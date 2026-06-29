Frase do dia segunda-feira (29) do filósofo Epicteto: "A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O pensador estoico nos convida a redefinir o sucesso e a encontrar a verdadeira liberdade ao simplificar os desejos no cotidiano moderno

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Começar a semana com as cobranças habituais de produtividade e metas pode ser exaustivo. É nesse cenário de pressões externas que o filósofo grego Epicteto, um dos maiores nomes do estoicismo, nos oferece um respiro contracorrente.

Ele nos lembra que a verdadeira autonomia não vem do acúmulo, mas da capacidade de domar os próprios desejos.

"A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades".

O Social1 separou uma reflexão especial sobre como esse ensinamento clássico funciona como um poderoso antídoto contra a ansiedade contemporânea.

Em um mundo que tenta nos convencer de que precisamos de cada vez mais para sermos felizes, olhar para o essencial é o maior ato de amor-próprio e inteligência emocional que você pode praticar hoje.

Como aplicar essa sabedoria na sua rotina hoje



1. Pratique o desapego emocional dos bens materiais



Não espere o acúmulo de objetos ou status para se sentir realizada. Experimente olhar para o que você já tem e perceba o quanto do seu bem-estar atual independe de novas compras ou validações externas imediatas.

2. Filtre as necessidades reais dos desejos passageiros



Antes de ceder aos impulsos de consumo ou às cobranças de estilo de vida nas redes sociais, questione-se se aquilo realmente agrega valor à sua jornada ou se é apenas uma tentativa de preencher um vazio momentâneo.

3. Foque apenas no que está sob seu controle



A verdadeira estabilidade mental nasce quando você para de sofrer pelo que falta e passa a gerenciar suas reações. Reduzir a dependência de aprovação alheia liberta sua energia para o que de fato importa.

Pensamento de sabedoria para levar no dia



Que a sua segunda-feira seja guiada pela leveza de quem sabe que o essencial já habita aí dentro.

O Social1 deseja que, ao longo do dia, você consiga silenciar o ruído das falsas necessidades e focar na construção de uma rotina rica em propósito, presença e paz de espírito.