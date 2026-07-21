Maurício Meirelles retoma temporada do espetáculo "Surto Coletivo"
Apresentações acontecem no Teatro das Artes entre julho e agosto de 2026, após o comediante registrar expressivo alcance durante o torneio mundial.
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O humorista Maurício Meirelles retoma a temporada do espetáculo de stand-up "Surto Coletivo" em São Paulo. As apresentações ocorrem no Teatro das Artes, localizado no Shopping Eldorado, no dia 25 de julho e nos dias 1º, 8, 15 e 22 de agosto de 2026, sempre às 22h30.
O retorno aos palcos paulistas acontece após o artista registrar alcance expressivo em plataformas digitais com conteúdos produzidos durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026.
A proposta do show "Surto Coletivo" apoia-se na combinação de improviso e participação ativa dos espectadores. Antes do início de cada sessão, o público responde a um formulário digital que serve como base para as abordagens feitas pelo comediante ao longo da noite.
Por meio de um sistema desenvolvido para o espetáculo, as histórias e relatos enviados pelos presentes são integrados ao roteiro em tempo real. A estrutura faz com que o conteúdo de cada apresentação mude conforme as interações e os temas propostos pela plateia.
A nova fase da temporada dá sequência à circulação nacional do projeto. Conhecido pela atuação no formato de comédia de improviso, Meirelles acumulou mais de 34 milhões de visualizações e cerca de 1,9 milhão de curtidas em suas publicações recentes nas redes sociais, impulsionando a busca por suas apresentações presenciais.
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Serviço
- Data: 25 de julho e 1º, 8, 15 e 22 de agosto de 2026
- Horário: 22h30
- Local: Teatro das Artes – Shopping Eldorado
- Endereço: Av. Rebouças, 3970, Loja 409 – Pinheiros, São Paulo (SP)