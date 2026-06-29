Quem morreu no episódio 2 de A Casa do Dragão? Veja o que esperar do próximo episódio
O 2º episódio trouxe perdas marcantes e deixou novas ameaças no ar! Descubra quem morreu e o que esperar dos próximos capítulos de A Casa do Dragão!
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O segundo episódio da 3ª temporada de A Casa do Dragão, exibido pela HBO ontem (28), marca uma nova fase da Dança dos Dragões.
Com batalhas, traições e decisões políticas cada vez mais brutais, o capítulo traz 4 mortes confirmadas que prometem mudar os rumos da guerra pelo Trono de Ferro.
O episódio foi muito elogiado, com cenas dignas de cinema, com muito impacto visual, direção cuidadosa e uma construção de tensão que manteve o público preso do início ao fim.
A fotografia e os efeitos especiais também chamaram atenção, reforçando o alto nível de produção da série.
Quem morre no episódio 2 da 3ª temporada de A Casa do Dragão?
O episódio confirma quatro mortes importantes:
- Sor Simon Strong;
- Os 2 filhos de Sor Simon Strong;
- Otto Hightower.
Sor Simon Strong é executado por Aemond em Harrenhal logo no início do episódio. Na sequência, seus filhos também são mortos, mas um deles consegue ferir gravemente o príncipe antes de ser executado.
Aemond termina o episódio inconsciente em Harrenhal, sendo encontrado por Alys Rivers.
A execução de Otto Hightower é o momento mais impactante do episódio
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A sequência mais marcante acontece após Rhaenyra recuperar Porto Real com o apoio de Daemon Targaryen. Consolidando seu retorno ao poder, a rainha recebe Otto Hightower acorrentado diante do trono para executá-lo.
Rhaenyra hesita. Ela havia prometido misericórdia a Alicent Hightower, mas entende que poupar o principal responsável pelo golpe que desencadeou a guerra poderia demonstrar fraqueza diante de seus aliados e de todo o reino.
A decisão é tomada, e Otto é executado. Pouco depois, Alicent e Helaena são levadas à presença da rainha. Alicent descobre que seu pai foi morto justamente pela mulher contra quem lutou durante anos, em uma das cenas mais emocionantes do episódio.
Aemond morreu? O final do episódio deixa a resposta em aberto
Outra dúvida do episódio envolve Aemond Targaryen. Depois de ser gravemente ferido durante o confronto em Harrenhal, o príncipe fica desacordado e é encontrado por Alys Rivers. A série encerra a sequência sem revelar seu estado de saúde.
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Nos livros de George R.R. Martin, Aemond ainda desempenha um papel fundamental na Dança dos Dragões. No entanto, a adaptação televisiva já fez mudanças importantes em relação ao material original, o que mantém aberta a possibilidade de novas surpresas.
Por enquanto, não há confirmação oficial sobre sua morte. A resposta deve ficar para o terceiro episódio da temporada.
O que esperar da 3ª temporada após essas mortes?
O segundo episódio altera significativamente o equilíbrio da guerra. Com Otto Hightower morto, Aemond temporariamente fora de combate e Rhaenyra controlando Porto Real, os Pretos conquistam sua maior vantagem política desde o início do conflito.
Apesar disso, a paz ainda está distante. Rhaenyra continua lidando com o luto pela morte de Jacaerys, precisa administrar a presença de Alicent e Helaena como prisioneiras e manter unida uma aliança cada vez mais pressionada pelos custos da guerra.
A cena final da execução de Otto, com Rhaenyra visivelmente abalada, resume bem o tom da temporada: cada vitória cobra um preço alto, tanto no campo de batalha quanto na consciência de quem governa.
Os novos episódios da 3ª temporada de A Casa do Dragão seguem sendo lançados semanalmente no domingo pela HBO e pela Max. O episódio 3 estreia em 5 de julho de 2026.
Confira o trailer: A Casa do Dragão - Temporada 3 | Prévia Episódio 3