Maurício Meirelles retoma temporada do espetáculo "Surto Coletivo"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apresentações acontecem no Teatro das Artes entre julho e agosto de 2026, após o comediante registrar expressivo alcance durante o torneio mundial.

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O humorista Maurício Meirelles retoma a temporada do espetáculo de stand-up "Surto Coletivo" em São Paulo. As apresentações ocorrem no Teatro das Artes, localizado no Shopping Eldorado, no dia 25 de julho e nos dias 1º, 8, 15 e 22 de agosto de 2026, sempre às 22h30.

O retorno aos palcos paulistas acontece após o artista registrar alcance expressivo em plataformas digitais com conteúdos produzidos durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026.

A proposta do show "Surto Coletivo" apoia-se na combinação de improviso e participação ativa dos espectadores. Antes do início de cada sessão, o público responde a um formulário digital que serve como base para as abordagens feitas pelo comediante ao longo da noite.

Por meio de um sistema desenvolvido para o espetáculo, as histórias e relatos enviados pelos presentes são integrados ao roteiro em tempo real. A estrutura faz com que o conteúdo de cada apresentação mude conforme as interações e os temas propostos pela plateia.

A nova fase da temporada dá sequência à circulação nacional do projeto. Conhecido pela atuação no formato de comédia de improviso, Meirelles acumulou mais de 34 milhões de visualizações e cerca de 1,9 milhão de curtidas em suas publicações recentes nas redes sociais, impulsionando a busca por suas apresentações presenciais.

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