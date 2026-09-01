Camilla Camargo mergulha no universo de crimes reais na nova série do Disney+

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Atriz detalha a preparação intensa para viver uma policial em Delegacia de Homicídios e celebra a versatilidade entre o suspense, o terror e os palcos

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Camilla Camargo está de volta aos sets e mergulha de cabeça no universo do true crime. A atriz iniciou as gravações de Delegacia de Homicídios, nova série nacional do Disney+ criada por José Júnior e ambientada no Rio de Janeiro. Inspirada em casos reais, a produção acompanha investigações de crimes de grande repercussão e traz no elenco nomes como Marcello Melo Jr., Vanessa Giácomo e Danni Suzuki.

Na trama, Camilla vive Letícia, uma policial que atua no cartório da delegacia. Para dar conta da carga dramática e do rigor técnico exigido pelo papel, a atriz passou por uma preparação intensa com o acompanhamento de profissionais da segurança pública.

"O primeiro passo foi entender o tamanho da responsabilidade de contar histórias inspiradas em acontecimentos reais. Por trás de cada caso existe uma vítima, uma família e uma dor que precisam ser tratadas com respeito, sem transformar a violência em espetáculo", destaca a artista. "Tivemos a orientação de policiais que trabalham em delegacias de homicídios reais, aprendendo desde a postura e a forma de falar até o manuseio de armas. Busquei trazer para a Letícia uma autoridade nada estereotipada."

O projeto consolida uma fase de alta produtividade e versatilidade na carreira de Camilla. Além da série do Disney+, ela estrega o longa A Caipora, onde também interpreta uma investigadora da Polícia Civil — desta vez, em uma trama que mistura terror, folclore brasileiro e elementos sobrenaturais.

"Apesar de as duas serem investigadoras, a construção foi bem diferente. Em Delegacia de Homicídios, busquei algo mais técnico, realista e contido. Já em A Caipora, entrei em um universo mais psicológico e sensorial", aponta.

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Agenda intensa

A agenda da atriz segue intensa com os lançamentos dos filmes Pacto Maldito e Coração Sertanejo, além do thriller surrealista em formato curto Serventia da Casa. Nos palcos, Camilla também transitou por extremos ao longo do ano, passando pelo musical Aqui Jazz e pela comédia Dois Patrões.