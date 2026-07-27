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Zaxy aposta na tendência das plataformas com novos modelos Dream e Party

Depois de conquistarem passarelas e as redes, as plataformas seguem em alta e, em sintonia com esse movimento, a Zaxy apresenta dois novos modelos.

Por Myllena Wu Publicado em 27/07/2026 às 8:27
Imagem do lançamento da Zaxy, as novas plataformas Dream e Party
Imagem do lançamento da Zaxy, as novas plataformas Dream e Party - Divulgação/Zaxy

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As plataformas deixaram de ser apenas uma lembrança dos anos 1990 e 2000 para se consolidarem novamente entre as principais tendências da moda.

Impulsionado pelo revival Y2K, o modelo voltou a aparecer nas passarelas, no street style e nas redes sociais, conquistando espaço em produções que valorizam personalidade e conforto.

Acompanhando esse movimento, a marca brasileira de calçados femininos Zaxy anunciou o lançamento das plataformas Dream e Party.

As novidades chegam ao mercado com foco em consumidoras que buscam modelos versáteis para diferentes ocasiões, explorando uma tendência que continua em alta.

A volta das plataformas une nostalgia e praticidade

Divulgação/Zaxy
Imagem do novo lançamento, Zaxy Dream - Divulgação/Zaxy

Embora a estética inspirada nos anos 2000 tenha impulsionado o retorno das plataformas, o modelo ganhou uma releitura mais contemporânea. Hoje, o destaque está na combinação entre altura, estabilidade e facilidade para compor diferentes estilos, do casual ao urbano.

Segundo a Zaxy, os modelos Dream e Party foram desenvolvidos sobre uma base de EVA, material escolhido para proporcionar leveza sem abrir mão da presença visual. A marca afirma que essa é a sola mais alta do portfólio atual.

"Se por muito tempo as plataformas foram associadas aos anos 1990 e 2000, hoje elas vivem uma nova fase", destaca a empresa ao apresentar a nova coleção.

Dream e Party apostam em propostas diferentes

Divulgação/Zaxy
Imagem do lançamento da Zaxy, as novas plataformas Dream e Party - Divulgação/Zaxy

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Entre os lançamentos, a Zaxy Dream segue a estética Y2K e o conceito das chamadas "alturas confortáveis".

  • O modelo chega em duas versões: uma com tiras cruzadas em formato de X e outra no estilo slide, ambas disponíveis em diferentes opções de cores. O preço sugerido é de R$ 149,99.

Já a Zaxy Party aposta no formato de tira de dedo, que voltou a ganhar espaço nas últimas temporadas.

  • O acabamento em PVC glossy busca valorizar o visual do calçado e ampliar as possibilidades de uso, tanto em produções casuais quanto em combinações alinhadas às tendências atuais. O modelo também tem preço sugerido de R$ 149,99.

Os dois produtos já estão disponíveis no e-commerce da marca e em pontos de venda selecionados em todo o Brasil.

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Sustentabilidade também faz parte da proposta

Além de acompanhar tendências de moda, a Zaxy destaca que seus calçados são produzidos dentro das práticas sustentáveis adotadas pelo grupo Grendene.

Segundo a marca, todos os modelos são veganos, possuem certificação da Vegan Society, são recicláveis e utilizam até 30% de material reciclado pré-consumo em sua composição.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau). Integra o SJCC desde 2021 como analista de SEO, com foco em análise e curadoria de dados, produção de conteúdo, estratégias e monitoramento.

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