Chinelo com estampa: veja como usar a tendência sem deixar o look básico
Animal print, poá e listras chegaram aos chinelos e ajudam a transformar um calçado tradicional básico em ponto de destaque para diferentes produções.
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Por muito tempo, o chinelo ocupou um lugar bastante específico no guarda-roupa: era o calçado escolhido para os dias quentes, para ficar em casa ou para completar uma produção sem chamar muita atenção. Mas essa lógica vem mudando.
Hoje, o modelo também pode participar da construção do visual e, dependendo da escolha, até assumir o papel de ponto de destaque.
Uma das maneiras de fazer isso é apostar em versões estampadas. Padronagens que já aparecem em roupas e acessórios, como animal print, poá e listras, também chegaram aos calçados.
Na prática, a mudança é simples: em vez de tratar o chinelo apenas como um item funcional, a proposta é considerá-lo na hora de pensar nas cores, texturas e referências que compõem o look.
Como usar chinelo estampado nos looks?
Animal print cria contraste
A estampa de animal é uma alternativa para quem quer que os pés tenham mais presença na produção. O padrão pode funcionar como ponto focal em uma composição mais discreta, concentrando a informação de moda no calçado.
- A Zaxy aposta nessa proposta com o modelo Zaxy Prints, lançado em agosto. A coleção reúne animal print, poá e maxi listras aplicados ao tradicional modelo de dedo. O valor sugerido no site da marca é de R$ 59,99.
Poá leva uma referência retrô para a produção
O poá aparece como outra possibilidade para quem prefere uma estampa menos associada ao universo animal. A padronagem traz uma referência retrô ao calçado e pode ser usada para acrescentar informação visual a combinações mais simples.
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Nesse caso, o chinelo não precisa disputar atenção com todas as outras peças. Deixá-lo como único elemento estampado é uma maneira de fazer com que o desenho apareça de forma mais evidente.
Maxi listras destacam os pés
Já as maxi listras seguem uma proposta mais gráfica. Em vez de pequenos detalhes, a padronagem cria áreas maiores de cor e faz com que o calçado tenha mais impacto visual.
A ideia também pode funcionar em produções minimalistas: quando as roupas têm poucos elementos, uma estampa nos pés ajuda a quebrar a uniformidade sem necessariamente exigir outras peças chamativas.
O chinelo estampado combina com quais looks?
A principal mudança está justamente em pensar no calçado como parte da composição. Ele pode conversar com alguma cor da roupa, repetir uma referência de estampa ou simplesmente funcionar como contraste.
Com isso, o chinelo deixa de ser apenas a última escolha antes de sair de casa. A Zaxy Prints é um exemplo dessa proposta ao levar três padronagens para um modelo tradicional, mostrando como uma alteração no calçado pode mudar a leitura de uma produção.
Os modelos estampados da Zaxy estão disponíveis no e-commerce da marca e em pontos de venda do varejo no Brasil.