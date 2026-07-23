4 doramas com romances perigosos que deixam o coração acelerado

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre perseguições e segredos, estes doramas mostram que o amor pode florescer até nas situações mais perigosas. Confira onde assistir cada produção!

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Nem todo romance nasce em um cenário tranquilo. Nos doramas, algumas das histórias de amor mais marcantes surgem justamente em meio a perseguições, crimes, conspirações políticas e identidades secretas.

Essa combinação entre suspense e emoção mantém o público envolvido enquanto os protagonistas tentam equilibrar sentimentos e sobrevivência.

Se você procura séries que vão além das tradicionais comédias românticas, reunimos quatro produções em que o perigo faz parte da relação dos personagens e cada episódio entrega novas reviravoltas.

4 doramas com casais intensos e tramas cheias de perigo para ver no streaming

1. Flower of Evil - Netflix e Viki

Poucos doramas conseguem misturar romance, suspense psicológico e investigação policial com tanta intensidade quanto Flower of Evil.

A trama acompanha Baek Hee Sung (Lee Joon Gi), um homem que leva uma vida aparentemente perfeita ao lado da esposa, a detetive Cha Ji Won (Moon Chae Won), e da filha do casal.

Tudo muda quando um novo caso faz Ji Won descobrir que o marido pode esconder um passado muito mais sombrio do que imaginava.

Enquanto ela tenta descobrir a verdade, o relacionamento dos dois é colocado à prova, criando uma história marcada por tensão constante, dilemas morais e momentos emocionantes.

2. O Curandeiro (Healer) - Netflix e Viki

Misturando ação, investigação e romance, O Curandeiro é um dos doramas mais populares estrelados por Ji Chang Wook.

Seo Jung Hoo vive como um mensageiro clandestino que aceita missões perigosas sem deixar rastros.

Ao ser contratado para proteger a jovem jornalista Chae Young Shin (Park Min Young), ele assume uma identidade falsa e acaba se aproximando dela enquanto ambos investigam um segredo ligado ao passado de suas famílias.

Entre perseguições, conspirações e muita química entre os protagonistas, o romance cresce em ritmo acelerado.

3. Snowdrop - Disney+

Ambientado em 1987, durante um período de forte tensão política na Coreia do Sul, Snowdrop apresenta uma história em que amor e risco caminham lado a lado.

A universitária Eun Young Ro (Jisoo) encontra um homem ferido e decide escondê-lo, sem imaginar que ele é, na verdade, um agente norte-coreano infiltrado.

Conforme os sentimentos entre os dois se intensificam, o casal precisa enfrentar conflitos políticos, perseguições e decisões que colocam suas vidas em risco.

O dorama combina romance, drama histórico e suspense em uma narrativa marcada por emoções intensas.

4. The K2 - Viki e Prime Video

Outro sucesso protagonizado por Ji Chang Wook, The K2 acompanha Kim Jae Ha, um ex-mercenário acusado injustamente de assassinato que retorna à Coreia decidido a buscar vingança.

Durante esse processo, ele passa a trabalhar como guarda-costas da filha reclusa de um candidato à presidência. Em meio a jogos de poder, corrupção e tentativas de assassinato, nasce um romance inesperado entre Jae Ha e Go Anna (Yoona).

A combinação entre cenas de ação, intrigas políticas e uma história de amor torna a produção uma excelente opção para quem gosta de tramas cheias de adrenalina.

