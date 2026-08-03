4 doramas de amizade colorida que terminam em amor verdadeiro

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Encontros casuais, acordos inusitados e reencontros: 4 produções que conquistaram fãs ao transformar relações sem rótulos em romances inesquecíveis.

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Nem todo romance nos doramas começa com declarações apaixonadas. Em muitas produções sul-coreanas, os protagonistas iniciam a história com uma relação casual, um acordo entre amigos ou até mesmo um encontro sem expectativas.

No entanto, conforme a convivência aumenta, os sentimentos ganham espaço e transformam completamente a dinâmica entre os personagens.

Se você procura doramas em que a amizade colorida evolui para um relacionamento verdadeiro, há produções que equilibram química, humor e emoção na medida certa.

A seguir, confira quatro títulos que conquistaram o público justamente por mostrar que o amor pode surgir quando menos se espera.

Quais são os melhores doramas de amizade colorida que terminam em amor?

1. Apesar de Tudo, Amor (Netflix)

Em Apesar de Tudo, Amor, Park Jae-Eon (Song Kang) nunca acreditou em relacionamentos sérios e prefere viver romances sem compromisso.

Quando conhece Yoo Na-Bi (Han So-Hee), os dois iniciam uma aproximação marcada por dúvidas, atração e inseguranças. Aos poucos, a relação casual se torna muito mais profunda, obrigando ambos a enfrentar sentimentos que tentavam evitar.

2. Amor com Fetiche (Netflix)

Apesar de ser um filme, Amor com Fetiche se tornou um dos romances coreanos mais comentados dos últimos anos.

A trama acompanha dois colegas de trabalho que fazem um acordo pouco convencional após um segredo vir à tona.

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O que começa como uma relação baseada em confiança e curiosidade evolui para um vínculo sincero, mostrando que cumplicidade e respeito podem abrir espaço para o amor.

3. My Secret Romance (Netflix e Viki)

Um caso de uma noite muda completamente a vida de Cha Jin Wook (Sung Hoon) e Lee Yoo Mi (Song Ji Eun). Três anos depois, o destino faz os dois se reencontrarem, mas ambos já são pessoas diferentes.

Entre constrangimentos, lembranças e novas oportunidades, eles descobrem que a conexão criada naquela única noite nunca desapareceu.

4. Algo na Chuva (Netflix, Viki e Kocowa)

Em Algo na Chuva, a amizade entre Yoon Jin Ah (Son Ye Jin) e Joon Hee (Jung Hae In), irmão mais novo de sua melhor amiga, cresce naturalmente até se transformar em um romance delicado.

A relação enfrenta preconceitos por causa da diferença de idade e dos laços familiares, mas conquista o público pela química dos protagonistas e pela construção sensível do casal.

