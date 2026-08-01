Bem-vindo agosto: 20 frases para enviar neste primeiro de agosto
Veja mensagens de bom dia, fé, esperança e motivação para enviar a amigos, familiares ou publicar nas redes sociais neste 1º de agosto.
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Agosto chegou trazendo uma nova oportunidade para recomeçar, renovar os planos e espalhar boas energias.
Se você quer compartilhar uma mensagem especial com amigos, familiares ou publicar nas redes sociais, confira 20 frases para desejar um ótimo início de mês.
Mensagens de bem-vindo agosto
- Bem-vindo, agosto! Que este mês seja repleto de paz, saúde e muitas conquistas.
- Que agosto chegue trazendo novos começos, esperança e motivos para sorrir todos os dias.
- Agosto, seja leve, generoso e cheio de boas surpresas.
- Um novo mês começa. Que nunca faltem coragem, fé e motivos para acreditar.
- Agosto chegou! Hora de renovar os sonhos e seguir em frente com confiança.
Frases de bem-vindo agosto
- Que cada dia de agosto seja uma nova oportunidade para ser feliz.
- Bem-vindo, agosto! Que as bênçãos encontrem o caminho da sua casa.
- Que agosto leve embora as preocupações e traga paz para o coração.
- Novo mês, novas metas e infinitas possibilidades. Feliz agosto!
- Que agosto floresça com amor, prosperidade e boas notícias.
Frases de fé, gratidão e bênçãos
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Agosto é mais uma chance de fazer diferente e viver momentos inesquecíveis.
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Que Deus ilumine cada passo do seu caminho durante todo o mês de agosto.
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Receba agosto com gratidão e deixe que o restante aconteça no tempo certo.
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Que a esperança seja maior do que qualquer desafio neste novo mês.
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Bem-vindo, agosto! Que nunca faltem motivos para agradecer.
Frases curtas para status e legendas
- Que agosto traga encontros especiais, sorrisos sinceros e muita felicidade.
- O melhor momento para recomeçar é agora. Feliz primeiro de agosto!
- Abra as portas para agosto e permita que coisas boas façam parte da sua história.
- Que agosto seja gentil com os seus sonhos e generoso com as suas conquistas.
- Feliz agosto! Que este mês seja marcado por paz, amor, saúde e muitas realizações.