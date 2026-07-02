4 doramas de amor proibido que mostram casais destinados a ficar juntos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre fronteiras, diferenças sociais e conflitos políticos, estes doramas mostram casais que desafiam as probabilidades para viver um grande romance.

Clique aqui e escute a matéria

Poucos temas emocionam tanto os fãs de doramas quanto o romance proibido. Seja por diferenças sociais, disputas políticas, conflitos históricos ou obrigações familiares, esse tipo de história prende a atenção justamente porque coloca o amor diante de obstáculos aparentemente intransponíveis.

Nas produções sul-coreanas, esses relacionamentos costumam ir além do clichê. Os protagonistas precisam enfrentar dilemas pessoais, escolhas difíceis e circunstâncias que colocam em risco não apenas o relacionamento, mas também suas próprias vidas.

O resultado são histórias intensas, repletas de emoção e reviravoltas.

4 doramas em que o amor desafia todas as regras

1. Crash Landing on You (Pousando no Amor)

Poucos romances proibidos ficaram tão conhecidos quanto o de Crash Landing on You. A trama acompanha uma empresária sul-coreana que, após um acidente de parapente, acaba cruzando a fronteira e caindo na Coreia do Norte.

Lá, ela conhece um oficial do exército norte-coreano que decide protegê-la. Apesar das diferenças políticas e do enorme risco envolvido, os dois desenvolvem uma relação marcada por cumplicidade, tornando-se um dos casais mais queridos dos doramas.

2. The Red Sleeve

Ambientado no século XVIII, The Red Sleeve mistura romance e drama histórico ao acompanhar o príncipe herdeiro Yi San e a dama da corte Sung Deok Im.

Embora exista um forte sentimento entre os dois, o relacionamento esbarra nas rígidas regras da monarquia.

Enquanto o príncipe precisa cumprir seus deveres reais, Deok Im teme perder a liberdade ao assumir um papel dentro da família real, tornando o romance delicado e repleto de conflitos emocionais.

3. Youth of May

Inspirado pelos acontecimentos da Revolta de Gwangju, em 1980, Youth of May mostra como o amor pode florescer mesmo em tempos de extrema instabilidade política.

O estudante de medicina Hwang Hee Tae conhece a enfermeira Kim Myeong Hee por acaso e a aproximação rapidamente se transforma em paixão.

No entanto, a violência provocada pelo contexto histórico, somada às expectativas familiares, faz com que o casal enfrente desafios muito maiores do que imaginava.

4. Snowdrop

Misturando romance, suspense e contexto político, Snowdrop se passa na Seul de 1987, período marcado por forte tensão na Coreia do Sul.

A universitária Eun Young-ro acolhe um estudante misterioso encontrado ferido em um dormitório feminino.

Conforme o relacionamento evolui, segredos ligados à política e à identidade do rapaz colocam o casal diante de escolhas difíceis, fazendo do romance uma verdadeira luta entre sentimentos, lealdades e sobrevivência.



5 doramas de romance viciantes para assistir na Netflix

