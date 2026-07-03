Frase do dia (03/07) de Kent M. Keith: "O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entenda como os mandamentos paradoxais de Keith podem ajudar você a cultivar a paz interior e a generosidade, sem depender dos aplausos

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Muitas vezes, passamos os dias esperando um aceno de cabeça, um obrigado ou o devido reconhecimento por aquilo que fazemos de melhor pelos outros.

Essa frase, que faz parte dos famosos Mandamentos Paradoxais escritos pelo pensador norte-americano Kent M. Keith, toca na ferida do nosso ego: a nossa profunda dependência da aprovação externa para validar quem somos.

"O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo".

Olhar para esse ensinamento na sexta-feira é o convite ideal para começarmos a desacelerar as expectativas que depositamos no mundo. O Social1 separou uma reflexão que mostra que a verdadeira maturidade emocional surge quando trocamos a busca por validação pela paz de agir de acordo com nossos próprios valores.

Como aplicar essa sabedoria na sua rotina hoje



1. Desapegue da necessidade de validação imediata



Quando você ajuda alguém ou entrega o seu melhor no trabalho, faça isso por quem você é, e não pelo retorno. Esperar gratidão eterna gera uma ansiedade desnecessária que sabota sua paz de espírito ao longo do expediente.

2. Fortaleça sua própria identidade e valores



A generosidade e a empatia devem ser bússolas internas, não moedas de troca. Ao agir corretamente mesmo sabendo que o gesto pode ser esquecido, você constrói um estoque inabalável de amor-próprio e integridade emocional.

3. Simplifique o peso das expectativas nas relações



As pessoas têm tempos, dores e memórias diferentes das suas. Compreender que o outro pode não registrar o seu esforço poupa você de frustrações desnecessárias e permite que suas conexões diárias sejam muito mais leves.

Pensamento de sabedoria para levar no dia



No fim das contas, a forma como escolhemos afetar o mundo ao nosso redor diz muito mais sobre nós do que sobre os outros.

Que hoje você possa exercer a sua melhor versão sem o peso de precisar ser aplaudida por isso. Faça o bem porque essa é a sua natureza, acolha a calmaria de ser fiel aos seus princípios e encare as próximas horas com o coração consideravelmente mais leve.