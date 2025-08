As séries com os personagens mais icônicos da última década — você lembra de todos?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Eles marcaram a cultura pop, viraram figurinha em rede social, inspiraram fantasias de Halloween e seguem sendo lembrados com carinho (ou ódio) por quem acompanhou suas histórias.

As últimas décadas da televisão — e do streaming — nos presentearam com personagens inesquecíveis, cujas falas, trejeitos e jornadas emocionaram, divertiram e até nos deixaram furiosos.

A seguir, relembramos algumas das séries com os personagens mais icônicos da última década e onde você pode assisti-las:

1. Fleabag (Amazon Prime Video)



Poucos personagens conquistaram tanta identificação quanto Fleabag, interpretada com brilhantismo por Phoebe Waller-Bridge.

A protagonista quebra a quarta parede, fala diretamente com o público e traduz com sarcasmo e profundidade as dores e contradições de uma mulher moderna.

Cínica, vulnerável e extremamente humana, ela é um retrato cru da alma — e impossível de esquecer.

2. Succession (HBO Max)



Logan Roy e seus filhos, especialmente Kendall, Shiv e Roman, estão entre os personagens mais complexos da TV nos últimos anos.

Succession entrega uma mistura explosiva de disputa por poder, traumas familiares e diálogos afiadíssimos.

Cada personagem é uma peça-chave nesse jogo de herança que virou um fenômeno cultural — e rendeu dezenas de memes.

3. Euphoria (HBO Max)



Rue, vivida por Zendaya, é o coração caótico de Euphoria. Com sua atuação premiada, a atriz deu vida a uma personagem intensa, frágil e autêntica.

Ao lado dela, figuras como Jules, Nate e Maddy também marcaram a série com visual impactante, dilemas profundos e estilo que virou referência.

É impossível ignorar o impacto visual e emocional deixado por eles.

4. Stranger Things (Netflix)



Eleven, com seu olhar enigmático e poderes telecinéticos, se tornou uma das figuras mais reconhecíveis da cultura pop.

Mas Stranger Things vai além: Dustin, Steve, Max, Hopper e o próprio Demogorgon entraram para o imaginário coletivo.

A série é uma mistura nostálgica de aventura, terror e amizade — e seus personagens são parte essencial desse sucesso.

5. The Bear (Star+ e Disney+)



Carmy, o chef atormentado interpretado por Jeremy Allen White, redefiniu o arquétipo do protagonista masculino sensível.

Com crises de ansiedade, passado traumático e uma obsessão pela perfeição, ele prende o espectador desde o primeiro episódio.

Sydney, Richie e Marcus também brilham, cada um com suas complexidades e jornadas emocionantes.

6. The Mandalorian (Disney+)



Din Djarin pode até esconder o rosto atrás do capacete, mas seu carisma é inegável.

E claro, não dá para falar de The Mandalorian sem lembrar do personagem mais icônico da série: Grogu, o "Baby Yoda", que se tornou um fenômeno global. Com pouco diálogo e muita expressividade, essa dupla conquistou fãs de todas as idades.

7. Killing Eve (Amazon Prime Video e Globoplay)



A vilã Villanelle, interpretada por Jodie Comer, é daquelas personagens que hipnotizam.

Elegante, imprevisível, perigosa e ao mesmo tempo encantadora, ela divide a cena com Eve (Sandra Oh) numa caçada cheia de tensão e desejo.

A relação entre as duas é tão intensa quanto os figurinos de Villanelle — e tão memorável quanto seu humor ácido.

8. BoJack Horseman (Netflix)



Quem diria que um cavalo antropomórfico em Hollywood se tornaria um dos personagens mais profundos da TV recente? BoJack é narcisista, depressivo e autodestrutivo, mas também vulnerável e em busca de redenção.

Ao lado dele, personagens como Diane, Princess Carolyn e Mr. Peanutbutter construíram uma série animada que é tudo, menos superficial.

9. Breaking Bad e Better Call Saul (Netflix)



Walter White pode ser da geração anterior, mas a última década foi de Saul Goodman.

Better Call Saul elevou o personagem coadjuvante ao protagonismo e mostrou sua ascensão (ou queda) com brilhantismo.

Jimmy McGill/Saul é complexo, trágico e extremamente carismático — e sua transformação rivaliza com a de Walter White.

10. Sex Education (Netflix)



Otis, Eric, Maeve, Ruby e até Jean, a mãe terapeuta, formam um grupo de personagens que trouxeram leveza e profundidade para os dilemas da adolescência.

Cada um lida com descobertas, inseguranças e autoconhecimento de forma realista, cativando o público com representatividade, humor e sensibilidade.

