Frase do dia terça-feira (30) do filósofo Sêneca: "Não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O filósofo Sêneca nos convida a repensar a gestão dos nossos dias e mostra como o foco no presente pode transformar nossa rotina moderna

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Viver correndo contra o relógio virou uma espécie de crachá de importância na sociedade atual. No entanto, o filósofo estoico Sêneca já alertava em Roma, há quase dois mil anos, que a nossa maior queixa sobre a brevidade da vida é, na verdade, um grande equívoco de percepção.

"Não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito".

O problema nunca foi a quantidade de horas que recebemos, mas a forma como permitimos que elas escorram pelas nossas mãos.

O Social1 traz hoje essa reflexão clássica para a sua terça-feira porque ela mexe diretamente com a nossa ansiedade cotidiana.

Sêneca nos lembra que a vida é longa o suficiente se soubermos como usá-la, provocando um choque de realidade necessário sobre onde estamos depositando a nossa atenção e a nossa energia logo no início da semana.

Como aplicar essa sabedoria na sua rotina hoje



1. Elimine as distrações automáticas



Sêneca criticava quem gastava a vida em ocupações inúteis. Trazendo para a sua realidade, avalie quanto do seu tempo é consumido pela rolagem infinita das redes sociais ou por preocupações com coisas que você não pode mudar, resgatando esses minutos para o seu autocuidado.

2. Aprenda a dizer não com firmeza



Muitas vezes perdemos tempo vivendo a agenda dos outros e aceitando compromissos apenas por obrigação social. Proteger o seu tempo significa estabelecer limites claros nas suas relações e no trabalho, garantindo espaço para o que realmente importa para a sua evolução.

3. Esteja presente em cada atividade



A pressa nos faz antecipar o futuro e realizar tarefas no piloto automático. Experimente focar inteiramente na ação do momento, seja respondendo a um e-mail profissional ou saboreando o seu café, pois a verdadeira longevidade da vida está na profundidade da sua presença.

Pensamento de sabedoria para levar no dia



Iniciar a sua terça-feira com o conselho de Sêneca é um convite para você reassumir a direção da sua própria história. Que hoje você não mude a velocidade dos seus passos, mas sim a qualidade do seu olhar sobre o tempo, lembrando que cada hora bem vivida é um ato de amor-próprio e de respeito com o seu futuro.