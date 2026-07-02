4 doramas de amor proibido que mostram casais destinados a ficar juntos
Entre fronteiras, diferenças sociais e conflitos políticos, estes doramas mostram casais que desafiam as probabilidades para viver um grande romance.
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Poucos temas emocionam tanto os fãs de doramas quanto o romance proibido. Seja por diferenças sociais, disputas políticas, conflitos históricos ou obrigações familiares, esse tipo de história prende a atenção justamente porque coloca o amor diante de obstáculos aparentemente intransponíveis.
Nas produções sul-coreanas, esses relacionamentos costumam ir além do clichê. Os protagonistas precisam enfrentar dilemas pessoais, escolhas difíceis e circunstâncias que colocam em risco não apenas o relacionamento, mas também suas próprias vidas.
O resultado são histórias intensas, repletas de emoção e reviravoltas.
4 doramas em que o amor desafia todas as regras
1. Crash Landing on You (Pousando no Amor)
Poucos romances proibidos ficaram tão conhecidos quanto o de Crash Landing on You. A trama acompanha uma empresária sul-coreana que, após um acidente de parapente, acaba cruzando a fronteira e caindo na Coreia do Norte.
Lá, ela conhece um oficial do exército norte-coreano que decide protegê-la. Apesar das diferenças políticas e do enorme risco envolvido, os dois desenvolvem uma relação marcada por cumplicidade, tornando-se um dos casais mais queridos dos doramas.
2. The Red Sleeve
Ambientado no século XVIII, The Red Sleeve mistura romance e drama histórico ao acompanhar o príncipe herdeiro Yi San e a dama da corte Sung Deok Im.
Embora exista um forte sentimento entre os dois, o relacionamento esbarra nas rígidas regras da monarquia.
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Enquanto o príncipe precisa cumprir seus deveres reais, Deok Im teme perder a liberdade ao assumir um papel dentro da família real, tornando o romance delicado e repleto de conflitos emocionais.
3. Youth of May
Inspirado pelos acontecimentos da Revolta de Gwangju, em 1980, Youth of May mostra como o amor pode florescer mesmo em tempos de extrema instabilidade política.
O estudante de medicina Hwang Hee Tae conhece a enfermeira Kim Myeong Hee por acaso e a aproximação rapidamente se transforma em paixão.
No entanto, a violência provocada pelo contexto histórico, somada às expectativas familiares, faz com que o casal enfrente desafios muito maiores do que imaginava.
4. Snowdrop
Misturando romance, suspense e contexto político, Snowdrop se passa na Seul de 1987, período marcado por forte tensão na Coreia do Sul.
A universitária Eun Young-ro acolhe um estudante misterioso encontrado ferido em um dormitório feminino.
Conforme o relacionamento evolui, segredos ligados à política e à identidade do rapaz colocam o casal diante de escolhas difíceis, fazendo do romance uma verdadeira luta entre sentimentos, lealdades e sobrevivência.
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