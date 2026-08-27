5 séries para maratonar se você gostou de Sterling Point

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De ilhas misteriosas a primeiros amores e caças ao tesouro, estas produções têm os ingredientes certos para quem ficou órfão de Sterling Point.

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Se Sterling Point conquistou você pela combinação de romance teen, descobertas familiares e mistérios em um cenário de férias, há outras produções que seguem caminhos parecidos — algumas apostando mais no drama, outras no suspense e até no sobrenatural.

A série do Prime Video, criada por Megan Park, acompanha Annie (Ella Rubin), uma adolescente que vai para Muskoka, no Canadá, após receber uma misteriosa herança e acaba descobrindo segredos sobre a própria família. A produção estreou em agosto de 2026 e já foi renovada para uma segunda temporada.

Pensando nesses elementos, selecionamos cinco séries que podem preencher o vazio deixado pelo fim da maratona.

Há opções para quem se interessou principalmente pelos mistérios, para quem ficou preso aos romances e também para quem não abre mão daquela atmosfera de verão em que tudo parece prestes a mudar.

5 séries parecidas com Sterling Point para quem ama romance e mistério

1. Mentirosos — Prime Video

Talvez seja a indicação mais próxima de Sterling Point. Em Mentirosos, Cadence Sinclair (Emily Alyn Lind) retorna à ilha particular de sua família um ano depois de sofrer um acidente que lhe deixou amnésia.

O problema é que ninguém quer explicar o que aconteceu. Enquanto tenta recuperar as próprias lembranças, ela percebe que há segredos sendo escondidos por pessoas próximas, inclusive por seu primeiro amor, Gat.

A produção também combina cenário isolado, adolescentes, romance e mistério familiar, criando aquela sensação constante de que existe uma peça importante faltando no quebra-cabeça.

2. O Verão Que Mudou Minha Vida — Prime Video

Se o que mais chamou sua atenção foi o lado romântico de Sterling Point, O Verão Que Mudou Minha Vida é uma escolha certeira.

A série acompanha Belly (Lola Tung) durante os verões em Cousins Beach, ao lado da família Fisher e dos irmãos Conrad (Christopher Briney) e Jeremiah (Gavin Casalegno).

Aqui, o mistério dá lugar a um triângulo amoroso, amadurecimento e relações que mudam conforme os personagens crescem. É aquele tipo de história em que férias, amizades e primeiros amores acabam se misturando e nada permanece exatamente como antes.

3. Outer Banks — Netflix

Quer mais aventura? Outer Banks aumenta consideravelmente a dose de perigo. John B (Chase Stokes) e seus amigos, os Pogues, embarcam em uma busca por um tesouro ligado ao desaparecimento do pai do protagonista.

A investigação rapidamente envolve rivalidades entre grupos de jovens, segredos antigos e romances. A série também aproveita muito bem o cenário litorâneo e a divisão entre comunidades de classes sociais diferentes.

É uma boa pedida para quem gostou da sensação de ver adolescentes descobrindo que os adultos esconderam muito mais do que contaram.

4. The A List — Netflix

Uma ilha remota, um acampamento de verão, adolescentes, romances, rivalidades e um segredo sombrio. The A List parece feita para quem gosta de mistério adolescente com uma dose extra de estranheza.

A série acompanha Mia (Lisa Ambalavanar), que chega a um acampamento e percebe que o lugar guarda acontecimentos muito mais sinistros do que imaginava.

A diferença é que, enquanto Sterling Point permanece no terreno dos dramas familiares, The A List mergulha no sobrenatural, com suspense e reviravoltas que deixam a história cada vez mais inquietante.

5. Depois Daquele Ano — Prime Video

Já para quem terminou Sterling Point interessado principalmente na nostalgia, nos romances e na ideia de que o passado nunca fica completamente para trás, Depois Daquele Ano merece atenção.

A série de 2026 é baseada no romance de Carley Fortune e acompanha Percy Fraser (Sadie Soverall), que retorna a Barry's Bay dez anos depois de deixar para trás seu primeiro amor, Sam (Matt Cornett).

A morte de uma pessoa importante faz Percy voltar ao lugar onde passou os verões da juventude. O reencontro com Sam traz à tona memórias, sentimentos e assuntos mal resolvidos, criando uma história mais romântica e melancólica do que propriamente misteriosa.

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No fim, as cinco séries têm algo essencial em comum com Sterling Point: personagens jovens tentando entender quem são enquanto descobrem que crescer também significa rever histórias, relações e segredos que pareciam estar resolvidos.

