4 doramas em que um namoro de mentira vira paixão de verdade
Eles começam fingindo, mas a convivência muda tudo. Veja 4 doramas em que acordos, contratos e relacionamentos de fachada acabam dando lugar ao amor!
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O romance raramente começa de maneira simples nos doramas. Às vezes, os protagonistas se conhecem por acaso; em outras, precisam fazer um acordo que parece ter prazo de validade.
É justamente aí que entra um dos clichês mais queridos das histórias românticas: o casal que começa fingindo estar junto e, aos poucos, percebe que os sentimentos deixaram de ser parte da encenação.
Seja por interesse, vingança ou necessidade de proteger a própria imagem, o relacionamento de fachada costuma colocar os personagens em situações que aproximam os dois.
E, quando a convivência aumenta, fica cada vez mais difícil separar o que foi combinado daquilo que realmente estão sentindo.
Para quem gosta desse tipo de romance, reunimos quatro doramas em que o faz de conta acaba dando espaço para uma paixão de verdade.
4 doramas de romance em que o casal começa fingindo e se apaixona
1. Pretendente Surpresa — Netflix
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Pretendente Surpresa acompanha Shin Ha-ri, uma funcionária que aceita ir a um encontro às cegas no lugar da amiga.
O plano já começa complicado, mas fica ainda mais caótico quando ela descobre que o homem que deveria dispensar é Kang Tae-moo, CEO da empresa onde trabalha.
Depois do encontro, os dois acabam envolvidos em um relacionamento de fachada. O problema é que, conforme passam mais tempo juntos, a linha entre atuação e sentimento verdadeiro começa a desaparecer.
2. Love in Contract — Viki
Em Love in Contract, Choi Sang-eun trabalha oferecendo um serviço bastante incomum: ela é uma “esposa contratada”, acompanhando homens solteiros em situações nas quais eles precisam aparentar estar em um relacionamento.
A rotina muda quando dois clientes passam a ocupar espaços diferentes em sua vida. O que deveria ser apenas trabalho começa a envolver sentimentos, ciúmes e escolhas amorosas, complicando os limites entre contrato e vida pessoal.
3. Sua Vida Privada — Viki, Amazon Prime Video e Netflix
Em Sua Vida Privada, Sung Deok-mi é uma curadora de arte que precisa lidar com rumores sobre sua vida pessoal. Para tentar contornar a situação, ela e o chefe, Ryan Gold, decidem fingir que estão namorando.
O acordo parece ter uma finalidade bem específica, mas a convivência acaba aproximando os dois. Aos poucos, a relação deixa de ser apenas uma estratégia para controlar as aparências e ganha espaço para sentimentos reais.
4. A Vingança do Casamento Perfeito — Viki
Já A Vingança do Casamento Perfeito coloca a protagonista Han Yi-joo em uma história marcada por vingança e interesses familiares.
Depois de descobrir segredos que mudam sua vida, ela decide fazer um acordo de casamento com Seo Do-guk, um herdeiro que também possui seus próprios interesses.
O relacionamento nasce como parte de uma estratégia, mas a parceria entre os dois vai se transformando conforme enfrentam os obstáculos juntos. O que inicialmente era apenas uma aliança acaba abrindo espaço para uma relação genuína.