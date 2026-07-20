Confira tudo que sabemos sobre o novo k-drama com Song Kang na Netflix
Song Kang retorna às telinhas no próximo mês e promete trazer uma história envolvente sobre música, amizade e lealdade em novo dorama da Netflix
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O seu demônio favorito estará de volta nas telinhas! Song Kang, que interpretou o Gu-won nesse k-drama queridinho, retorna para Netflix no próximo dia 29 de agosto.
Em Quatro Mãos, Duas Sonatas, o ator divide uma história de rivalidade, amizade e amadurecimento em uma das escolas de artes mais famosas da região com Lee Jun-young, conhecido por papéis em Classe dos Heróis Fracos 2 e Se a Vida Te Der Tangerinas.
A trama promete uma trilha sonora incrível, com personagens complexos e uma amizade que tem tudo para conquistar o público brasileiro. O elenco reúne outros nomes da nova geração dos k-dramas: Jang Gyu-ri como Hong Jae-in, Kim Joo-hun, Yoon Se-ah e Jung Jin-young.
Veja a sinopse e o trailer:
A série explora a técnica pianística de mesmo nome, em que duas pessoas tocam o mesmo piano ao mesmo tempo. A partir dessa premissa, a narrativa foca no choque de realidades e personalidades dos protagonistas.
Kang Pi-o (Song Kang): Um estudante de artes de elite, perfeccionista e um talento notável que sempre ocupa o primeiro lugar. Ele lida com a imensa pressão para manter a perfeição de sua trajetória de sucesso.
Choi Jeong-yo (Lee Jun-young): Um jovem que decide correr atrás do sonho de se tornar pianista após ter crescido em um ambiente difícil e superado obstáculos pessoais ao longo da vida.
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O encontro entre os dois desencadeia uma intensa mistura de amizade, competição, romance e o desafio de lidar com a transição da juventude para a vida adulta nos palcos.