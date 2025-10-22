fechar
Prata Rara e Shopping Tacaruna se unem no Outubro Rosa com campanha de doação de próteses mamárias

A ação social beneficiará dez mulheres mastectomizadas, que receberão próteses mamárias externas produzidas pelo projeto social Vista-se de Vida

Por Bruna Oliveira Publicado em 22/10/2025 às 14:43
Prata Rara e Shopping Tacaruna marcam o Outubro Rosa com campanha de doação de próteses
Prata Rara e Shopping Tacaruna marcam o Outubro Rosa com campanha de doação de próteses - Divulgação/Fábio Hatsune

Durante todo o mês de outubro, a rede de lojas Prata Rara, em parceria com o Shopping Tacaruna, realiza a campanha “Mulheres Mais, por uma Vida Mais Cor de Rosa”, iniciativa voltada ao fortalecimento do movimento Outubro Rosa.

A ação social beneficiará dez mulheres mastectomizadas, que receberão próteses mamárias externas produzidas pelo projeto social Vista-se de Vida, idealizado por Juliana Miranda.

A campanha é financiada por meio das vendas realizadas nas lojas Prata Rara — parte da renda obtida será revertida para a compra das próteses, que serão entregues pelo Hospital de Câncer de Pernambuco.

As peças incluem croppeds com próteses em Neoderma Cirúrgico, material que garante conforto, segurança e contribui para a autoestima das mulheres que não passaram por reconstrução mamária.

De acordo com Hellen Postai, empresária à frente da Prata Rara, a ação reforça o compromisso da marca com causas sociais, valorizando a vida e o poder de recomeçar.

Segundo ela, o propósito é ir além do universo das joias, atuando também como agente de transformação e empoderamento feminino.

Como parte da campanha, o Shopping Tacaruna recebe uma exposição fotográfica que destaca a força e a beleza de mulheres que enfrentaram o câncer de mama.

Elas posam usando joias da Prata Rara, em imagens captadas pela fotógrafa Débora Ghelman, que também enfrenta o tratamento da doença. A curadoria é assinada por Mariana Fantato, consultora da marca.

A iniciativa segue até o dia 31 de outubro, convidando o público a participar desse movimento de solidariedade, autocuidado e esperança.

