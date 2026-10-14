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Menopausa ou estresse? Veja sintomas que podem passar despercebidos

Entenda a diferença entre menopausa, cansaço e estresse e veja quais sintomas sutis podem passar despercebidos na sua rotina. Confira as dicas!

Alterações hormonais podem afetar o sono, o humor, a disposição e a sexualidade antes da última menstruação. Reconhecer os sintomas e buscar orientação médica ajuda a identificar suas causas e avaliar tratamentos, como a terapia hormonal.

Aos 48 anos, Mariana Agrício começou a acordar várias vezes durante a noite, sentir cansaço, irritabilidade e dificuldade de concentração. Também percebeu uma diminuição do desejo sexual. Como ainda menstruava, embora com ciclos irregulares, não associou imediatamente as mudanças à menopausa.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a menopausa natural geralmente ocorre entre os 45 e 55 anos. Antes dela, a perimenopausa pode durar vários anos e provocar sintomas que interferem no bem-estar físico e emocional.

De acordo com o ginecologista Sérgio Cabral, mestre em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade de Pernambuco, as oscilações hormonais podem causar alterações menstruais, problemas de sono, irritabilidade e falta de energia antes mesmo de a menstruação parar definitivamente.

Sintomas vão além dos calorões

Ondas de calor e suores noturnos são manifestações conhecidas, mas não são as únicas. Alterações de humor, ansiedade, dores nas articulações, pele seca, esquecimentos, dificuldade de concentração, ressecamento vaginal e sintomas urinários também podem ocorrer.

A intensidade e a combinação dos sintomas variam entre as mulheres. Algumas relatam palpitações e olho seco, enquanto outras percebem principalmente cansaço e problemas para dormir.

Uma revisão sistemática publicada em 2025 na revista Occupational & Environmental Medicine, que reuniu 29 estudos, identificou associações entre sintomas da menopausa, pior qualidade do sono e redução da produtividade profissional.

A chamada névoa mental, caracterizada por esquecimentos e dificuldade para encontrar palavras ou manter o foco, também pode surgir nessa fase. Essas queixas, isoladamente, não significam o desenvolvimento de demência.

Nem todo sintoma é causado pela menopausa

Cansaço, irritabilidade, insônia e dificuldade de concentração também podem estar relacionados a anemia, alterações da tireoide, deficiências nutricionais, medicamentos e depressão.

Por isso, a avaliação médica deve considerar o histórico da paciente, o início dos sintomas, as mudanças menstruais e o impacto na rotina.

Exames podem ser solicitados quando necessário, mas, geralmente, mulheres com mais de 45 anos não precisam realizar dosagens hormonais de rotina para identificar a transição menopausal.

Como a menopausa afeta a vida sexual

A redução do estrogênio pode diminuir a lubrificação vaginal, provocar ressecamento e causar dor durante as relações sexuais. O cansaço e as noites mal dormidas também podem contribuir para a diminuição do desejo.

Segundo Cabral, a libido depende de diversos fatores, incluindo saúde física, autoestima, medicamentos, condições emocionais e qualidade do relacionamento. Quando os sintomas se acumulam, podem prejudicar a sexualidade, os relacionamentos e a qualidade de vida.

Quando a terapia hormonal pode ajudar

A terapia hormonal da menopausa é considerada o tratamento mais eficaz para ondas de calor e suores noturnos. Também pode ser indicada para determinadas manifestações geniturinárias, conforme a avaliação médica.

Não é necessário esperar a última menstruação para discutir o tratamento. Mulheres que apresentam sintomas durante a perimenopausa já podem receber orientação sobre as opções disponíveis.

Para mulheres saudáveis, com sintomas e sem contraindicações, a relação entre benefícios e riscos tende a ser mais favorável quando a terapia começa antes dos 60 anos ou nos primeiros dez anos após o início da menopausa, segundo a The Menopause Society.

Reposição hormonal exige avaliação individual

A escolha do tratamento considera sintomas, idade, histórico clínico e riscos individuais. A terapia pode ser administrada por comprimidos, géis, adesivos ou produtos vaginais, dependendo da indicação.

Mulheres com histórico de determinados cânceres sensíveis a hormônios, trombose, AVC, infarto, doença hepática ativa ou sangramento vaginal sem causa esclarecida podem ter contraindicações ao tratamento sistêmico.

A via de administração também influencia os riscos. Em determinadas situações, o estrogênio transdérmico, aplicado por gel ou adesivo, pode ser considerado uma alternativa ao oral.

O medo do câncer de mama ganhou força após os resultados da Women's Health Initiative (WHI), divulgados em 2002. Atualmente, a avaliação considera diferenças entre os tipos de hormônios, as combinações utilizadas, a duração do tratamento e o histórico individual.

A terapia combinada de estrogênio e progestogênio, por exemplo, apresenta perfil de risco diferente do estrogênio isolado, utilizado em situações específicas.

A reposição não deve ser prescrita indiscriminadamente como método de rejuvenescimento ou para prevenir demência. Mulheres que não podem ou não desejam utilizar hormônios podem avaliar alternativas não hormonais para determinados sintomas.



Milhões de brasileiras vivem essa fase

A Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), identificou 24,3 milhões de brasileiras com 45 anos ou mais, sem retirada do útero, que declararam estar na menopausa. O número representava 74,5% das mulheres pesquisadas nessa faixa etária.

Entre as que estavam na menopausa, 18,1% afirmaram fazer ou já ter feito reposição hormonal para aliviar os sintomas.