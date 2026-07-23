Drama romântico "Overdo" estreia com dublagem em PT-BR
Estrelada por Wang Churan e Zhang Linghe, a nova série asiática traz reencontros e segredos do passado. Assista com exclusividade no iQIYI.
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O drama romântico “Overdo”, estrelado por Wang Churan e Zhang Linghe, estreou com exclusividade no iQ.com no dia 19 de julho, trazendo desde o primeiro dia uma versão exclusiva dublada em português.
No lançamento, os assinantes VIP tiveram acesso aos cinco primeiros episódios, com a programação de dois novos episódios por dia para assinantes VIP e um novo episódio por dia para usuários não VIP. Assista primeiro com dublagem exclusiva em português, somente no iQ.com.
Ambientada na cidade fictícia de Nancheng, a história acompanha Ren Susu (Wang Churan) e Murong Qingyi (Zhang Linghe), cujos destinos se cruzam pela primeira vez quando, ainda jovens, Ren Susu salva Murong Qingyi.
Anos depois, eles voltam a se encontrar em circunstâncias completamente diferentes. Com identidades transformadas, segredos do passado ainda sem solução e sentimentos que nunca desapareceram por completo, os dois embarcam em uma jornada marcada por escolhas difíceis, reencontros e emoções intensas.
Determinada e resiliente, Ren Susu busca descobrir a verdade por trás do passado de sua família. Já Murong Qingyi, após abandonar sua carreira como médico, enfrenta profundas mudanças em sua identidade e em sua forma de enxergar a vida.
À medida que antigos segredos familiares vêm à tona, mal-entendidos, sacrifícios e decisões inevitáveis aproximam e afastam o casal repetidamente, dando origem a uma emocionante história de amor que atravessa os anos.
"Overdo" já está disponível no iQ.com, com áudio original em chinês, legendas em até 10 idiomas e cinco opções de dublagem, incluindo uma versão exclusiva em português, disponível primeiro e exclusivamente na plataforma.
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