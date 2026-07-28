4 doramas em que o casal demora para ficar junto e isso deixa tudo melhor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Se você gosta de casais que conquistam o público aos poucos, essas histórias entregam química e cenas que fazem cada reencontro valer a pena.

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Nem todo romance precisa começar nos primeiros episódios para conquistar o público. Nos doramas, uma das fórmulas mais queridas pelos fãs é o chamado slow burn: histórias em que o relacionamento é construído aos poucos, com amizade, amadurecimento, desencontros e muito desenvolvimento emocional antes da declaração de amor.

Esse tipo de narrativa permite que o espectador acompanhe a evolução dos personagens de forma mais natural, tornando cada olhar, gesto de carinho ou beijo ainda mais significativo.

O resultado costuma ser romances memoráveis, capazes de emocionar justamente porque não têm pressa.

Se você procura doramas românticos em que o casal demora para ficar junto, mas entrega uma recompensa à altura da espera, estas quatro produções merecem entrar na sua lista.

Esses 4 doramas provam que o melhor romance é aquele que demora para acontecer

1. Porque Esta é a Minha Primeira Vida — Onde assistir: Viki, Prime Video e Netflix

O casamento por contrato entre Nam Se-hee e Yoon Ji-ho parece, inicialmente, apenas uma solução prática para os problemas financeiros dos dois.

No entanto, a convivência diária transforma uma relação distante em uma conexão marcada por respeito, cumplicidade e afeto.

A série evita atalhos e dedica tempo para desenvolver os protagonistas, mostrando como ambos amadurecem antes de reconhecerem os próprios sentimentos. É um dos exemplos mais elogiados de romance lento nos doramas.

2. Nosso Eterno Verão — Onde assistir: Netflix

Após um namoro intenso durante a adolescência, Choi Ung e Kook Yeon-su prometem nunca mais se encontrar. Dez anos depois, um documentário gravado por eles na época da escola volta a fazer sucesso e obriga os dois a trabalharem juntos novamente.

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O reencontro desperta lembranças, mágoas e sentimentos que nunca desapareceram completamente. Em vez de uma reconciliação imediata, a série aposta em conversas difíceis, crescimento pessoal e na reconstrução gradual da confiança.

3. Não Quero Fazer Nada — Onde assistir: Viki

Depois de perder a mãe e enfrentar o fim do relacionamento, Lee Yeo-reum decide abandonar a rotina estressante da cidade grande para recomeçar em uma pequena vila litorânea. Lá, conhece An Dae-beom, um bibliotecário reservado que também carrega traumas do passado.

O relacionamento entre os dois nasce primeiro como amizade e apoio mútuo. Aos poucos, a convivência transforma a conexão em um romance delicado, sensível e carregado de significado, sem recorrer a grandes reviravoltas.

4. Isso Se Chama Amor — Onde assistir: Disney+

Movida pelo desejo de vingança, Woo-joo se aproxima de Dong-jin, filho da mulher que destruiu sua família. O plano, porém, começa a mudar conforme ela conhece um homem gentil, silencioso e igualmente marcado por dores do passado.

A tensão emocional domina toda a narrativa, fazendo com que o romance seja construído lentamente. Cada aproximação acontece de forma convincente, tornando a história uma das mais elogiadas entre os fãs de romances maduros e intensos.