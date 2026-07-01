Bem-vindo julho: 20 frases para enviar neste primeiro de julho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira mensagens de motivação, fé, carinho e clima de inverno para compartilhar no WhatsApp e dar as boas-vindas ao novo mês; veja.

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O mês de julho chegou e, com ele, a oportunidade de renovar as nossas energias para a segunda metade do ano. É tempo de recolher os aprendizados dos primeiros seis meses e focar nas novas metas, conquistas e momentos de descanso que estão por vir.

Para celebrar este 1º de julho de 2026, selecionamos 20 frases inspiradoras divididas por categorias para você enviar no WhatsApp, postar nos Stories do Instagram ou usar como legenda das suas fotos. Escolha a sua favorita e espalhe boas vibrações!

Mensagens de bem-vindo julho

"Bem-vindo, julho! Que os próximos 31 dias tragam a leveza que a alma precisa e a força que os planos exigem."

"Julho chegou para lembrar que ainda dá tempo de fazer de 2026 o melhor ano das nossas vidas. Vamos com tudo!"

"Primeiro dia de julho: uma nova página em branco, novas oportunidades e a mesma vontade de vencer. Que seja abençoado!"

"Que julho traga respostas para as nossas perguntas, caminhos para as nossas dúvidas e paz para o nosso coração."

"Julho: o mês perfeito para recomeçar o que ficou parado e dar asas aos nossos maiores sonhos."

Frases de bem-vindo julho

"Bem-vindo, junho! O mês mais alegre, colorido e quentinho do ano chegou para aquecer o nosso coração."

"Que junho traga o cheiro de pipoca, o calor da fogueira, o som do sanfoneiro e a alegria de celebrar a vida perto de quem amamos."

"Junho começou! Que não falte doçura na nossa vida, canjica na nossa mesa e motivos para dançar um bom forró no coração."

"Pula a fogueira dos problemas e vem aproveitar o melhor mês do ano. Seja muito bem-vindo, junho!"

"Que o mês de São João traga fartura para a sua mesa, alegria para a sua casa e muita luz para os seus caminhos."

Frases de fé, gratidão e bênçãos



"Entregando o mês de julho nas mãos de Deus. Que Ele guie cada passo, proteja cada decisão e abençoe os nossos dias."

"Gratidão por tudo o que passou até aqui e muita fé naquilo que julho está trazendo. O melhor está por vir!"

"Que julho seja um mês de colheita consciente de tudo o que plantamos com amor e dedicação nos últimos meses."

"Para julho, eu só peço: saúde no corpo, paz na mente, fé no coração e Deus no comando de tudo."

"Julho começou! Que não nos falte motivos para sorrir, motivos para agradecer e forças para continuar caminhando."

Frases curtas para status e legendas

