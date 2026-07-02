fechar
Doramas | Notícia

4 doramas de amor proibido que mostram casais destinados a ficar juntos

Entre fronteiras, diferenças sociais e conflitos políticos, estes doramas mostram casais que desafiam as probabilidades para viver um grande romance.

Por Myllena Wu Publicado em 02/07/2026 às 12:48
Imagem do dorama Youth of May
Imagem do dorama Youth of May - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Poucos temas emocionam tanto os fãs de doramas quanto o romance proibido. Seja por diferenças sociais, disputas políticas, conflitos históricos ou obrigações familiares, esse tipo de história prende a atenção justamente porque coloca o amor diante de obstáculos aparentemente intransponíveis.

Nas produções sul-coreanas, esses relacionamentos costumam ir além do clichê. Os protagonistas precisam enfrentar dilemas pessoais, escolhas difíceis e circunstâncias que colocam em risco não apenas o relacionamento, mas também suas próprias vidas.

O resultado são histórias intensas, repletas de emoção e reviravoltas.

4 doramas em que o amor desafia todas as regras

1. Crash Landing on You (Pousando no Amor)

Poucos romances proibidos ficaram tão conhecidos quanto o de Crash Landing on You. A trama acompanha uma empresária sul-coreana que, após um acidente de parapente, acaba cruzando a fronteira e caindo na Coreia do Norte.

Lá, ela conhece um oficial do exército norte-coreano que decide protegê-la. Apesar das diferenças políticas e do enorme risco envolvido, os dois desenvolvem uma relação marcada por cumplicidade, tornando-se um dos casais mais queridos dos doramas.

2. The Red Sleeve

Ambientado no século XVIII, The Red Sleeve mistura romance e drama histórico ao acompanhar o príncipe herdeiro Yi San e a dama da corte Sung Deok Im.

Embora exista um forte sentimento entre os dois, o relacionamento esbarra nas rígidas regras da monarquia.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Enquanto o príncipe precisa cumprir seus deveres reais, Deok Im teme perder a liberdade ao assumir um papel dentro da família real, tornando o romance delicado e repleto de conflitos emocionais.

3. Youth of May

Inspirado pelos acontecimentos da Revolta de Gwangju, em 1980, Youth of May mostra como o amor pode florescer mesmo em tempos de extrema instabilidade política.

O estudante de medicina Hwang Hee Tae conhece a enfermeira Kim Myeong Hee por acaso e a aproximação rapidamente se transforma em paixão.

No entanto, a violência provocada pelo contexto histórico, somada às expectativas familiares, faz com que o casal enfrente desafios muito maiores do que imaginava.

4. Snowdrop

Misturando romance, suspense e contexto político, Snowdrop se passa na Seul de 1987, período marcado por forte tensão na Coreia do Sul.

A universitária Eun Young-ro acolhe um estudante misterioso encontrado ferido em um dormitório feminino.

Conforme o relacionamento evolui, segredos ligados à política e à identidade do rapaz colocam o casal diante de escolhas difíceis, fazendo do romance uma verdadeira luta entre sentimentos, lealdades e sobrevivência.

5 doramas de romance viciantes para assistir na Netflix

 

Leia também

Doramas, BL, romance e ação: veja tudo o que estreia no Viki em julho
Doramas

Doramas, BL, romance e ação: veja tudo o que estreia no Viki em julho
Títulos que fizeram sucesso no mês do orgulho LGBTQIA+ na HBO Max
STREAMING

Títulos que fizeram sucesso no mês do orgulho LGBTQIA+ na HBO Max

Compartilhe

Tags