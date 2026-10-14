Mulher | Notícia Menopausa ou estresse? Veja sintomas que podem passar despercebidos Entenda a diferença entre menopausa, cansaço e estresse e veja quais sintomas sutis podem passar despercebidos na sua rotina. Confira as dicas! Por Eduarda Barreto Publicado em 14/10/2026 às 15:51 X Notícia É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida. Artigo Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas. Investigativa Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos. Content Commerce Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras. Análise É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados. Editorial Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados. Patrocinada É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem. Checagem de fatos Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado. Contexto É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia. Especial Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado. Anuncie aqui Recall de Marcas Siga JC Facebook Instagram x Linkedin youtube tiktok fechar Mulher | Notícia Menopausa ou estresse? Veja sintomas que podem passar despercebidos Entenda a diferença entre menopausa, cansaço e estresse e veja quais sintomas sutis podem passar despercebidos na sua rotina. Confira as dicas! Por Eduarda Barreto Publicado em 14/10/2026 às 15:51 X Notícia É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida. Artigo Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas. Investigativa Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos. Content Commerce Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras. Análise É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados. Editorial Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados. Patrocinada É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem. Checagem de fatos Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado. Contexto É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia. Especial Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado. Entrevista Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas. Crítica Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais. Imagem de mulher preocupada - Magnific Clique aqui e escute a matéria Entrevista Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas. Crítica Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais. Imagem de mulher preocupada - Magnific Clique aqui e escute a matéria Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa Seguir no Google Alterações hormonais podem afetar o sono, o humor, a disposição e a sexualidade antes da última menstruação. Reconhecer os sintomas e buscar orientação médica ajuda a identificar suas causas e avaliar tratamentos, como a terapia hormonal. Aos 48 anos, Mariana Agrício começou a acordar várias vezes durante a noite, sentir cansaço, irritabilidade e dificuldade de concentração. Também percebeu uma diminuição do desejo sexual. Como ainda menstruava, embora com ciclos irregulares, não associou imediatamente as mudanças à menopausa. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a menopausa natural geralmente ocorre entre os 45 e 55 anos. Antes dela, a perimenopausa pode durar vários anos e provocar sintomas que interferem no bem-estar físico e emocional. De acordo com o ginecologista Sérgio Cabral, mestre em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade de Pernambuco, as oscilações hormonais podem causar alterações menstruais, problemas de sono, irritabilidade e falta de energia antes mesmo de a menstruação parar definitivamente. Sintomas vão além dos calorões Ondas de calor e suores noturnos são manifestações conhecidas, mas não são as únicas. Alterações de humor, ansiedade, dores nas articulações, pele seca, esquecimentos, dificuldade de concentração, ressecamento vaginal e sintomas urinários também podem ocorrer. Leia Também O que acontece com seu corpo quando você fica 30 dias sem tomar refrigerante? O que acontece com o corpo quando você começa a caminhar todos os dias? Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP A intensidade e a combinação dos sintomas variam entre as mulheres. Algumas relatam palpitações e olho seco, enquanto outras percebem principalmente cansaço e problemas para dormir. Uma revisão sistemática publicada em 2025 na revista Occupational & Environmental Medicine, que reuniu 29 estudos, identificou associações entre sintomas da menopausa, pior qualidade do sono e redução da produtividade profissional. A chamada névoa mental, caracterizada por esquecimentos e r/template-unificado/images/jc-new/logo/logo.svg" alt="Logo do Portal"> Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa Seguir no Google Alterações hormonais podem afetar o sono, o humor, a disposição e a sexualidade antes da última menstruação. Reconhecer os sintomas e buscar orientação médica ajuda a identificar suas causas e avaliar tratamentos, como a terapia hormonal. Aos 48 anos, Mariana Agrício começou a acordar várias vezes durante a noite, sentir cansaço, irritabilidade e dificuldade de concentração. Também percebeu uma diminuição do desejo sexual. Como ainda menstruava, embora com ciclos irregulares, não associou imediatamente as mudanças à menopausa. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a menopausa natural geralmente ocorre entre os 45 e 55 anos. Antes dela, a perimenopausa pode durar vários anos e provocar sintomas que interferem no bem-estar físico e emocional. De acordo com o ginecologista Sérgio Cabral, mestre em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade de Pernambuco, as oscilações hormonais podem causar alterações menstruais, problemas de sono, irritabilidade e falta de energia antes mesmo de a menstruação parar definitivamente. Sintomas vão além dos calorões Ondas de calor e suores noturnos são manifestações conhecidas, mas não são as únicas. Alterações de humor, ansiedade, dores nas articulações, pele seca, esquecimentos, dificuldade de concentração, ressecamento vaginal e sintomas urinários também podem ocorrer. Leia Também O que acontece com seu corpo quando você fica 30 dias sem tomar refrigerante? O que acontece com o corpo quando você começa a caminhar todos os dias? Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP A intensidade e a combinação dos sintomas variam entre as mulheres. Algumas relatam palpitações e olho seco, enquanto outras percebem principalmente cansaço e problemas para dormir. Uma revisão sistemática publicada em 2025 na revista Occupational & Environmental Medicine, que reuniu 29 estudos, identificou associações entre sintomas da menopausa, pior qualidade do sono e redução da produtividade profissional. A chamada névoa mental, caracterizada por esquecimentos e dificuldade para encontrar palavras ou manter o foco, também pode surgir nessa fase. Essas queixas, isoladamente, não significam o desenvolvimento de demência. Nem todo sintoma é causado pela menopausa Cansaço, irritabilidade, insônia e dificuldade de concentração também podem estar relacionados a anemia, alterações da tireoide, deficiências nutricionais, medicamentos e depressão. Por isso, a avaliação médica deve considerar o histórico da paciente, o início dos sintomas, as mudanças menstruais e o impacto na rotina. Exames podem ser solicitados quando necessário, mas, geralmente, mulheres com mais de 45 anos não precisam realizar dosagens hormonais de rotina para identificar a transição menopausal. Como a menopausa afeta a vida sexual A redução do estrogênio pode diminuir a lubrificação vaginal, provocar ressecamento e causar dor durante as relações sexuais. O cansaço e as noites mal dormidas também podem contribuir para a diminuição do desejo. Leia Também Pilates emagrece? Entenda o que a prática realmente pode fazer pelo corpo 5 exercícios de pilates para melhorar sua qualidade de vida em 15 minutos Segundo Cabral, a libido depende de diversos fatores, incluindo saúde física, autoestima, medicamentos, condições emocionais e qualidade do relacionamento. Quando os sintomas se acumulam, podem prejudicar a sexualidade, os relacionamentos e a qualidade de vida. Quando a terapia hormonal pode ajudar A terapia hormonal da menopausa é considerada o tratamento mais eficaz para ondas de calor e suores noturnos. Também pode ser indicada para determinadas manifestações geniturinárias, conforme a avaliação médica. Não é necessário esperar a última menstruação para discutir o tratamento. Mulheres que apresentam sintomas durante a perimenopausa já podem receber orientação sobre as opções disponíveis. Para mulheres