Quem é o pai de Marcos Matsunaga, herdeiro do império Yoki

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Conhecido como "rei da pipoca", Mitsuo Matsunaga tem patrimônio estimado em R$ 2 bilhões e trajetória de sucesso empresarial.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O nome de Elize Matsunaga voltou a ganhar destaque após o lançamento do documentário "Elize: Sombras de uma Mulher", que revisita um dos crimes mais marcantes da história recente do país.

A produção relembra o assassinato de Marcos Matsunaga, ocorrido em 2012, e também aborda aspectos da relação do empresário com sua família.

Por trás da história está Mitsuo Matsunaga, pai de Marcos e um dos empresários mais bem-sucedidos do setor alimentício brasileiro. Naturalizado brasileiro e dono de uma fortuna estimada em R$ 2 bilhões, ele ficou conhecido nacionalmente como o "rei da pipoca" por sua trajetória à frente da Yoki.

Hoje com 82 anos, Mitsuo Matsunaga construiu seu patrimônio ao assumir os negócios da família de sua esposa, Misaki Kitano. Ele era genro de Yoshiro Kitano, fundador da antiga Kitano, empresa que mais tarde deu origem à marca Yoki, uma das mais tradicionais do mercado brasileiro de alimentos.

Sob sua liderança, a empresa expandiu significativamente seu portfólio de produtos e se consolidou como referência em itens presentes na mesa dos brasileiros, especialmente pipocas, temperos, farinhas e alimentos típicos consumidos em festas juninas.

Foi justamente essa forte associação com um dos produtos mais populares da marca que lhe rendeu o apelido de "rei da pipoca".

A Yoki permaneceu como um grupo familiar por décadas, até ser vendida para a multinacional norte-americana General Mills em 2012.

A negociação bilionária aconteceu no mesmo ano em que Marcos Matsunaga foi assassinado por sua então esposa, Elize Matsunaga, em um caso que mobilizou a imprensa brasileira e teve ampla repercussão internacional.

Além do legado empresarial, Mitsuo e sua esposa assumiram a criação da neta, Helena Matsunaga, filha de Marcos e Elize. Atualmente com 16 anos, ela vive longe dos holofotes sob os cuidados dos avós maternos de Marcos.

Fortuna bilionária

Naturalizado brasileiro, Mitsuo Matsunaga figura entre os empresários mais ricos do país. Em 2025, ele apareceu entre os integrantes da lista dos maiores bilionários brasileiros, ocupando a 189ª posição no ranking nacional, com um patrimônio estimado em cerca de R$ 2 bilhões.

Mesmo após a venda da Yoki, seu nome continua sendo lembrado pela contribuição ao setor alimentício brasileiro e pela trajetória construída ao longo de décadas nos negócios.

Com o documentário da Netflix reacendendo o interesse do público pelo caso Elize Matsunaga, a história da família e de seu patriarca volta a despertar curiosidade, especialmente pela combinação de sucesso empresarial, fortuna bilionária e um dos crimes mais emblemáticos do Brasil.