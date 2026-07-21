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Maurício Meirelles retoma temporada do espetáculo "Surto Coletivo"

Apresentações acontecem no Teatro das Artes entre julho e agosto de 2026, após o comediante registrar expressivo alcance durante o torneio mundial.

Por Bianca Tavares Publicado em 21/07/2026 às 16:33 | Atualizado em 21/07/2026 às 16:44
Maurício Meirelles retoma temporada de "Surto Coletivo" após sucesso da cobertura da Copa do Mundo
Maurício Meirelles retoma temporada de "Surto Coletivo" após sucesso da cobertura da Copa do Mundo - Divulgação

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O humorista Maurício Meirelles retoma a temporada do espetáculo de stand-up "Surto Coletivo" em São Paulo. As apresentações ocorrem no Teatro das Artes, localizado no Shopping Eldorado, no dia 25 de julho e nos dias 1º, 8, 15 e 22 de agosto de 2026, sempre às 22h30.

O retorno aos palcos paulistas acontece após o artista registrar alcance expressivo em plataformas digitais com conteúdos produzidos durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026.

A proposta do show "Surto Coletivo" apoia-se na combinação de improviso e participação ativa dos espectadores. Antes do início de cada sessão, o público responde a um formulário digital que serve como base para as abordagens feitas pelo comediante ao longo da noite.

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Por meio de um sistema desenvolvido para o espetáculo, as histórias e relatos enviados pelos presentes são integrados ao roteiro em tempo real. A estrutura faz com que o conteúdo de cada apresentação mude conforme as interações e os temas propostos pela plateia.

A nova fase da temporada dá sequência à circulação nacional do projeto. Conhecido pela atuação no formato de comédia de improviso, Meirelles acumulou mais de 34 milhões de visualizações e cerca de 1,9 milhão de curtidas em suas publicações recentes nas redes sociais, impulsionando a busca por suas apresentações presenciais.

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Serviço

  • Data: 25 de julho e 1º, 8, 15 e 22 de agosto de 2026
  • Horário: 22h30
  • Local: Teatro das Artes – Shopping Eldorado
  • Endereço: Av. Rebouças, 3970, Loja 409 – Pinheiros, São Paulo (SP)

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