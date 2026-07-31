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Doramas | Notícia

4 doramas de inimigos que se apaixonam e entregam uma química absurda

Do ódio ao amor: essas produções apostam em casais que começam em conflito, mas desenvolvem romances marcantes que conquistaram fãs ao redor do mundo.

Por Myllena Wu Publicado em 31/07/2026 às 11:02
Imagem do dorama Love to Hate You, disponível na Netflix
Imagem do dorama Love to Hate You, disponível na Netflix - Divulgação/Netflix

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Poucos clichês fazem tanto sucesso entre os fãs de doramas quanto o clássico "enemies to lovers". A fórmula é conhecida: dois personagens começam a história em constante conflito, acumulam provocações e desentendimentos, mas acabam descobrindo sentimentos que transformam completamente a relação.

Quando o roteiro é bem construído, o resultado costuma render algumas das melhores químicas da dramaturgia asiática.

Se você procura um romance que misture humor, tensão e cenas capazes de prender do início ao fim, estas quatro produções merecem um espaço na lista de próximas maratonas.

Doramas "enemies to lovers": 4 histórias que misturam humor, tensão e paixão

1. Business Proposal

Um encontro às cegas que deveria ser apenas um favor para uma amiga muda completamente a vida de Shin Ha-ri. Fingindo ser outra pessoa, ela descobre que o pretendente é justamente Kang Tae-moo, o CEO da empresa onde trabalha.

Os constantes mal-entendidos, a diferença de personalidades e o humor afiado fazem com que o casal protagonize uma das comédias românticas mais populares dos últimos anos, equilibrando cenas divertidas e momentos de grande sintonia.

2. Love to Hate You

Aqui, o romance nasce da rivalidade. Yeo Mi-ran é uma advogada independente que desconfia dos homens, enquanto Nam Kang-ho, um astro do entretenimento, evita qualquer envolvimento amoroso.

Os dois vivem uma sequência de confrontos antes de perceberem que compartilham muito mais do que imaginavam.

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A série conquistou o público justamente por construir um relacionamento baseado em diálogos afiados, crescimento dos protagonistas e uma química convincente.

3. Crazy Love

Noh Go-jin é um executivo brilhante, mas extremamente arrogante. Já Lee Shin-ah, sua secretária, está cansada do comportamento difícil do chefe.

Quando acontecimentos inesperados mudam a rotina dos dois, eles passam a conviver de maneira ainda mais intensa.

A produção combina comédia, suspense e romance, usando os conflitos entre os protagonistas como combustível para desenvolver uma relação que evolui de forma surpreendente.

4. Her Private Life

Sung Deok-mi leva uma vida dupla: durante o dia é uma respeitada curadora de arte; nas horas vagas, é uma dedicada fã de K-pop.

A chegada do novo diretor da galeria, Ryan Gold, cria uma relação marcada por desconfiança e conflitos profissionais.

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À medida que os dois passam a se conhecer melhor, a rivalidade dá lugar a uma parceria construída com maturidade, humor e uma química elogiada pelos fãs do gênero.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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