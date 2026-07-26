4 doramas com deuses, maldições e histórias de amor impossíveis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Magia proibida, entidades misteriosas e amores improváveis são ponto de partida para essas 4 produções coreanas que unem fantasia e romance.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Os doramas de fantasia conquistaram um espaço especial entre os fãs por misturarem romance, mitologia e elementos sobrenaturais.

Nessas produções, deuses caminham entre humanos, maldições alteram destinos e personagens desafiam as regras do universo para viver grandes histórias de amor.

Disponíveis em plataformas como Netflix e Viki, essas séries unem cenários fantásticos, boas atuações e tramas repletas de emoção.

Para quem gosta de romances impossíveis com um toque de magia, estas quatro produções merecem entrar na lista.

Os 4 melhores doramas com histórias de amor sobrenaturais e emocionantes

1. Desgraça ao Seu Dispor (Netflix e Viki)

Misturando fantasia, romance e drama, Desgraça ao Seu Dispor acompanha Tak Dong-kyung (Park Bo-young), uma editora diagnosticada com uma doença terminal que, em um momento de desespero, deseja o fim do mundo.

Seu pedido é ouvido por Myul Mang (Seo In-guk), uma entidade sobrenatural responsável pela destruição de todas as coisas.

Os dois firmam um contrato que muda completamente seus destinos. Enquanto tentam desafiar as regras impostas pelo universo, nasce um romance intenso, marcado por escolhas difíceis, sacrifícios e reflexões sobre o significado da vida e do amor.

Onde assistir: Netflix e Viki.

2. Meu Demônio Favorito (Netflix)

Um dos maiores sucessos recentes do gênero, Meu Demônio Favorito acompanha Do Do-hee (Kim Yoo-jung), uma herdeira fria e bem-sucedida, que acaba cruzando o caminho do poderoso demônio Jung Gu-won (Song Kang).

Após um acontecimento inesperado, Gu-won perde seus poderes, que passam para Do-hee, obrigando os dois a permanecerem próximos.

LEIA TAMBÉM: 4 doramas com tensão romântica tão forte que é impossível desviar o olhar

Entre contratos sobrenaturais, mistérios familiares e ameaças constantes, a relação evolui de forma surpreendente, equilibrando romance, humor e suspense.

Onde assistir: Netflix.

3. Alquimia das Almas (Netflix)

Ambientado no reino fictício de Daeho, Alquimia das Almas apresenta um universo onde a magia permite que almas sejam transferidas entre corpos — uma prática proibida e extremamente perigosa.

A trama acompanha Nak-su (Go Yoon-jung), uma poderosa assassina cuja alma fica presa no corpo da jovem Mu-deok (Jung So-min).

Ela passa a treinar Jang Uk (Lee Jae-wook), um nobre marcado por um destino incomum. Enquanto enfrentam conspirações, criaturas mágicas e antigas maldições, os dois desenvolvem um romance que se torna um dos grandes pilares da história.

Onde assistir: Netflix.

4. The Bride of Habaek (Viki)

Inspirado em um famoso manhwa sul-coreano, The Bride of Habaek traz uma releitura moderna da mitologia coreana. Na história, Habaek (Nam Joo-hyuk), o deus da água, desce ao mundo dos humanos para recuperar pedras divinas que garantirão sua ascensão ao trono celestial.

Durante a missão, ele conhece a psiquiatra So-ah (Shin Se-kyung), descendente da família destinada a servi-lo.

Inicialmente cética, ela acaba envolvida em uma jornada repleta de seres sobrenaturais, disputas entre divindades e um romance que desafia a distância entre o mundo dos deuses e dos mortais.