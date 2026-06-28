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Frase do dia (domingo, 28 de junho) do filósofo Friedrich Nietzsche: "É preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante"

Entenda como acolher as suas próprias incertezas e crises internas para criar uma realidade muito mais leve, autêntica e cheia de significado

Por Alice Lins Publicado em 28/06/2026 às 7:00
Imagem gerada com auxílio de IA de Friedrich Nietzsche
Imagem gerada com auxílio de IA de Friedrich Nietzsche - Reprodução/Gemini

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Viver tentando controlar cada pequeno detalhe da nossa rotina é uma armadilha exaustiva. Quando o filósofo alemão Friedrich Nietzsche escreveu essa frase, ele não estava exaltando a bagunça sem sentido, mas sim validando aqueles momentos da vida em que tudo parece fora do lugar e as certezas simplesmente desmoronam.

"É preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante".

Para ele, o desconforto e as turbulências emocionais não são defeitos que precisamos corrigir imediatamente, mas a matéria-prima indispensável para a criatividade e para a evolução pessoal.

O Social1 traz essa reflexão para o seu domingo justamente para desmistificar a necessidade de estarmos sempre bem e no comando absoluto de tudo.

Como aplicar essa sabedoria na sua rotina hoje

1. Faça as pazes com os seus dias de confusão

Em vez de camuflar a ansiedade ou a frustração com uma positividade artificial, permita-se sentir e acolher o que está desorganizado internamente. Reconhecer o próprio caos, sem julgamentos, é o primeiro passo para conseguir transformá-lo em aprendizado real.

2. Use as suas dúvidas como força de renovação

Aproveite a tranquilidade do domingo para olhar para as suas incertezas sob uma nova perspectiva. A insatisfação com os rumos atuais não é um fracasso, mas o combustível mais potente que existe para você recalcular a rota e inovar na sua vida.

3. Enxergue a beleza nos caminhos imprevistos

Quando as coisas não saírem exatamente como o planejado nas suas relações ou planos, respire fundo e não se desespere. Lembre-se de que as maiores reviravoltas da vida costumam ser o cenário perfeito para o surgimento das suas melhores e mais autênticas versões.

Pensamento de sabedoria para levar no dia

Neste domingo, o Social1 convida você a parar de lutar contra as suas próprias tempestades internas. Não tenha medo dos períodos de incerteza ou das fases em que os rumos parecem nublados, pois é exatamente nessa instabilidade que a sua força é lapidada.

Que hoje você encontre a calma necessária para acolher os seus processos e permitir que o seu caos se transforme, no seu tempo, na sua própria estrela dançante.

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