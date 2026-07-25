3 romances chineses para maratonar no fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre retornos ao passado, reencontros e histórias de amor, plataforma aposta em produções que já conquistam o público; confira os títulos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Os dramas chineses seguem conquistando fãs ao redor do mundo, e o Viki reforça essa aposta com três novidades que chegam ao catálogo neste mês de julho. A plataforma de streaming especializada em produções asiáticas amplia sua seleção com histórias que misturam romance, superação e reencontros, incluindo a estreia inédita de Sem limites, disponível a partir desta sexta-feira.

Além do lançamento, os assinantes também podem conferir Rumo à vitória e Meu amor por você, drama que atualmente ocupa a primeira posição entre os títulos mais assistidos do Viki no Brasil.

Rumo à vitória

Misturando esporte, romance e crescimento pessoal, Rumo à vitória acompanha Lin Wan Xing, interpretada por Esther Yu, que decide interromper o doutorado e voltar para sua cidade natal.

Ao assumir o cargo de gerente de equipamentos esportivos de uma escola, ela recebe a missão de ajudar o desacreditado time de futebol estudantil a recuperar seus dias de glória. Para isso, une forças com Wang Fa, vivido por Chen Jing Ke, um treinador talentoso que também retorna à cidade após abandonar uma carreira promissora no exterior.

Enquanto trabalham para reconstruir a equipe, os dois enfrentam desafios pessoais e desenvolvem uma relação marcada por cura, amadurecimento e romance.

Meu amor por você

Líder de audiência no Viki entre os usuários brasileiros, Meu amor por você transporta o público para a década de 1990.

A trama acompanha Chen Yi, interpretado por Song Wei Long, e Miao Jing, vivida por Zhang Jing Yi, que iniciam a relação de forma conturbada após serem apresentados por suas famílias.

Com o passar dos anos, tragédias e mudanças inesperadas fazem com que os dois se tornem o principal apoio um do outro. Quando Miao Jing retorna à cidade natal para trabalhar, Chen Yi passa a desconfiar que o chefe dela esteja envolvido em atividades criminosas e decide protegê-la, reacendendo sentimentos que nunca desapareceram.

Sem limites estreia no Viki

A principal novidade da semana é Sem limites, drama ambientado em Xangai durante o período da República da China.

A história acompanha Murong Qing Yi, filho mais novo de um poderoso senhor da guerra, que cresce distante da família após ser levado por engano ainda criança. Durante a juventude, ele é salvo por Ren Su Su, mas os dois acabam separados por uma tragédia.

Anos depois, eles se reencontram em circunstâncias inesperadas. Enquanto Murong Qing Yi acredita ter sido abandonado, Ren Su Su esconde os verdadeiros motivos que a levaram a desaparecer. Entre ressentimentos, segredos e sentimentos mal resolvidos, o casal precisa enfrentar ameaças cada vez maiores em meio a um cenário de conflitos políticos e uma crise nacional.

Com romances históricos, dramas contemporâneos e narrativas de superação, as novidades reforçam o investimento do Viki em produções chinesas que vêm conquistando cada vez mais espaço entre os fãs de entretenimento asiático.

VEJA TAMBÉM: DICAS de DORAMAS HILÁRIOS para relaxar e dar risada