Hwang In Youp e Hyeri estrelam novo dorama que acaba de estrear no Viki
"Um sonho até você" chegou à plataforma em 13 de julho e reúne romance, reencontro e nostalgia, além de trazer mensagens especiais do elenco
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Os fãs de doramas já têm um novo romance para acompanhar. Estreou no último dia 13 de julho, com exclusividade no Viki, a série "Um sonho até você", protagonizada por Hwang In Youp, conhecido por Beleza Verdadeira, e Hyeri, de Meu Colega de Quarto é um Gumiho. A produção é uma das apostas mais aguardadas do mês e mistura romance, nostalgia e amadurecimento emocional.
A trama acompanha Woo Soo Bin e Joo Yi Jae, dois antigos primeiros amores que, quando adolescentes, compartilhavam o sonho de se tornarem diretores de cinema. Quinze anos depois, os dois se reencontram e precisam lidar com sentimentos que ficaram no passado, sonhos abandonados e as escolhas que transformaram suas vidas.
Para marcar a estreia, Hwang In Youp gravou uma mensagem dedicada aos fãs brasileiros, agradecendo o carinho recebido antes mesmo do lançamento.
"Para todos os nossos fãs no Brasil que estavam esperando por Um sonho até você, muito obrigado pela paciência e pelo apoio! Espero que, por meio desta série, vocês possam conhecer um novo lado meu em uma comédia romântica. Desejo, de coração, que este drama se torne uma lembrança especial, que permaneça com vocês e traga conforto e alegria sempre que estiverem cansados ou passando por um momento difícil. Desejo muita saúde e felicidade a todos. Muito obrigado, e eu amo vocês, Brasil!"
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A série aposta em uma narrativa sensível sobre reencontros e segundas chances, abordando temas como crescimento pessoal, sonhos interrompidos e a possibilidade de recomeçar.
Hyeri também comentou o que torna a história especial e destacou a evolução dos protagonistas ao longo dos episódios.
"Acho que uma das coisas mais especiais de Um sonho até você é a forma como os dois personagens evoluem à medida que se reencontram. O relacionamento deles é genuíno e cheio de carinho, e espero que o público goste de acompanhar não apenas o romance, mas também a jornada pessoal que cada um deles vive."
Durante as gravações, os dois atores destacaram o clima de colaboração nos bastidores. Para Hwang In Youp, a produção representa sua primeira comédia romântica como protagonista. Já Hyeri encarou o desafio de interpretar uma mulher dividida entre a carreira profissional e sentimentos que nunca foram totalmente resolvidos.
"Um sonho até você" estreou no Viki em 13 de julho, com novos episódios disponibilizados às segundas e terças-feiras. Além da novidade, a plataforma reúne outros títulos de destaque do entretenimento asiático, incluindo doramas, filmes e produções de diferentes países da Ásia.