saudáveis, com sintomas e sem contraindicações, a relação entre benefícios e riscos tende a ser mais favorável quando a terapia começa antes dos 60 anos ou nos primeiros dez anos após o início da menopausa, segundo a The Menopause Society. Reposição hormonal exige avaliação individual A escolha do tratamento considera sintomas, idade, histórico clínico e riscos individuais. A terapia pode ser administrada por comprimidos, géis, adesivos ou produtos vaginais, dependendo da indicação. Mulheres com histórico de determinados cânceres sensíveis a hormônios, trombose, AVC, infarto, doença hepática ativa ou sangramento vaginal sem causa esclarecida podem ter contraindicações ao tratamento sistêmico. A via de administração também influencia os riscos. Em determinadas situações, o estrogênio transdérmico, aplicado por gel ou adesivo, pode ser considerado uma alternativa ao oral. O medo do câncer de mama ganhou força após os resultados da Women's Health Initiative (WHI), divulgados em 2002. Atualmente, a avaliação considera diferenças entre os tipos de hormônios, as combinações utilizadas, a duração do tratamento e o histórico individual. A terapia combinada de estrogênio e progestogênio, por exemplo, apresenta perfil de risco diferente do estrogênio isolado, utilizado em situações específicas. A reposição não deve ser prescrita indiscriminadamente como método de rejuvenescimento ou para prevenir demência. Mulheres que não podem ou não desejam utilizar hormônios podem avaliar alternativas não hormonais para determinados sintomas. Milhões de brasileiras vivem essa fase A Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), identificou 24,3 milhões de brasileiras com 45 anos ou mais, sem retirada do útero, que declararam estar na menopausa. O número representava 74,5% das mulheres pesquisadas nessa faixa etária. Entre as que estavam na menopausa, 18,1% afirmaram fazer ou já ter feito reposição hormonal para aliviar os sintomas. Leia Também Skincare precoce: entenda os riscos de usar produtos inadequados para a idade dificuldade para encontrar palavras ou manter o foco, também pode surgir nessa fase. Essas queixas, isoladamente, não significam o desenvolvimento de demência. Nem todo sintoma é causado pela menopausa Cansaço, irritabilidade, insônia e dificuldade de concentração também podem estar relacionados a anemia, alterações da tireoide, deficiências nutricionais, medicamentos e depressão. Por isso, a avaliação médica deve considerar o histórico da paciente, o início dos sintomas, as mudanças menstruais e o impacto na rotina. Exames podem ser solicitados quando necessário, mas, geralmente, mulheres com mais de 45 anos não precisam realizar dosagens hormonais de rotina para identificar a transição menopausal. Como a menopausa afeta a vida sexual A redução do estrogênio pode diminuir a lubrificação vaginal, provocar ressecamento e causar dor durante as relações sexuais. O cansaço e as noites mal dormidas também podem contribuir para a diminuição do desejo. Leia Também Pilates emagrece? Entenda o que a prática realmente pode fazer pelo corpo 5 exercícios de pilates para melhorar sua qualidade de vida em 15 minutos Segundo Cabral, a libido depende de diversos fatores, incluindo saúde física, autoestima, medicamentos, condições emocionais e qualidade do relacionamento. Quando os sintomas se acumulam, podem prejudicar a sexualidade, os relacionamentos e a qualidade de vida. Quando a terapia hormonal pode ajudar A terapia hormonal da menopausa é considerada o tratamento mais eficaz para ondas de calor e suores noturnos. Também pode ser indicada para determinadas manifestações geniturinárias, conforme a avaliação médica. Não é necessário esperar a última menstruação para discutir o tratamento. Mulheres que apresentam sintomas durante a perimenopausa já podem receber orientação sobre as opções disponíveis. Para mulheres saudáveis, com sintomas e sem contraindicações, a relação entre benefícios e riscos tende a ser mais favorável quando a terapia começa antes dos 60 anos ou nos primeiros dez anos após o início da menopausa, segundo a The Menopause Society. Reposição hormonal exige avaliação individual A escolha do tratamento considera sintomas, idade, histórico clínico e riscos individuais. A terapia pode ser administrada por comprimidos, géis, adesivos ou produtos