Doramas, BL, romance e ação: veja tudo o que estreia no Viki em julho

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Julho chega com uma programação recheada de novidades para quem pretende aproveitar os dias mais frios em frente à TV. Entre romances, comédias românticas, dramas históricos, animes, produções BL, thrillers e programas de variedades, o Viki amplia seu catálogo com estreias de diferentes países asiáticos ao longo do mês.

Entre os destaques estão o especial de 10 anos de Guardião: O Solitário e Grande Deus, o romance coreano Um Sonho Até Você, o anime Tougen Anki e outros títulos inéditos das mais diversas regiões da Ásia.

Confira os lançamentos:

Ligação Profunda - Hong Kong - Já disponível

O ator Zhang Zhun aceita participar de um filme psicológico para tentar recuperar sua carreira. Durante a preparação para o papel, ele desenvolve uma relação intensa com a atriz Zhen Xin, tornando cada vez mais difícil separar ficção e realidade. O drama é baseado no romance Deep in the Act, de Tong Zi.

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TOUGEN ANKI - Japão - Estreia 1° de julho



Inspirado no mangá de Yura Urushibara, o anime acompanha Shiki Ichinose, um jovem que descobre sua ligação com uma antiga linhagem de demônios Oni após um ataque devastador. A partir daí, passa a treinar na Academia Rasetsu para controlar seus novos poderes.

Das Cinzas à Coroa - China - Estreia em 2 de julho

Após renascer com as memórias de sua vida passada, Chu Zhao decide desafiar o destino e mergulhar nas disputas políticas do reino. Durante sua jornada, conhece Xie Yan Lai, cuja trajetória muda completamente graças ao encontro entre os dois.

Amor Agridoce - Taiwan - Estreia em 3 de julho

Na expectativa de conquistar uma vida luxuosa, Lu Xiao Fan se casa com uma família influente de Pequim, mas logo descobre que tudo fazia parte de um plano. Sua vida muda ao conhecer o cunhado Bei Lv Qing. A série adapta a webnovel Jia Ru Gao Men De Nan Ren.

Guardião: O Solitário e Grande Deus 10º Aniversário - Coreia do Sul - Estreia em 4 de julho

Dez anos após o sucesso do drama, Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook e Yoo In Na retornam aos cenários da produção para compartilhar bastidores, histórias das gravações e celebrar uma das séries coreanas mais populares da última década.

The Eternal Fragrance - China - Estreia em 4 de julho



Em um universo dividido entre imortais, demônios e monstros, Lei Xiu Yuan e Xiao Bang Chui descobrem que seus destinos estão ligados por muito mais do que imaginavam. O drama adapta o romance Qian Xiang Bai Mei.

Road to Success - China - Estreia em 5 de julho

Após abandonar o doutorado, Lin Wan Xing retorna à cidade natal e assume a missão de recuperar o time de futebol de uma escola. Ao lado do treinador Wang Fa, enfrenta desafios esportivos enquanto vive uma história de amor.

Blossoms of Power - China - Estreia em 10 de julho

Sobrevivente de um massacre, Gu Qing Zhi assume uma nova identidade para buscar vingança e disputar o poder na corte imperial. Ao lado do príncipe herdeiro Xiao Hua Yong, ela passa a enfrentar conspirações políticas.

Conseguindo ou Não - Japão - Estreia em 10 de julho

Após descobrir que é infértil e ser abandonada pelo namorado, Mono Sui tenta reconstruir sua vida. Em meio ao processo, conhece um jovem desconhecido que acaba mudando completamente seus planos.

Um Sonho Até Você - Coreia do Sul - Estreia em 13 de julho

Anos depois de um romance interrompido na juventude, uma repórter de televisão e um diretor de cinema premiado voltam a se encontrar. O reencontro reacende sentimentos antigos e oferece uma segunda chance ao casal.

Family Register - Coreia do Sul - Estreia em 15 de julho

Três mulheres marcadas por conflitos familiares, perdas e traumas tentam reconstruir suas vidas enquanto enfrentam preconceitos e descobrem novos significados para a palavra família.

Kenzo Kitakata: SUIKODEN - Japão - Estreia em 17 de julho

Em um império dominado pela corrupção, um funcionário público decide iniciar uma revolução silenciosa para combater injustiças e reunir aliados dispostos a enfrentar o governo.

Sunset in Winter - Tailândia - Estreia em 17 de julho

Após sobreviver a uma tentativa de assassinato e perder a memória, um príncipe passa a viver uma nova identidade em uma vila distante, sem imaginar os perigos que continuam à sua procura.

My Tutor, My Love - Tailândia - Estreia em 24 de julho

Uma atriz começa aulas particulares de inglês para assumir um novo papel, mas acaba desenvolvendo um relacionamento com o professor, que também passa a protegê-la diante de ameaças inesperadas.



I Love You Since 1892 - Filipinas - Estreia em 24 de julho

Uma adolescente viaja no tempo para 1892 e assume o lugar de uma ancestral na tentativa de impedir uma tragédia familiar, descobrindo uma história de amor que atravessa gerações.



Love is Coming - Coreia do Sul - Estreia em 25 de julho

A série acompanha uma família cheia de conflitos, desentendimentos e reconciliações, mostrando que, apesar das diferenças, os laços familiares continuam sendo difíceis de romper.

All or Nothing - Coreia do Sull - Estreia em 27 de julho



Reality de viagens ambientado no Egito reúne integrantes do SUPER JUNIOR, NCT, WEi e o cantor DAWN. Durante sete dias, eles competem por benefícios que vão de hospedagens luxuosas a condições extremamente limitadas.

A Bona Fide Killer - Coreia do Sul - Estreia em 31 de julho

Mãe de família durante o dia e assassina de criminosos durante a noite, Yoo Bo Na tenta equilibrar sua dupla identidade enquanto o marido e um detetive se aproximam da verdade.



The Affair Was Just the Beginning - Coreia do Sul - Estreia em 31 de julho

A influenciadora Gyeong Hui vê sua vida perfeita desmoronar quando descobre um cadáver envolvendo sua família. A tentativa de esconder o crime desencadeia uma sequência de chantagens e segredos capazes de colocar tudo a perder.

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