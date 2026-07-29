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Doramas | Notícia

6 doramas incríveis para assistir de graça no Rakuten Viki em 2026

Do sobrenatural às comédias românticas, confira títulos gratuitos que conquistaram o público e podem ser a sua próxima maratona para o fim de semana.

Por Myllena Wu Publicado em 29/07/2026 às 13:23
Imagem do dorama "O que Houve com a Secretária Kim?"
Imagem do dorama "O que Houve com a Secretária Kim?" - Divulgação/tvN.

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Quem gosta de doramas sabe que nem sempre é preciso assinar vários serviços de streaming para encontrar boas histórias.

O Rakuten Viki reúne um catálogo extenso de produções asiáticas e disponibiliza diversos títulos gratuitamente, permitindo que novos espectadores conheçam sucessos da Coreia do Sul, China e outros países.

Entre romances inesquecíveis, fantasias, comédias românticas e dramas cheios de emoção, a plataforma oferece opções para diferentes perfis de público. A seguir, confira seis produções que continuam entre as mais recomendadas para assistir de graça em 2026.

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1. Hotel del Luna

Poucos doramas conseguiram unir fantasia sobrenatural e romance de forma tão marcante quanto Hotel del Luna. A trama acompanha Jang Man Wol, dona de um hotel destinado a espíritos que ainda não conseguiram seguir seu caminho.

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Quando Goo Chan Sung passa a administrar o local, os dois desenvolvem uma parceria que muda suas vidas. Com visual sofisticado, humor e momentos emocionantes, a produção é considerada um dos grandes clássicos do gênero.

2. O Conto das Nove Caudas

Inspirado no folclore da Coreia, o dorama apresenta Lee Yeon, uma raposa de nove caudas que vive entre os humanos, e Nam Ji Ah, produtora de televisão determinada a provar que criaturas sobrenaturais existem.

Misturando suspense, fantasia, ação e romance, a série se destaca pelo desenvolvimento dos personagens e pela química entre o casal principal.

3. O que Houve com a Secretária Kim?

Mesmo anos após o lançamento, o sucesso estrelado por Park Seo Joon e Park Min Young permanece como uma das comédias românticas mais populares entre os fãs de doramas.

A história começa quando Kim Mi So decide pedir demissão após anos trabalhando para o vice-presidente Lee Young Joon.

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A decisão faz o executivo perceber que ela é muito mais importante do que imaginava, dando início a uma divertida disputa para reconquistá-la.

4. Fogos de Artifício do Meu Coração

O drama chinês acompanha Song Yan, chefe dos bombeiros, e Xu Qin, médica de emergência, que foram separados ainda jovens pelas famílias.

Anos depois, o reencontro acontece justamente durante operações de resgate, obrigando os dois a trabalharem lado a lado enquanto enfrentam traumas do passado e sentimentos que nunca desapareceram.

5. Corridas do Coração

Para quem procura uma história diferente, Corridas do Coração leva o romance para o universo das corridas de rua.

A protagonista Jiang Mu viaja para a Tailândia em busca do irmão adotivo, Jin Zhao, mas descobre que ele agora vive cercado pelo automobilismo clandestino e pelas artes marciais. O reencontro abre espaço para uma história marcada por emoção, conflitos familiares e romance.

6. Amor nas Nuvens

Fechando a lista, Amor nas Nuvens aposta em um universo fantástico repleto de intrigas políticas, deuses e guerreiros.

A história acompanha Ming Yi, uma deusa guerreira que precisa se aproximar de Ji Bo Zai para encontrar a cura de um veneno. O relacionamento entre os dois evolui lentamente, equilibrando aventura, fantasia e romance em uma narrativa envolvente.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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