7 doramas incríveis que você precisa dar uma chance!

Os doramas estão cada vez mais fazendo sucesso nas telinhas. Separamos uma listinha com algumas produções asiáticas que merecem uma chance!

As produções asiáticas sempre estão acompanhadas de enredos envolventes, personagens carismáticos e uma dose extra de emoção.

Por esse motivo, separamos uma listinha com doramas que você precisa dar uma chance.

Separe a pipoca, sente no sofá e aproveite para maratonar!

Doramas que merecem uma chance

Imagem do dorama "Light Shop - Entre a Vida e a Morte" - Reprodução/ Disney+

1. Save Me

Sinopse:

Quatro jovem se unem para resgatar uma amiga que caiu nas mãos de um culto religioso comandado por um líder carismático e perverso.

Onde assistir: Prime Video.

2. Meu Secretário Perfeito

Sinopse:

A série conta a história de Yoo Eun-ho, um pai solteiro e cheio de perfeição, torna-se secretário de Kang Ji-yun, CEO de uma popular empresa de caça-talentos, que não faz nada além de trabalhar.

Onde assistir: Viki.

3. Quando o Telefone Toca

Sinopse:

O casamento tenso de um político em ascensão e uma mulher que não fala começa a desandar por causa da ligação telefônica de um sequestrador.

Onde assistir: Netflix.

4. A Esposa do Meu Marido

Sinopse:

Kang Ji-won, uma paciente com câncer terminal, é morta pelo marido e a melhor amiga depois de descobrir a traição dos dois. Ela acorda dez anos antes do ocorrido e decide se vingar com a ajuda de Yu Ji-hyuk, diretor na empresa onde trabalha. Agora ela precisa retomar o controle de seu destino e eliminar o lixo de sua vida.

Onde assistir: Prime Video.

5. Light Shop - Entre a Vida e a Morte

Sinopse:

Todas as noites, a loja de iluminação traz claridade ao beco escuro e recebe clientes. Mesmo que haja apenas um consumidor, o proprietário mantém a loja aberta. Entretanto, administrar o negócio durante a noite não é fácil, já que todos os tipos de clientes visitam o estabelecimento.

Onde assistir: Disney+.

6. Meu Demônio Favorito

Sinopse:

Um demônio impiedoso perde os poderes depois de se envolver com uma poderosa herdeira. No entanto, é bem possível que ela seja a peça que faltava na vida dele.

Onde assistir: Netflix.

7. Kingdom

Sinopse:

O rei contrai uma doença terrível e o príncipe é a única esperança contra essa misteriosa epidemia.

Onde assistir: Netflix.