

Rowoon, ex-integrante do SF9, interpreta Jung Ji-woon em O Rei de Porcelana. A história começa quando uma princesa é enviada para longe do palácio e, anos depois, retorna para assumir secretamente a identidade do irmão gêmeo que morreu.

O segredo sobre sua verdadeira identidade se torna um dos principais elementos da trama, que mistura romance, política e drama histórico.

6. Se a Vida Te Der Tangerinas… — IU

A cantora e atriz IU protagoniza Se a Vida Te Der Tangerinas… como Ae-soon, uma jovem sonhadora que vive na Ilha de Jeju durante a década de 1950.

Ao lado de Gwan-sik, ela atravessa diferentes momentos da vida em uma história marcada por amor, dificuldades e perseverança.

A produção acompanha a relação dos personagens ao longo dos anos e combina romance com uma narrativa sobre sonhos e amadurecimento.

7. 100 Days My Prince — D.O.

D.O., nome artístico de Doh Kyung-soo e integrante do EXO, estrela 100 Days My Prince como o príncipe herdeiro Lee Yul. Depois de sofrer uma tentativa de assassinato, ele cai de um penhasco, sobrevive e perde a memória.

Sem lembrar quem é, o príncipe passa a viver sob uma nova identidade e conhece Hong Shim, interpretada por Nam Ji-hyun. A situação coloca os dois em uma convivência inesperada e dá início à história de romance e comédia.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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