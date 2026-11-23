Com imagens fortes e relatos pessoais, a brasileira Gabriella Vergani mostra uma realidade que contrasta com a cidade idealizada pelo cinema.

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A imagem de Los Angeles costuma estar associada ao céu rosado, às palmeiras, às praias e ao glamour da indústria cinematográfica.

Mas, longe dos cenários que alimentam o imaginário de Hollywood, existe uma realidade marcada pela dependência química, pela vulnerabilidade social e pelos desafios de saúde pública.

É esse outro lado da cidade que a atriz, roteirista e diretora brasileira Gabriella Vergani apresenta em 720 INSIDE L.A., quinto episódio da série documental Hollywood on The Streets.

Criada em 2026, a série reúne registros de Gabriella sobre pessoas, acontecimentos e situações que fazem parte do cotidiano de Los Angeles, mas nem sempre aparecem nas representações mais conhecidas da cidade. A proposta é construir um retrato contemporâneo do lugar a partir das experiências e do olhar da própria diretora.

Embora os episódios façam parte de um mesmo projeto, cada um aborda uma experiência específica e tem narrativa própria. Em 720 INSIDE L.A., o foco está na dependência de opioides e nas pessoas afetadas pelo problema nas ruas da cidade.

Com aproximadamente oito minutos, o curta reúne imagens cruas de pessoas em situação de dependência química, especialmente relacionadas ao consumo de fentanil.

Corpos curvados, dificuldades de locomoção e cenas de vulnerabilidade compõem um registro impactante e, por vezes, difícil de assistir.

Mais do que mostrar uma realidade distante do glamour cinematográfico, a produção funciona como um desabafo e um alerta de alguém que se apaixonou por Los Angeles, mas não consegue ignorar suas contradições.

Hollywood on The Streets: como funciona a série documental de Gabriella Vergani?

A motivação surgiu logo nos primeiros dias da brasileira na cidade. Apesar de ter vivido durante anos no centro de São Paulo, ela conta que ficou impressionada com a quantidade de pessoas em situação de dependência química que encontrou nas ruas.

"Eu tinha toda aquela imagem idealizada [...]. Mas, quando comecei a explorar as ruas, encontrei uma realidade muito diferente daquela que imaginava", relembra.

A experiência também despertou questões pessoais. Gabriella conta que acompanhou de perto um caso de dependência química na família e conhece os impactos que o problema pode provocar.

Ao observar a frequência dessas situações em Los Angeles, uma percepção passou a incomodá-la: "Parecia que a cidade já tinha aceitado aquilo como parte da paisagem. As pessoas vão se acostumando, passam a não olhar mais, às vezes até fazem piadas sobre a situação. Mas eu nunca consegui me acostumar".

O desafio de registrar uma realidade tão delicada

Novo episódio de Hollywood on The Streets mostra a realidade da dependência de opioides em Los Angeles - Divulgação

A decisão de transformar essas observações em documentário não aconteceu imediatamente. A diretora conta que demorou a decidir se publicaria o episódio, principalmente pelo cuidado necessário ao retratar pessoas em situação de vulnerabilidade.

"Não queria ganhar visibilidade em cima da luta de quem convive com isso. São imagens muito tristes que representam as dores de pessoas", explica.

Outro desafio foi encontrar uma maneira de apresentar as contradições da cidade sem reduzi-la à crise dos opioides. Afinal, Los Angeles também representa oportunidades, encontros culturais e sonhos para quem chega de diferentes partes do mundo.

"Meu desafio era encontrar a voz certa para contar essa história. Primeiro, como mostrar essa realidade respeitando a vida dessas pessoas? E, segundo, como falar sobre as contradições de uma cidade que está me dando tantas oportunidades de crescer como artista, sem reduzir Los Angeles a esse problema?", questiona.

O objetivo é que o público não fique apenas com o impacto das imagens. Gabriella espera ampliar a discussão sobre dependência química, saúde mental e acesso ao tratamento.

"Não queria que o público simplesmente assistisse a imagens impactantes e seguisse em frente. Quero que o episódio provoque reflexão, gere conversas e ajude a movimentar a sociedade para que essa crise receba a atenção que merece, inclusive das autoridades", afirma.

Qual é a proposta da série e quem é Gabriella Vergani?

A ideia começou a ganhar forma quando Gabriella passou a registrar suas experiências na cidade. Inicialmente, não havia um projeto de série estruturado.

O que começou como um registro pessoal das experiências da brasileira em Los Angeles acabou se transformando em uma sequência de curtas documentais, que acompanha diferentes aspectos da cidade a partir de suas observações, encontros e descobertas.

A brasileira havia comprado uma câmera e começou a filmar descobertas, encontros e acontecimentos que considerava importantes.

Os incêndios que atingiram Los Angeles em 2025, as questões migratórias e as histórias de pessoas de diferentes nacionalidades também contribuíram para a construção do projeto.

"Conversando com uma amiga, comentei: 'Gente, a quantidade de coisas que estão nos atravessando só por estarmos aqui… Essas histórias precisam ser contadas'. Tudo me inspirava, e continua me inspirando", conta.

Da atuação à criação de histórias próprias

Com mais de 15 anos de trajetória no audiovisual, incluindo trabalhos na televisão, no cinema e uma passagem de mais de quatro anos pela HBO, Gabriella também encontrou na direção, no roteiro e na produção novas possibilidades de expressão.

A mudança veio acompanhada de questionamentos sobre o mercado audiovisual e o desejo de ter mais autonomia profissional. "Eu queria continuar vivendo da arte e acreditando nela, mas percebi que estava colocando todas as minhas possibilidades de trabalhar e criar na expectativa de alguém me escolher", relata.

A experiência como atriz, segundo ela, contribuiu para compreender os diferentes processos de construção de uma obra. Hoje, a atuação divide espaço com projetos autorais e novas formas de contar histórias.

A série já conquistou o prêmio de Melhor Curta-Metragem Documentário no Golden Lion International Film Festival, realizado na Índia. Para Gabriella, o reconhecimento fortaleceu sua confiança como diretora e produtora.

Ela define Hollywood on The Streets como "um diário contemporâneo de Los Angeles", com histórias que pretende preservar para além do momento em que acontecem.

"Existe a Hollywood que projetamos por conta da indústria do entretenimento, mas existe uma cidade inteira acontecendo para além dela. É essa Los Angeles viva, com suas contradições, personagens e histórias, que quero continuar filmando", conclui.

O episódio 720 INSIDE L.A. será lançado em 23 de novembro de 2026 e estará disponível gratuitamente no YouTube.

