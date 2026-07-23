4 doramas com romances perigosos que deixam o coração acelerado
Entre perseguições e segredos, estes doramas mostram que o amor pode florescer até nas situações mais perigosas. Confira onde assistir cada produção!
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Nem todo romance nasce em um cenário tranquilo. Nos doramas, algumas das histórias de amor mais marcantes surgem justamente em meio a perseguições, crimes, conspirações políticas e identidades secretas.
Essa combinação entre suspense e emoção mantém o público envolvido enquanto os protagonistas tentam equilibrar sentimentos e sobrevivência.
Se você procura séries que vão além das tradicionais comédias românticas, reunimos quatro produções em que o perigo faz parte da relação dos personagens e cada episódio entrega novas reviravoltas.
4 doramas com casais intensos e tramas cheias de perigo para ver no streaming
1. Flower of Evil - Netflix e Viki
Poucos doramas conseguem misturar romance, suspense psicológico e investigação policial com tanta intensidade quanto Flower of Evil.
A trama acompanha Baek Hee Sung (Lee Joon Gi), um homem que leva uma vida aparentemente perfeita ao lado da esposa, a detetive Cha Ji Won (Moon Chae Won), e da filha do casal.
Tudo muda quando um novo caso faz Ji Won descobrir que o marido pode esconder um passado muito mais sombrio do que imaginava.
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Enquanto ela tenta descobrir a verdade, o relacionamento dos dois é colocado à prova, criando uma história marcada por tensão constante, dilemas morais e momentos emocionantes.
2. O Curandeiro (Healer) - Netflix e Viki
Misturando ação, investigação e romance, O Curandeiro é um dos doramas mais populares estrelados por Ji Chang Wook.
Seo Jung Hoo vive como um mensageiro clandestino que aceita missões perigosas sem deixar rastros.
Ao ser contratado para proteger a jovem jornalista Chae Young Shin (Park Min Young), ele assume uma identidade falsa e acaba se aproximando dela enquanto ambos investigam um segredo ligado ao passado de suas famílias.
Entre perseguições, conspirações e muita química entre os protagonistas, o romance cresce em ritmo acelerado.
3. Snowdrop - Disney+
Ambientado em 1987, durante um período de forte tensão política na Coreia do Sul, Snowdrop apresenta uma história em que amor e risco caminham lado a lado.
A universitária Eun Young Ro (Jisoo) encontra um homem ferido e decide escondê-lo, sem imaginar que ele é, na verdade, um agente norte-coreano infiltrado.
Conforme os sentimentos entre os dois se intensificam, o casal precisa enfrentar conflitos políticos, perseguições e decisões que colocam suas vidas em risco.
O dorama combina romance, drama histórico e suspense em uma narrativa marcada por emoções intensas.
4. The K2 - Viki e Prime Video
Outro sucesso protagonizado por Ji Chang Wook, The K2 acompanha Kim Jae Ha, um ex-mercenário acusado injustamente de assassinato que retorna à Coreia decidido a buscar vingança.
Durante esse processo, ele passa a trabalhar como guarda-costas da filha reclusa de um candidato à presidência. Em meio a jogos de poder, corrupção e tentativas de assassinato, nasce um romance inesperado entre Jae Ha e Go Anna (Yoona).
A combinação entre cenas de ação, intrigas políticas e uma história de amor torna a produção uma excelente opção para quem gosta de tramas cheias de adrenalina.