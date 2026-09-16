Musical sobre os Paralamas do Sucesso chega ao Recife em outubro
Musical sobre a trajetória de Os Paralamas do Sucesso cumpre temporada no Recife em outubro, reunindo mais de 30 sucessos da banda no palco.
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O Recife recebe em outubro o espetáculo "Vital – O Musical dos Paralamas", produção que celebra quatro décadas de história de uma das bandas mais emblemáticas do rock nacional. O montagem será apresentada no Teatro Luiz Mendonça, localizado no Parque Dona Lindu, entre os dias 1º e 3 de outubro, com um total de quatro sessões. O projeto tem direção artística de Pedro Brício, texto de Patrícia Andrade e direção musical de Daniel Rocha, chegando à capital pernambucana após passagens por capitais como Rio de Janeiro e São Paulo.
Amizade e memória como fio condutor
Mais do que reconstituir a discografia do grupo, a dramaturgia prioriza a relação pessoal entre Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone, cujos laços se formaram ainda na juventude. A história também destaca a figura do empresário José Fortes, amigo e parceiro do trio desde a fundação, frequentemente apontado como o quarto integrante dos bastidores da banda.
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No repertório, mais de 30 clássicos pontuam a narrativa cênica, incluindo faixas marcantes como "Vital e sua moto", "Alagados" e "Lanterna dos afogados". A seleção musical serve de suporte para ilustrar as transformações artísticas e pessoais dos músicos ao longo das décadas. O elenco principal é formado por Rodrigo Salva como Herbert Vianna, Franco Kuster como João Barone e Arthur Berges como Bi Ribeiro, selecionados após um processo de audições que avaliou centenas de candidatos em todo o país.
Reconhecimento e bastidores
A concepção da obra partiu do produtor Gustavo Nunes, da Turbilhão de Ideias, em parceria com o escritor e diretor Marcelo Pires. A montagem conta com a anuência dos próprios integrantes da banda, que acompanharam o desenvolvimento do projeto, e já acumulou reconhecimentos na cena teatral, incluindo o Prêmio APTR de melhor produção em teatro musical, além de indicações a premiações como os prêmios Shell, Bibi Ferreira e Destaque Imprensa Digital.
Serviço
- Onde: Teatro Luiz Mendonça – Avenida Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
- Quando: 1º, 2 e 3 de outubro (quinta e sexta-feira às 20h; sábado às 17h e às 20h)
- Ingressos: À venda na bilheteria física do teatro ou de forma online pela plataforma INTI
- Duração: 1h50
- Classificação etária: 12 anos