Gabriel Dearo e Manu Digilio realizam tarde de autógrafos no Recife
O casal de criadores de conteúdo e escritores lança a história em quadrinhos "SuperCapivara" na Livraria do Jardim com distribuição de senhas.
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Os criadores de conteúdo e escritores Gabriel Dearo e Manu Digilio trazem ao Recife a turnê de lançamento da história em quadrinhos SuperCapivara. No dia 25 de julho, a partir das 14h, a dupla participa de uma sessão de autógrafos na Livraria do Jardim, localizada no bairro da Boa Vista, área central da cidade.
O livro, publicado pela Editora Planeta, é uma obra derivada (spin-off) da série infantojuvenil As Aventuras de Mike, que já acumula leitores pelo país. Após passar por Fortaleza, a capital pernambucana é uma das paradas da turnê de divulgação dos autores, que seguirá para São Luís no dia seguinte.
O novo lançamento infantojuvenil
O enredo de SuperCapivara gira em torno de Robson, uma capivara com hábitos preguiçosos que ganha superpoderes. Na narrativa, o protagonista precisa enfrentar os planos da vilã Crocodiva e de seu assistente, Capanga. A história se desenvolve como se tivesse sido criada pelos próprios personagens Mike e Nando, conhecidos do público leitor da série principal.
Com atuação voltada para o entretenimento infantojuvenil, Gabriel Dearo e Manu Digilio somam cerca de 30 milhões de seguidores em suas plataformas digitais. A produção literária da dupla, que agora adota o formato de quadrinhos coloridos, é desenvolvida com o objetivo de servir como alternativa de lazer fora das telas para crianças e adolescentes.
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O acesso à sessão de autógrafos com os autores será controlado por meio da distribuição de 300 senhas numéricas. Os organizadores informaram que as senhas serão entregues na Livraria do Jardim mediante a aquisição de um exemplar da nova HQ. A venda antecipada do livro e a entrega das senhas começam no dia 18 de julho, seguindo até o limite das vagas disponíveis.
Serviço
- Evento: Sessão de autógrafos com Gabriel Dearo e Manu Digilio
- Data: 25 de julho (sábado)
- Horário: 14h
- Local: Livraria do Jardim
- Endereço: Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista – Recife (PE)
- Acesso: Entrada gratuita para o espaço, com limite de 300 senhas para a sessão de autógrafos condicionadas à compra do livro no local