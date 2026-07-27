4 doramas de melhores amigos que se apaixonam para voltar a acreditar no amor

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Se você gosta de romances construídos aos poucos, estes doramas provam que grandes histórias de amor podem começar entre melhores amigos.

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Algumas das histórias mais marcantes dos doramas não começam com amor à primeira vista, mas com uma amizade construída ao longo dos anos.

O tropo conhecido como ‘friends to lovers’ conquistou espaço entre os fãs justamente por apresentar romances que nascem da confiança, da cumplicidade e da convivência, tornando cada declaração ainda mais emocionante.

Em vez de encontros casuais ou destinos improváveis, essas produções mostram personagens que já conhecem os defeitos, sonhos e inseguranças um do outro antes de perceberem que existe algo além da amizade.

O resultado são romances delicados, naturais e repletos de momentos capazes de fazer o público voltar a acreditar no amor.

4 melhores doramas de amizade que vira amor para maratonar hoje

1. Lutando pelo Meu Caminho — Netflix, Viki e Kocowa

Em Lutando pelo Meu Caminho, Ko Dong-man e Choi Ae-ra cresceram juntos e sempre foram inseparáveis.

Enquanto enfrentam dificuldades para conquistar seus sonhos profissionais, eles descobrem que a parceria construída desde a infância pode esconder sentimentos muito mais profundos.

O romance acontece de forma gradual, sem perder o humor e a leveza que marcaram a série. A química entre os protagonistas transforma a produção em uma das melhores representantes do gênero friends to lovers.

2. Soundtrack #1 — Disney+

Curto, sensível e emocionante, Soundtrack #1 acompanha dois melhores amigos que se conhecem há quase 20 anos.

Quando passam algumas semanas morando na mesma casa, a convivência faz com que emoções guardadas por muito tempo finalmente apareçam.

Com apenas quatro episódios, o dorama aposta em uma narrativa intimista para mostrar como o amor pode existir silenciosamente antes mesmo de ser reconhecido pelos próprios protagonistas.

3. Romance Is a Bonus Book — Netflix

Após enfrentar um divórcio e dificuldades para reconstruir a carreira, Kang Dan-i consegue um emprego na mesma editora onde trabalha Cha Eun-ho, seu melhor amigo há muitos anos.

Enquanto compartilham desafios profissionais e momentos do cotidiano, a relação amadurece naturalmente até se transformar em um romance delicado. A série também conquista por falar sobre recomeços, autoestima e novas oportunidades.

4. Love Next Door — Netflix

Amigos e vizinhos desde a infância, Bae Seok-ryu e Choi Seung-hyo seguem caminhos diferentes na vida adulta, mas voltam a se aproximar quando ela decide recomeçar sua trajetória.

Entre provocações, memórias compartilhadas e muito companheirismo, os dois percebem que a conexão construída ao longo dos anos sempre foi mais forte do que imaginavam.

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O dorama combina romance, humor e amadurecimento emocional, tornando-se uma ótima escolha para quem gosta de histórias apaixonantes.

