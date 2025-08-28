5 séries que ganharam spin-offs melhores que a trama original
Muitas vezes os spin-offs são apenas um reflexo apagado da obra original, sem conquistar a mesma relevância, mas, em raros casos, acontece o contrário
Quando uma série faz sucesso, é natural que os estúdios tentem expandir aquele universo em busca de novas histórias e personagens.
Muitas vezes, porém, os spin-offs acabam sendo apenas um reflexo apagado da obra original, sem conquistar a mesma relevância.
Mas, em raros casos, acontece o contrário: a produção derivada supera a “mãe”, conquistando mais audiência, mais prêmios e até maior longevidade.
De dramas médicos a animações icônicas, alguns spin-offs conseguiram se destacar de forma tão intensa que, para parte do público, são lembrados até mais do que a série que lhes deu origem.
Confira 5 casos em que os “filhos” brilharam ainda mais que os “pais”:
1. Better Call Saul (derivada de Breaking Bad)
Onde assistir: Netflix
O advogado Saul Goodman, um dos personagens mais carismáticos de Breaking Bad, ganhou vida própria em Better Call Saul.
A série explora seu passado e dilemas morais com profundidade, combinando drama e sutilezas que fizeram muitos críticos afirmarem que o spin-off até supera a obra original.
2. Frasier (derivada de Cheers)
Onde assistir: Paramount+
Se Cheers conquistou o público com o bar e seus frequentadores, Frasier elevou a comédia a outro patamar.
O psiquiatra intelectual se tornou protagonista absoluto, e a série acumulou 37 prêmios Emmy, consolidando-se como uma das comédias mais respeitadas da TV americana.
3. The Simpsons (derivada de The Tracey Ullman Show)
Onde assistir: Disney+
Os icônicos esquetes de família animada começaram como quadros curtos em The Tracey Ullman Show, mas logo se tornaram The Simpsons, que revolucionou a animação para TV.
Hoje, a série é um fenômeno cultural global, ultrapassando em notoriedade o programa que a originou.
4. Daria (derivada de Beavis and Butt-Head)
Onde assistir: Paramount+
O spin-off de Beavis and Butt-Head transformou uma personagem coadjuvante em protagonista e conquistou fãs com seu humor sarcástico e crítica social afiada.
Enquanto a série original tinha humor irreverente e muitas vezes controverso, Daria se destacou por inteligência e relevância, tornando-se um clássico adolescente.
5. Star Trek: The Next Generation (derivada de Star Trek: The Original Series)
Onde assistir: Paramount+
Embora a franquia original tenha sido pioneira na ficção científica, The Next Generation expandiu o universo de forma magistral, trazendo roteiros mais sofisticados, efeitos avançados para a época e personagens memoráveis, como o Capitão Picard, conquistando novas gerações de fãs e mantendo a saga viva por décadas.