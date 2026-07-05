Frase do dia domingo, 5 de julho, de Marco Aurélio: "Não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Social1 propõe uma reflexão sobre como a rotina e o medo do desconhecido nos impedem de experimentar a vida em sua plenitude e essência

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Marco Aurélio não foi apenas um dos maiores imperadores de Roma, mas também um dos principais expoentes do estoicismo, uma filosofia focada na resiliência e na sabedoria prática. Em suas anotações pessoais, ele frequentemente se lembrava de que o tempo é o nosso recurso mais precioso e escasso.

"Não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver".

Para nós, em pleno domingo, essa provocação ganha um peso ainda mais especial. Em vez de sofrer pela segunda-feira que se aproxima ou se perder na ansiedade do futuro, o líder romano nos convida a olhar para o presente. O verdadeiro perigo não é o fim da vida, mas passar por ela no piloto automático, apenas existindo.

Como aplicar essa sabedoria na sua rotina hoje



1. Desconecte-se do piloto automático



Aproveite o dia de hoje para quebrar a rotina mecânica e fazer algo com total presença. Seja saborear um café sem olhar o celular ou caminhar prestando atenção ao redor, o Social1 lembra que viver de verdade exige atenção plena ao momento atual.

2. Deixe de adiar os seus projetos pessoais



Muitas vezes guardamos nossos maiores desejos para um futuro que nunca chega. Use a reflexão deste domingo para dar o primeiro passo em direção àquela mudança de hábito, curso ou projeto que você vem adiando por medo de falhar.

3. Liberte-se da necessidade de agradar a todos



Viver com medo do julgamento alheio é uma forma silenciosa de deixar de existir. Marco Aurélio ensina que a autenticidade é o caminho para a liberdade, por isso, comece a tomar decisões baseadas nos seus próprios valores e no seu amor-próprio.

Pensamento de sabedoria para levar no dia



Que este domingo seja o marco inicial de uma postura mais consciente diante da sua própria história.

O Social1 deseja que você encare as próximas horas não como uma espera pelo amanhã, mas como a oportunidade perfeita para honrar quem você é, celebrando as suas escolhas e respirando fundo para começar a viver, de verdade, a partir de agora.