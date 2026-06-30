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Frase do dia terça-feira (30) do filósofo Sêneca: "Não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito"

O filósofo Sêneca nos convida a repensar a gestão dos nossos dias e mostra como o foco no presente pode transformar nossa rotina moderna

Por Alice Lins Publicado em 30/06/2026 às 7:00
Imagem ilustrativa do filósofo Sêneca
Imagem ilustrativa do filósofo Sêneca - Reprodução/Gemini

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Viver correndo contra o relógio virou uma espécie de crachá de importância na sociedade atual. No entanto, o filósofo estoico Sêneca já alertava em Roma, há quase dois mil anos, que a nossa maior queixa sobre a brevidade da vida é, na verdade, um grande equívoco de percepção.

"Não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito".

O problema nunca foi a quantidade de horas que recebemos, mas a forma como permitimos que elas escorram pelas nossas mãos.

O Social1 traz hoje essa reflexão clássica para a sua terça-feira porque ela mexe diretamente com a nossa ansiedade cotidiana.

Sêneca nos lembra que a vida é longa o suficiente se soubermos como usá-la, provocando um choque de realidade necessário sobre onde estamos depositando a nossa atenção e a nossa energia logo no início da semana.

Como aplicar essa sabedoria na sua rotina hoje

1. Elimine as distrações automáticas

Sêneca criticava quem gastava a vida em ocupações inúteis. Trazendo para a sua realidade, avalie quanto do seu tempo é consumido pela rolagem infinita das redes sociais ou por preocupações com coisas que você não pode mudar, resgatando esses minutos para o seu autocuidado.

2. Aprenda a dizer não com firmeza

Muitas vezes perdemos tempo vivendo a agenda dos outros e aceitando compromissos apenas por obrigação social. Proteger o seu tempo significa estabelecer limites claros nas suas relações e no trabalho, garantindo espaço para o que realmente importa para a sua evolução.

3. Esteja presente em cada atividade

A pressa nos faz antecipar o futuro e realizar tarefas no piloto automático. Experimente focar inteiramente na ação do momento, seja respondendo a um e-mail profissional ou saboreando o seu café, pois a verdadeira longevidade da vida está na profundidade da sua presença.

Pensamento de sabedoria para levar no dia

Iniciar a sua terça-feira com o conselho de Sêneca é um convite para você reassumir a direção da sua própria história. Que hoje você não mude a velocidade dos seus passos, mas sim a qualidade do seu olhar sobre o tempo, lembrando que cada hora bem vivida é um ato de amor-próprio e de respeito com o seu futuro.

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