True Crime: 4 documentários e séries de crimes reais para assistir na HBO Max
Casos que marcaram o Brasil, investigações cercadas de dúvidas e histórias que chegaram aos tribunais estão entre os temas dessas produções.
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Casos sem respostas definitivas, crimes que provocaram mudanças na legislação e tragédias que marcaram a memória coletiva estão entre os temas das produções de true crime.
O gênero, que explora histórias reais de crimes e investigações, também ajuda a revisitar acontecimentos sob diferentes perspectivas, reunindo depoimentos, registros históricos e informações sobre os desdobramentos de cada caso.
Para quem procura o que assistir na HBO Max, a plataforma reúne títulos que abordam episódios distintos, do desaparecimento de aventureiros na Amazônia a assassinatos que tiveram repercussão nacional.
A seleção inclui produções sobre investigações ainda cercadas de questionamentos e histórias que ajudam a compreender as consequências dos crimes para as vítimas, seus familiares e a sociedade.
Confira quatro opções para conhecer casos reais por trás das produções.
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Quais produções true crime assistir na HBO Max?
1. Morte e Mistério na Amazônia
A produção revisita o mistério de Akakor, uma suposta cidade perdida na Amazônia associada a expedições internacionais, desaparecimentos e décadas de investigações.
A história tem como figura central Tatunca Nara, guia que afirmava conhecer o caminho até o local e passou a ser relacionado ao desaparecimento e à morte de aventureiros na região.
O caso permanece cercado de teorias e perguntas sem respostas definitivas. A produção é uma opção para quem se interessa por investigações com elementos de mistério e relatos sobre expedições.
2. Nua em Rede: A Verdade sobre Rose Leonel
Em cinco episódios, a série acompanha a história de Rose Leonel a partir de sua própria perspectiva, desde o crime que sofreu até sua luta por justiça.
O caso envolve a divulgação não consentida de imagens íntimas e as consequências pessoais e jurídicas dessa exposição.
A trajetória também ganhou relevância pela repercussão na legislação brasileira. O caso contribuiu para mudanças legais relacionadas à violação da intimidade, tema central da produção e importante para o debate sobre violência contra mulheres no ambiente digital.
3. Bateau Mouche: O Naufrágio da Justiça
Dividida em três episódios, a série documental reconstrói o naufrágio do Bateau Mouche IV, ocorrido no Rio de Janeiro e responsável pela morte de 55 pessoas, entre elas a atriz Yara Amaral.
A produção reúne imagens de arquivo e mais de 30 entrevistas com sobreviventes, familiares das vítimas, advogados, especialistas e pescadores que participaram do resgate.
Além da tragédia, o título aborda os desdobramentos do caso e as questões relacionadas à busca por justiça.
4. O Assassinato do Ator Rafael Miguel
O assassinato do ator Rafael Miguel e de seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, aconteceu em 9 de junho de 2019, na zona sul de São Paulo. Os três foram mortos a tiros após desentendimentos relacionados ao namoro do ator com Isabela Tibcherani.
Paulo Cupertino, pai da jovem, foi apontado pelas autoridades como principal suspeito dos disparos.
O crime teve grande repercussão nacional pela violência e pelas circunstâncias que antecederam o episódio. A produção revisita o caso e os acontecimentos que o tornaram conhecido em todo o país.