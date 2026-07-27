Zaxy aposta na tendência das plataformas com novos modelos Dream e Party
Depois de conquistarem passarelas e as redes, as plataformas seguem em alta e, em sintonia com esse movimento, a Zaxy apresenta dois novos modelos.
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As plataformas deixaram de ser apenas uma lembrança dos anos 1990 e 2000 para se consolidarem novamente entre as principais tendências da moda.
Impulsionado pelo revival Y2K, o modelo voltou a aparecer nas passarelas, no street style e nas redes sociais, conquistando espaço em produções que valorizam personalidade e conforto.
Acompanhando esse movimento, a marca brasileira de calçados femininos Zaxy anunciou o lançamento das plataformas Dream e Party.
As novidades chegam ao mercado com foco em consumidoras que buscam modelos versáteis para diferentes ocasiões, explorando uma tendência que continua em alta.
A volta das plataformas une nostalgia e praticidade
Embora a estética inspirada nos anos 2000 tenha impulsionado o retorno das plataformas, o modelo ganhou uma releitura mais contemporânea. Hoje, o destaque está na combinação entre altura, estabilidade e facilidade para compor diferentes estilos, do casual ao urbano.
Segundo a Zaxy, os modelos Dream e Party foram desenvolvidos sobre uma base de EVA, material escolhido para proporcionar leveza sem abrir mão da presença visual. A marca afirma que essa é a sola mais alta do portfólio atual.
"Se por muito tempo as plataformas foram associadas aos anos 1990 e 2000, hoje elas vivem uma nova fase", destaca a empresa ao apresentar a nova coleção.
Dream e Party apostam em propostas diferentes
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Entre os lançamentos, a Zaxy Dream segue a estética Y2K e o conceito das chamadas "alturas confortáveis".
- O modelo chega em duas versões: uma com tiras cruzadas em formato de X e outra no estilo slide, ambas disponíveis em diferentes opções de cores. O preço sugerido é de R$ 149,99.
Já a Zaxy Party aposta no formato de tira de dedo, que voltou a ganhar espaço nas últimas temporadas.
- O acabamento em PVC glossy busca valorizar o visual do calçado e ampliar as possibilidades de uso, tanto em produções casuais quanto em combinações alinhadas às tendências atuais. O modelo também tem preço sugerido de R$ 149,99.
Os dois produtos já estão disponíveis no e-commerce da marca e em pontos de venda selecionados em todo o Brasil.
Sustentabilidade também faz parte da proposta
Além de acompanhar tendências de moda, a Zaxy destaca que seus calçados são produzidos dentro das práticas sustentáveis adotadas pelo grupo Grendene.
Segundo a marca, todos os modelos são veganos, possuem certificação da Vegan Society, são recicláveis e utilizam até 30% de material reciclado pré-consumo em sua composição.