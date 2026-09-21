Anna Ratto celebra duas décadas de carreira com show em Olinda
A cantora e compositora carioca inicia as comemorações de seus 20 anos de trajetória em apresentação única com participação de Silvério Pessoa.
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Neste sábado (26), às 18h, a cantora e compositora Anna Ratto sobe ao palco do Alma Arte Café, em Olinda, para dar início à celebração dos seus 20 anos de trajetória artística. A única apresentação na cidade contará com a participação especial do músico Silvério Pessoa e reunirá canções marcantes de diferentes fases da carreira da artista.
Com sete álbuns lançados, incluindo o registro audiovisual “Anna Ratto ao Vivo”, exibido pelo Canal Brasil, a cantoria estruturou um repertório que atravessa sua discografia desde a estreia com o disco “Do Zero”, lançado em 2006.
“São muitas músicas, não foi fácil eleger as que entrariam no roteiro. Claro que tem as músicas que não podem faltar, para quem me acompanha. Mas deixei também a intuição me ajudar a montar o repertório, e não ser tão previsível”, pontua Anna Ratto.
Repertório e convidados especiais
O roteiro do show transita por composições autorais, como “Nem Sequer Dormi”, “Desalento” — parceria com Lucas Vasconcelos — e “Bailarina do Mar”. A apresentação também inclui releituras de clássicos da música brasileira gravados pela artista, a exemplo de “Cachaça Mecânica”, de Roberto e Erasmo Carlos; “Os Pingo da Chuva”, assinada por Pepeu Gomes, Moraes Moreira e Galvão; e “Parabolicamará”, de Gilberto Gil.
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As interpretações de obras de Arnaldo Antunes, que inspiraram os dois discos mais recentes da carreira da cantora, completam o setlist ao lado de surpresas preparadas para o público. No palco, Anna Ratto assume o violão acompanhada pelos músicos Fernando Caneca na guitarra e João Moreira no baixo.
“É uma emoção sem fim revisitar momentos e canções com tanto significado na minha construção como intérprete, autora e artista. Passa um filme bonito na cabeça. Minhas escolhas e encontros com músicos, produtores e artistas/autores, de todas essas fases, me transformaram em muitas e me tornaram o que sou hoje. Tudo muito precioso. Bora?! Todos convidados!”, reforça a artista.
Serviço
- Anna Ratto no Alma Arte Café
- Data: 26 de setembro (sábado)
- Local: Ladeira da Misericórdia, 106 - Carmo, Olinda
- Horário: Abertura da casa às 17h, com início do show às 18h
- Ingressos: De R$ 30 a R$ 90