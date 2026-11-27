Descubra cinco orações especiais para celebrar o Dia de Nossa Senhora das Graças, fortalecer a fé e pedir bênçãos cheias de paz e proteção. Veja!

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Celebrado em 27 de novembro, o Dia de Nossa Senhora das Graças é uma data especial para os fiéis que desejam renovar a fé, agradecer pelas bênçãos recebidas e pedir proteção para si mesmos e suas famílias.



A devoção está relacionada às aparições de Maria à jovem noviça Catarina Labouré, em 1830, na França, quando a Virgem teria pedido a criação de uma medalha que ficou conhecida como Medalha Milagrosa.

A data é uma oportunidade para dedicar alguns momentos à oração, fortalecer a espiritualidade e entregar preocupações e dificuldades à intercessão de Nossa Senhora.

Muitos devotos recorrem à santa em busca de saúde, paz, esperança e auxílio nos momentos desafiadores. Para celebrar esse dia, confira cinco orações que podem ser feitas individualmente ou em família.

5 orações para celebrar a Nossa Senhora das Graças

1. Oração a Nossa Senhora das Graças para pedir proteção

Nossa Senhora das Graças, Mãe de amor e misericórdia, coloco minha vida sob tua proteção. Acompanha meus passos, ilumina minhas escolhas e afasta de mim todo mal.

Intercede por minha família, protege nosso lar e concede-nos sabedoria para enfrentar as dificuldades. Que tua presença fortaleça nossa fé e nos ajude a seguir sempre pelo caminho do bem.

Mãe querida, cobre-nos com teu manto de amor e conduz-nos até teu Filho, Jesus Cristo. Amém.

2. Oração para pedir uma graça especial

Ó Maria, Nossa Senhora das Graças, Mãe que acolhe seus filhos com carinho, venho diante de ti com humildade e confiança.

Conheces minhas necessidades, minhas preocupações e os desejos que guardo em meu coração. Intercede por mim junto a Deus e apresenta a Ele este pedido especial: (faça seu pedido).

Dá-me força para não perder a esperança, paciência para esperar o tempo de Deus e fé para aceitar Sua vontade. Que eu reconheça as bênçãos presentes em minha vida e nunca deixe de agradecer. Amém.

3. Oração para agradecer pelas bênçãos recebidas

Minha querida Nossa Senhora das Graças, hoje me aproximo de ti com o coração agradecido.

Obrigada por tua intercessão, pelo cuidado de Deus em minha vida e por todas as bênçãos que recebo, mesmo aquelas que nem sempre consigo perceber. Agradeço pela minha família, pela saúde, pelo alimento e pela força para continuar diante dos desafios.

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Ensina-me a cultivar a gratidão, a compartilhar o amor e a reconhecer a presença de Deus em cada momento. Que nunca me faltem fé, humildade e esperança. Amém.

4. Oração por saúde e paz para a família

Nossa Senhora das Graças, Mãe protetora, entrego minha família aos teus cuidados.

Olha por cada pessoa que amo, protege nossa casa e intercede por aqueles que enfrentam doenças, tristezas e dificuldades. Que não faltem saúde, união, compreensão e amor em nosso lar.

Acompanha também quem está longe, quem passa por momentos de solidão e todos aqueles que precisam de conforto. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações e que tua proteção nos fortaleça todos os dias. Amém.

5. Oração da Medalha Milagrosa

Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.

Virgem Santíssima, Nossa Senhora das Graças, recebe minhas súplicas e apresenta-as ao teu Filho, Jesus Cristo. Alcança-me as graças de que necessito para viver com fé, coragem e confiança na providência divina.

Que a Medalha Milagrosa seja para mim um sinal de devoção, esperança e lembrança constante do teu amor maternal. Protege-me das dificuldades, fortalece minha caminhada espiritual e ajuda-me a permanecer fiel aos ensinamentos de Deus. Amém.

