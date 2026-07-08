Emmy 2026: veja a lista completa de indicados deste ano
A corrida pelo Emmy 2026 começou! Confira todos os indicados deste ano e descubra quais séries, atores e produções disputam os prêmios da TV!
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A Academia de Televisão anunciou, nesta quarta-feira (8), a lista oficial de indicados ao Emmy 2026, principal premiação da televisão norte-americana.
A cerimônia será realizada em 14 de setembro, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e terá apresentação da atriz Mariska Hargitay, estrela de Law & Order: Special Victims Unit.
Entre as principais categorias, A Diplomata e O Monstro em Mim, ambas da Netflix, possuem três indicações cada. Também aparecem entre os destaques Pluribus, Only Murders in the Building, Hacks e The Bear.
Considerando todas as categorias, incluindo as técnicas anunciadas anteriormente, The Pitt é a produção mais indicada da edição, com 25 nomeações, seguida por Hacks, que soma 24 indicações. Para concorrer ao prêmio, as produções precisavam ter sido exibidas entre 1º de junho de 2025 e 31 de maio de 2026.
Lista completa dos indicados ao Emmy 2026
Melhor Série de Drama
- A Diplomata
- A Idade Dourada
- O Cavaleiro dos Sete Reinos
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Seus Amigos e Vizinhos
Melhor Ator em Série de Drama
- Sterling K. Brown — Paradise
- Gary Oldman — Slow Horses
- Mark Ruffalo — Task: Unidade Especial
- Rufus Sewell — A Diplomata
- Noah Wyle — The Pitt
Melhor Atriz em Série de Drama
- Carrie Coon — A Idade Dourada
- Chase Infiniti — Os Testamentos
- Keri Russell — A Diplomata
- Rhea Seehorn — Pluribus
- Zendaya — Euphoria
Melhor Série de Comédia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margô Está em Apuros
- Ninguém Quer
- Only Murders in the Building
- Falando a Real
- O Segredo de Widow's Bay
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Melhor Ator em Série de Comédia
- Yahya Abdul-Mateen II — Magnum
- Steve Carell — Rooster
- Matthews Rhys — O Segredo de Widow's Bay
- Jason Segel — Falando a Real
- Martin Short — Only Murders in the Building
Melhor Atriz em Série de Comédia
- Quinta Brunson — Abbott Elementary
- Ayo Edebiri — The Bear
- Elle Fanning — Margô Está em Apuros
- Lisa Kudrow — The Comeback: O Retorno
- Jean Smart — Hacks
Melhor Minissérie ou Série Antológica
- All Her Fault
- O Monstro em Mim
- Treta
- DTF St. Louis
- História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette
Melhor Ator em Minissérie ou Série Antológica
- Riz Ahmed — A Isca
- Jason Bateman — Black Rabbit
- Charlie Hunnam — Monstro: A História de Ed Gein
- Oscar Isaac — Treta
- Matthew Rhys — O Monstro em Mim
Melhor Atriz em Minissérie ou Série Antológica
- Claire Danes — O Monstro em Mim
- Sally Field — Criaturas Extraordinariamente Brilhantes
- Carey Mulligan — Treta
- Sarah Pidgeon — História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette
- Sarah Snook — All Her Fault
Melhor Ator Convidado em Série de Drama
- Colman Domingo — Euphoria
- Ernest Harden Jr. — The Pitt
- Jeff Hiller — Pluribus
- Jeff Kober — The Pitt
- Jonathan Pryce — Slow Horses
- Bradley Whitford — A Diplomata
Melhor Atriz Convidada em Série de Drama
- Brittany Allen — The Pitt
- Tal Anderson — The Pitt
- Tina Ivlev — The Pitt
- Miriam Shor — Pluribus
- Merritt Wever — A Idade Dourada
- Shailene Woodley — Paradise
Melhor Ator Convidado em Série de Comédia
- Michael J. Fox — Falando a Real
- Brett Goldstein — Falando a Real
- Hamish Linklater — O Segredo de Widow's Bay
- Christopher McDonald — Hacks
- Rob Reiner — The Bear
- Connor Storrie — Saturday Night Live
Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia
- Leslie Bibb — Hacks
- Jamie Lee Curtis — The Bear
- Betty Gilpin — O Segredo de Widow's Bay
- Cherry Jones — Hacks
- Laurie Metcalf — Hacks
- Kaitlin Olson — Hacks
- Lauren Weedman — Hacks
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Melhor Série de Variedades
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight With John Oliver
- The Late Show With Stephen Colbert
- Saturday Night Live
Melhor Reality de Competição
- Dancing With the Stars
- RuPaul's Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors
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