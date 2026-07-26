4 doramas com deuses, maldições e histórias de amor impossíveis
Magia proibida, entidades misteriosas e amores improváveis são ponto de partida para essas 4 produções coreanas que unem fantasia e romance.
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Os doramas de fantasia conquistaram um espaço especial entre os fãs por misturarem romance, mitologia e elementos sobrenaturais.
Nessas produções, deuses caminham entre humanos, maldições alteram destinos e personagens desafiam as regras do universo para viver grandes histórias de amor.
Disponíveis em plataformas como Netflix e Viki, essas séries unem cenários fantásticos, boas atuações e tramas repletas de emoção.
Para quem gosta de romances impossíveis com um toque de magia, estas quatro produções merecem entrar na lista.
Os 4 melhores doramas com histórias de amor sobrenaturais e emocionantes
1. Desgraça ao Seu Dispor (Netflix e Viki)
Misturando fantasia, romance e drama, Desgraça ao Seu Dispor acompanha Tak Dong-kyung (Park Bo-young), uma editora diagnosticada com uma doença terminal que, em um momento de desespero, deseja o fim do mundo.
Seu pedido é ouvido por Myul Mang (Seo In-guk), uma entidade sobrenatural responsável pela destruição de todas as coisas.
Os dois firmam um contrato que muda completamente seus destinos. Enquanto tentam desafiar as regras impostas pelo universo, nasce um romance intenso, marcado por escolhas difíceis, sacrifícios e reflexões sobre o significado da vida e do amor.
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- Onde assistir: Netflix e Viki.
2. Meu Demônio Favorito (Netflix)
Um dos maiores sucessos recentes do gênero, Meu Demônio Favorito acompanha Do Do-hee (Kim Yoo-jung), uma herdeira fria e bem-sucedida, que acaba cruzando o caminho do poderoso demônio Jung Gu-won (Song Kang).
Após um acontecimento inesperado, Gu-won perde seus poderes, que passam para Do-hee, obrigando os dois a permanecerem próximos.
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Entre contratos sobrenaturais, mistérios familiares e ameaças constantes, a relação evolui de forma surpreendente, equilibrando romance, humor e suspense.
- Onde assistir: Netflix.
3. Alquimia das Almas (Netflix)
Ambientado no reino fictício de Daeho, Alquimia das Almas apresenta um universo onde a magia permite que almas sejam transferidas entre corpos — uma prática proibida e extremamente perigosa.
A trama acompanha Nak-su (Go Yoon-jung), uma poderosa assassina cuja alma fica presa no corpo da jovem Mu-deok (Jung So-min).
Ela passa a treinar Jang Uk (Lee Jae-wook), um nobre marcado por um destino incomum. Enquanto enfrentam conspirações, criaturas mágicas e antigas maldições, os dois desenvolvem um romance que se torna um dos grandes pilares da história.
- Onde assistir: Netflix.
4. The Bride of Habaek (Viki)
Inspirado em um famoso manhwa sul-coreano, The Bride of Habaek traz uma releitura moderna da mitologia coreana. Na história, Habaek (Nam Joo-hyuk), o deus da água, desce ao mundo dos humanos para recuperar pedras divinas que garantirão sua ascensão ao trono celestial.
Durante a missão, ele conhece a psiquiatra So-ah (Shin Se-kyung), descendente da família destinada a servi-lo.
Inicialmente cética, ela acaba envolvida em uma jornada repleta de seres sobrenaturais, disputas entre divindades e um romance que desafia a distância entre o mundo dos deuses e dos mortais.
- Onde assistir: Viki.