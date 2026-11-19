De coleções a comunidades, nova série da HBO "Entre Fãs, com Tiago Abravanel" mostra como o universo dos fandoms ultrapassa o entretenimento.

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Gostar muito de um filme, acompanhar uma banda, colecionar objetos de personagens ou dedicar horas a um universo fictício pode parecer apenas uma atividade de lazer.

Mas, para algumas pessoas, essas paixões ultrapassam o entretenimento e passam a influenciar escolhas, relacionamentos e até caminhos profissionais.

É nesse território que os fandoms ganham força, funcionando como espaços de identificação, memória afetiva e pertencimento. Essa relação é o ponto de partida de Entre Fãs com Tiago Abravanel, nova série documental da HBO e HBO Max, que estreia em 24 de novembro.

Com dez episódios exibidos semanalmente, a produção percorre diferentes regiões do Brasil para conhecer pessoas que transformaram seus interesses em parte importante de suas vidas.

Em entrevista ao Social1, Tiago Abravanel, o diretor Fabio Ock, a produtora Ligia Abravanel e Adriana Cechetti, diretora sênior de conteúdos na ficção da HBO Max, falaram sobre o poder dessas comunidades, o colecionismo e a importância de preservar as paixões também na vida adulta.

Por que os fandoms são importantes para a identidade das pessoas?

Para Tiago Abravanel, que também é colecionador e mantém um acervo com mais de dois mil itens, a relação com esses universos está diretamente ligada à preservação da essência individual.

O artista transformou seu apartamento na chamada Abravalândia, onde reúne objetos de diferentes franquias e referências da cultura pop.

"Maturidade não tem a ver com essência. São duas coisas diferentes", afirma. Para ele, manter viva a criança interior não significa ignorar as responsabilidades da vida adulta, mas preservar a capacidade de criar, imaginar e construir histórias.

"A própria palavra, né? A criança, ela cria. E o lugar da criação, a gente viver histórias, a gente contar histórias, a gente criar histórias. É algo muito potente", explica o apresentador.

Na visão de Tiago, os objetos e as coleções são parte de uma experiência maior, que envolve sentimentos e lembranças que acompanham as pessoas ao longo da vida.

Ele também conhece os dois lados dessa relação: além de fã, ocupa o lugar de ídolo. Para o artista, essa experiência ajuda a compreender o vínculo afetivo que se estabelece entre o público e quem admira. "O fato de eu ser um fã alivia até o peso de ser um ídolo", conta.

Como os fãs constroem vínculos e comunidades?

Além da identificação individual, os fandoms também funcionam como espaços de conexão. No primeiro episódio da série, por exemplo, dedicado ao universo de Harry Potter, um dos participantes presenteia Tiago com um Funko do personagem.

O gesto demonstra como esses interesses podem aproximar pessoas que compartilham referências afetivas, mesmo sem terem uma relação anterior.

"Entre Fãs, com Tiago Abravanel" da HBO Max - Divulgação/HBO Max

A produção também busca mostrar que essas comunidades não estão concentradas em uma única região do país. Fabio Ock destaca que sair do eixo Rio-São Paulo foi uma decisão importante para encontrar histórias e experiências diferentes.

Durante as gravações, a equipe passou por locais como Caruaru, em Pernambuco, cidade onde o diretor viveu parte da infância. Filho de pernambucanos, Fabio contou que retornar ao município para gravar foi uma experiência especialmente marcante.

"Voltar para lá para fazer uma série dessa, contando algo muito profundo sobre uma pessoa e eu relembrar da minha infância, me levou para um lugar que eu nunca mais vou esquecer", relata.

O diretor também destaca a importância de conhecer personagens de diferentes estados. Ao comentar a experiência, ele afirma que a produção mostrou à equipe uma realidade que nem sempre é percebida por quem trabalha nos grandes centros:

"O Brasil é gigantesco e muito valioso, tem história muito valiosa acontecendo no Brasil inteiro".

Como surgiu a ideia de Entre Fãs com Tiago Abravanel?

A origem da série está ligada justamente à experiência de Tiago como colecionador. Segundo Ligia Abravanel, a ideia surgiu durante uma viagem em família, quando o apresentador procurava seus bonecos e ouviu dos parentes que já não havia espaço para tantos objetos.

A conversa fez com que ele refletisse sobre o próprio hábito de colecionar.

A equipe decidiu, então, abordar o assunto sem tratar a paixão dos fãs como algo a ser questionado ou ridicularizado. "É nítido que a gente trata o assunto com seriedade e com leveza", explica Ligia.

Depois da apresentação da proposta à HBO, a equipe desenvolveu listas de temas e iniciou a pesquisa dos participantes. O processo envolveu uma busca por diferentes experiências e perfis.

"Para cada episódio, para cada tema, foram mais de dez pessoas entrevistadas", conta a produtora, destacando o trabalho de pesquisa para alcançar a pluralidade de histórias apresentada na série.

Qual é a influência dos fandoms na indústria do entretenimento?

As comunidades de fãs também ocupam um espaço importante na relação entre o público e a indústria audiovisual.

Adriana Cechetti observa que a HBO já trabalha com universos que reúnem grandes fandoms, como Harry Potter e Batman, e que a série aproxima esse universo da produção de conteúdo.

Para a executiva, as redes sociais ampliaram a participação dessas comunidades, que hoje conseguem expressar suas opiniões e reações de maneira imediata.

"Hoje, quando você faz conteúdo, você tem um feedback na hora. E isso é muito importante, porque a gente acaba se alimentando do que os fãs dizem dos conteúdos em geral para trazer esse feedback para as nossas próximas produções", afirma.

Tiago também chama atenção para a capacidade de mobilização do público brasileiro. O apresentador cita movimentos de fãs que ajudaram a trazer lançamentos de filmes e shows para o país, além da repercussão de eventos como o Oscar. "O fã brasileiro é muito potente", resume.

"Entre Fãs, com Tiago Abravanel" da HBO Max - Divulgação/HBO Max

Para ele, essa força também revela que alguns fãs se tornam referências dentro das próprias comunidades.

É o caso de Caco Cardassi, participante do primeiro episódio, que construiu uma comunidade em torno de sua coleção e despertou o interesse de outros admiradores da saga.

Entre Fãs com Tiago Abravanel é uma coprodução da HBO com a Abrava Produções, dirigida por Fabio Ock e produzida por Ligia Abravanel. A série estreia em 24 de novembro, na HBO e na HBO Max, com novos episódios exibidos semanalmente.

