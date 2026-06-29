Quem morreu no episódio 2 de A Casa do Dragão? Veja o que esperar do próximo episódio

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O 2º episódio trouxe perdas marcantes e deixou novas ameaças no ar! Descubra quem morreu e o que esperar dos próximos capítulos de A Casa do Dragão!

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O segundo episódio da 3ª temporada de A Casa do Dragão, exibido pela HBO ontem (28), marca uma nova fase da Dança dos Dragões.

Com batalhas, traições e decisões políticas cada vez mais brutais, o capítulo traz 4 mortes confirmadas que prometem mudar os rumos da guerra pelo Trono de Ferro.

O episódio foi muito elogiado, com cenas dignas de cinema, com muito impacto visual, direção cuidadosa e uma construção de tensão que manteve o público preso do início ao fim.

A fotografia e os efeitos especiais também chamaram atenção, reforçando o alto nível de produção da série.

Quem morre no episódio 2 da 3ª temporada de A Casa do Dragão?

O episódio confirma quatro mortes importantes:

Sor Simon Strong;

Os 2 filhos de Sor Simon Strong;

Otto Hightower.

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Sor Simon Strong é executado por Aemond em Harrenhal logo no início do episódio. Na sequência, seus filhos também são mortos, mas um deles consegue ferir gravemente o príncipe antes de ser executado.

Aemond termina o episódio inconsciente em Harrenhal, sendo encontrado por Alys Rivers.

A execução de Otto Hightower é o momento mais impactante do episódio

Imagem de Otto Hightower - Reprodução/HBO

A sequência mais marcante acontece após Rhaenyra recuperar Porto Real com o apoio de Daemon Targaryen. Consolidando seu retorno ao poder, a rainha recebe Otto Hightower acorrentado diante do trono para executá-lo.

Rhaenyra hesita. Ela havia prometido misericórdia a Alicent Hightower, mas entende que poupar o principal responsável pelo golpe que desencadeou a guerra poderia demonstrar fraqueza diante de seus aliados e de todo o reino.

A decisão é tomada, e Otto é executado. Pouco depois, Alicent e Helaena são levadas à presença da rainha. Alicent descobre que seu pai foi morto justamente pela mulher contra quem lutou durante anos, em uma das cenas mais emocionantes do episódio.

Aemond morreu? O final do episódio deixa a resposta em aberto

Outra dúvida do episódio envolve Aemond Targaryen. Depois de ser gravemente ferido durante o confronto em Harrenhal, o príncipe fica desacordado e é encontrado por Alys Rivers. A série encerra a sequência sem revelar seu estado de saúde.

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Nos livros de George R.R. Martin, Aemond ainda desempenha um papel fundamental na Dança dos Dragões. No entanto, a adaptação televisiva já fez mudanças importantes em relação ao material original, o que mantém aberta a possibilidade de novas surpresas.

Por enquanto, não há confirmação oficial sobre sua morte. A resposta deve ficar para o terceiro episódio da temporada.

O que esperar da 3ª temporada após essas mortes?

O segundo episódio altera significativamente o equilíbrio da guerra. Com Otto Hightower morto, Aemond temporariamente fora de combate e Rhaenyra controlando Porto Real, os Pretos conquistam sua maior vantagem política desde o início do conflito.

Apesar disso, a paz ainda está distante. Rhaenyra continua lidando com o luto pela morte de Jacaerys, precisa administrar a presença de Alicent e Helaena como prisioneiras e manter unida uma aliança cada vez mais pressionada pelos custos da guerra.

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A cena final da execução de Otto, com Rhaenyra visivelmente abalada, resume bem o tom da temporada: cada vitória cobra um preço alto, tanto no campo de batalha quanto na consciência de quem governa.

Os novos episódios da 3ª temporada de A Casa do Dragão seguem sendo lançados semanalmente no domingo pela HBO e pela Max. O episódio 3 estreia em 5 de julho de 2026.

Confira o trailer: A Casa do Dragão - Temporada 3 | Prévia Episódio 3