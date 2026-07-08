Emmy 2026: veja a lista completa de indicados deste ano

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A corrida pelo Emmy 2026 começou! Confira todos os indicados deste ano e descubra quais séries, atores e produções disputam os prêmios da TV!

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A Academia de Televisão anunciou, nesta quarta-feira (8), a lista oficial de indicados ao Emmy 2026, principal premiação da televisão norte-americana.

A cerimônia será realizada em 14 de setembro, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e terá apresentação da atriz Mariska Hargitay, estrela de Law & Order: Special Victims Unit.

Entre as principais categorias, A Diplomata e O Monstro em Mim, ambas da Netflix, possuem três indicações cada. Também aparecem entre os destaques Pluribus, Only Murders in the Building, Hacks e The Bear.

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Considerando todas as categorias, incluindo as técnicas anunciadas anteriormente, The Pitt é a produção mais indicada da edição, com 25 nomeações, seguida por Hacks, que soma 24 indicações. Para concorrer ao prêmio, as produções precisavam ter sido exibidas entre 1º de junho de 2025 e 31 de maio de 2026.

Lista completa dos indicados ao Emmy 2026

Melhor Série de Drama

A Diplomata

A Idade Dourada

O Cavaleiro dos Sete Reinos

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Seus Amigos e Vizinhos



Melhor Ator em Série de Drama

Sterling K. Brown — Paradise

Gary Oldman — Slow Horses



Mark Ruffalo — Task: Unidade Especial



Rufus Sewell — A Diplomata



Noah Wyle — The Pitt

Melhor Atriz em Série de Drama

Carrie Coon — A Idade Dourada

Chase Infiniti — Os Testamentos

Keri Russell — A Diplomata

Rhea Seehorn — Pluribus

Zendaya — Euphoria

Melhor Série de Comédia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margô Está em Apuros

Ninguém Quer

Only Murders in the Building

Falando a Real

O Segredo de Widow's Bay

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Melhor Ator em Série de Comédia

Yahya Abdul-Mateen II — Magnum

Steve Carell — Rooster

Matthews Rhys — O Segredo de Widow's Bay

Jason Segel — Falando a Real

Martin Short — Only Murders in the Building

Melhor Atriz em Série de Comédia

Quinta Brunson — Abbott Elementary

Ayo Edebiri — The Bear

Elle Fanning — Margô Está em Apuros

Lisa Kudrow — The Comeback: O Retorno

Jean Smart — Hacks

Melhor Minissérie ou Série Antológica

All Her Fault

O Monstro em Mim

Treta

DTF St. Louis

História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette

Melhor Ator em Minissérie ou Série Antológica

Riz Ahmed — A Isca

Jason Bateman — Black Rabbit

Charlie Hunnam — Monstro: A História de Ed Gein

Oscar Isaac — Treta

Matthew Rhys — O Monstro em Mim

Melhor Atriz em Minissérie ou Série Antológica

Claire Danes — O Monstro em Mim

Sally Field — Criaturas Extraordinariamente Brilhantes

Carey Mulligan — Treta

Sarah Pidgeon — História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette

Sarah Snook — All Her Fault

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Melhor Ator Convidado em Série de Drama

Colman Domingo — Euphoria

Ernest Harden Jr. — The Pitt

Jeff Hiller — Pluribus

Jeff Kober — The Pitt

Jonathan Pryce — Slow Horses

Bradley Whitford — A Diplomata

Melhor Atriz Convidada em Série de Drama

Brittany Allen — The Pitt

Tal Anderson — The Pitt

Tina Ivlev — The Pitt

Miriam Shor — Pluribus

Merritt Wever — A Idade Dourada

Shailene Woodley — Paradise

Melhor Ator Convidado em Série de Comédia

Michael J. Fox — Falando a Real

Brett Goldstein — Falando a Real

Hamish Linklater — O Segredo de Widow's Bay

Christopher McDonald — Hacks

Rob Reiner — The Bear

Connor Storrie — Saturday Night Live

Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia

Leslie Bibb — Hacks

Jamie Lee Curtis — The Bear

Betty Gilpin — O Segredo de Widow's Bay

Cherry Jones — Hacks

Laurie Metcalf — Hacks

Kaitlin Olson — Hacks

Lauren Weedman — Hacks

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Melhor Série de Variedades

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight With John Oliver

The Late Show With Stephen Colbert

Saturday Night Live

Melhor Reality de Competição

Dancing With the Stars

RuPaul's Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors



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