vaginais, dependendo da indicação. Mulheres com histórico de determinados cânceres sensíveis a hormônios, trombose, AVC, infarto, doença hepática ativa ou sangramento vaginal sem causa esclarecida podem ter contraindicações ao tratamento sistêmico. A via de administração também influencia os riscos. Em determinadas situações, o estrogênio transdérmico, aplicado por gel ou adesivo, pode ser considerado uma alternativa ao oral. O medo do câncer de mama ganhou força após os resultados da Women's Health Initiative (WHI), divulgados em 2002. Atualmente, a avaliação considera diferenças entre os tipos de hormônios, as combinações utilizadas, a duração do tratamento e o histórico individual. A terapia combinada de estrogênio e progestogênio, por exemplo, apresenta perfil de risco diferente do estrogênio isolado, utilizado em situações específicas. A reposição não deve ser prescrita indiscriminadamente como método de rejuvenescimento ou para prevenir demência. Mulheres que não podem ou não desejam utilizar hormônios podem avaliar alternativas não hormonais para determinados sintomas. Milhões de brasileiras vivem essa fase A Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), identificou 24,3 milhões de brasileiras com 45 anos ou mais, sem retirada do útero, que declararam estar na menopausa. O número representava 74,5% das mulheres pesquisadas nessa faixa etária. Entre as que estavam na menopausa, 18,1% afirmaram fazer ou já ter feito reposição hormonal para aliviar os sintomas. Leia Também Skincare precoce: entenda os riscos de usar produtos inadequados para a idade Skincare virou rotina: mais da metade dos brasileiros cuida da pele todos os dias Com o envelhecimento da população, o tema ganha importância para a saúde pública e para a qualidade de vida das mulheres, que frequentemente atravessam essa transição enquanto conciliam trabalho, família e relacionamentos. Menopausa não precisa significar sofrimento A menopausa é uma etapa natural da vida, mas sintomas que prejudicam o sono, o trabalho e a sexualidade não precisam ser ignorados. Reconhecer os sinais, investigar outras causas e buscar acompanhamento médico permite conhecer as opções de tratamento e avaliar seus benefícios e riscos. A terapia hormonal pode ajudar em situações específicas, mas a escolha deve ser individualizada. Informação e orientação profissional são fundamentais para que cada mulher atravesse essa fase com mais conforto, segurança e qualidade de vida. Leia também Nenhuma notícia disponível no momento. Compartilhe Tags menopausa Saúde Saúde da mulher Eduarda Barreto mepereira@jc.com.br Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento. Siga Eduarda Barreto X Ajude-nos a melhorar o Portal JC! Você teve dificuldade para ler essa matéria? Skincare virou rotina: mais da metade dos brasileiros cuida da pele todos os dias Com o envelhecimento da população, o tema ganha importância para a saúde pública e para a qualidade de vida das mulheres, que frequentemente atravessam essa transição enquanto conciliam trabalho, família e relacionamentos. Menopausa não precisa significar sofrimento A menopausa é uma etapa natural da vida, mas sintomas que prejudicam o sono, o trabalho e a sexualidade não precisam ser ignorados. Reconhecer os sinais, investigar outras causas e buscar acompanhamento médico permite conhecer as opções de tratamento e avaliar seus benefícios e riscos. A terapia hormonal pode ajudar em situações específicas, mas a escolha deve ser individualizada. Informação e orientação profissional são fundamentais para que cada mulher atravesse essa fase com mais conforto, segurança e qualidade de vida. Leia também Nenhuma notícia disponível no momento. Compartilhe Tags menopausa Saúde Saúde da mulher Eduarda Barreto mepereira@jc.com.br Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento. Siga Eduarda Barreto X Ajude-nos a melhorar o Portal JC! Você teve dificuldade para ler essa matéria? Sim, devido ao tamanho da letra Sim, devido a forma como o texto é exibido Sim, devido a quantidade de anúncios Sim, devido a outro motivo Não tive dificuldade para ler Em uma escala de 1 a 5, você sentiu alguma dificuldade para ler essa matéria? 1 Não senti nenhuma dificuldade 2 3 4 5 Senti muita dificuldade ENVIAR Seu feedback foi enviado Obrigado pela participação! VOLTAR PARA A NOTÍCIA